TimeCoin (TMCN): occasione imperdibile con il miglior servizio di NFT, DeFi e Matching di giocatori

TimeCoinProtocol è un protocollo di sharing economy decentralizzato che mira ad ottimizzare l’uso delle risorse mondiali.

Varie applicazioni possono essere costruite ed eseguite sul TimeCoinProtocol, comprese le applicazioni di terze parti. Il progetto si concentra fortemente sulla Gig Economy e sulla Creator Economy. Il progetto ha lanciato una criptovaluta originale chiamata TimeCoin(TMCN) che è già listata su BitFrorex, BiKi, e BitMart e sarà listata su Binance DEX a novembre e anche su altri exchange principali. Il progetto ha raccolto milioni di dollari tra cui il finanziamento da parte della società madre, degli investitori azionari e degli investitori crypto. C’è un numero limitato di token disponibili per la vendita speciale di token che terminerà alla fine di ottobre.

Il progetto si sta attualmente concentrando su applicazioni di Gig Economy come TimeTicket, GameTomodachi, eSportStars, e VTuber Production, NeoRad. TimeCoin sarà usato su varie applicazioni della piattaforma.

TimeTicket è una consolidata piattaforma di condivisione di abilità con più di 560.000 utenti in Giappone e genera diversi milioni di dollari di vendite. Le entrate di TimeTicket sono cresciute più di 40 volte in 3 anni e il business prevede di espandersi a livello internazionale.

GameTomodachi è stato ridisegnato dal modello di business di TimeTicket, abbinando acquirenti e venditori, ma il suo obiettivo principale sono i giochi. GameTomodachi è un’applicazione di matching di giocatori che si rivolge al mercato internazionale, compresi i due grandi mercati: India e Indonesia. L’applicazione prevede di supportare più di 30 lingue e più di 1.000 giochi e sarà rilasciata nell’ottobre 2021.

GameTomodachi facilita l’amicizia attraverso giochi e chat; è un ottimo modo per conoscere altri giocatori e far nascere amicizie che hanno interessi comuni oltre i confini internazionali.

Gli utenti possono facilmente trovare i loro compagni di gioco ideali con le facili opzioni di ricerca che includono titoli di gioco e caratteristiche di servizio come chat divertenti, video chat e voce anime. Inoltre, gli utenti possono guadagnare soldi vendendo biglietti per i loro servizi di intrattenimento scelti, come il gioco, il cosplay, il canto, ecc. Utilizzando il modello di business di TimeTicket, è possibile guadagnare un reddito decente in quanto alcuni venditori di biglietti su TimeTicket stanno già guadagnando circa 10.000 dollari al mese dalla vendita dei biglietti. Anche con le restrizioni della pandemia di Covid, gli utenti possono guadagnare da casa giocando ai loro giochi preferiti o insegnando tecniche di gioco come allenatori.

NeoRad Production è un servizio di gestione di VTuber che si rivolge anche al mercato globale. NeoRad ha supportato diversi VTuber che eseguono video in streaming relativi a giochi, anime e canzoni. Shirahari Uni è stato il nostro primo VTuber. Ora ha più di 100.000 abbonati. NeoRad ha stipulato dei contratti con altri VTubers come Koizumi Hoshi che si rivolge al pubblico del sud-est asiatico e degli Stati Uniti.

Il progetto prevede di offrire un innovativo sistema DeFi che si chiama Creator Sponsor Staking (CSS) insieme al nostro mercato NFT. I fan possono aumentare la loro quantità di TimeCoin del 12% dopo 6 mesi di staking e del 24% dopo 12 mesi di staking. La parte aumentata sarà divisa 50/50 tra i fan e i creatori. In cambio della sponsorizzazione, i creatori forniranno iscrizioni con servizi esclusivi, oggetti digitali NFT, servizi e coupon di sconto.

Il CEO di TimeTicket GmbH, Masato Kakamu, ha spiegato in un recente AMA: “Vogliamo creare un luogo in cui i giocatori professionisti, i creatori e i fan possano facilmente guadagnare denaro che li aiuti anche a coinvolgere meglio i loro fan. Per estendere il

GameTomodachi e il servizio eSportStars, vogliamo offrire un innovativo GameFi (Game più DeFi) ed eSports mining per i partecipanti per guadagnare TimeCoin. Maggiore è il numero di giochi a cui gli utenti giocano, maggiore sarà il numero di TimeCoin che otterranno. Allo stesso modo, più TimeCoin possiedono i partecipanti, migliore sarà il servizio che potranno ottenere”.

Il progetto richiede ulteriori sviluppi, tra cui l’implementazione delle funzionalità DeFi e NFT sul TimeCoinProtocol per queste applicazioni e la produzione di VTuber, e anche nuovi fondi per sostenere i costi di sviluppo e marketing. Il progetto prevede di creare un mercato NFT dove i nostri VTuber e altri creatori nel mondo possono scambiare NFT. Questo permetterà sia ai creatori che ai fan di ricevere token aggiuntivi, così come oggetti di gioco, arte e personaggi degli anime scambiati.

Per questo motivo, è stata presa la decisione di lanciare vendite di token fuori mercato. Gli investitori di TMCN possono guadagnare un reddito aggiuntivo sostenendo anche i creatori.

Su un totale di 100.000.000 token TMCN esistenti, 10.000.000 token saranno venduti durante la vendita speciale di token. Diversi milioni di dollari di TimeCoin (TMCN) sono già stati venduti e c’è un numero limitato di token disponibili per la vendita.

Sarà possibile acquistare TimeCoin in BTC, USDT o ETH tramite la pagina TimeCoinProtocol.com/sale, dove è anche possibile consultare la tabella dei periodi di rilascio dei token.

Per acquistare TMCN, si RACCOMANDA vivamente all’investitore di preparare un portafoglio privato come MetaMask. (Si sconsiglia all’investitore di acquistare TMCN utilizzando un account presso un exchange).

Iscrivetevi al canale Telegram di TimeCoinProtocol per guadagnare TMCN Free Rewards e comprare TMCN.

