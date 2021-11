Pochi giorni fa al LAC – il centro culturale Lugano Arte Cultura – si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di 3Achain, la nuova blockchain del Comune svizzero.

Le transazioni di 3Achain saranno basate su un consenso di tipo Proof of Authority (PoA) e saranno agganciate alla blockchain di Ethereum. Si tratta quindi di una tecnologia open source, che usa anche Quorum.

La tripla A sta per Accessibile, Autorevole e Affidabile, i tre valori che questa blockchain vuole rispettare in modo che sia di facile integrazione nella vita dei cittadini.

Durante la conferenza stampa è stato affermato che:

“Oggi Lugano si fa promotore di una città innovativa in ambito tecnologico, affermandosi come polo di riferimento per la blockchain”