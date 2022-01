NFT Bunny, la presale del token BUN agli sgoccioli

Ascolta qui download

La private sale del token BUN di NFT Bunny terminerà domani, 6 gennaio, alle ore 15.00.

Si chiuderà così, dopo un mese, la vendita privata del token che è la chiave di accesso per la piattaforma di NFT prossima per essere lanciata.

NFT Bunny, il successo delle presale di BUN

La private sale era iniziata lo scorso 5 dicembre con un flash round di tre ore che era andato completamente sold out. È seguito poi un seed round di 24 ore e tre round di private sale che avrebbero dovuto concludersi lo scorso 22 dicembre. Ma dato l’alto numero di richieste pervenute, il team ha deciso di prorogare la durata e stabilire il termine al 6 gennaio.

La scelta è stata vincente perché molti altri investitori si sono uniti a NFT Bunny acquistando BUN in questa fase.

Commenta Ilaria Stirpe, COO di NFT Bunny:

“La presale di BUN è andata ogni più rosea aspettativa. Siamo stati travolti dalle richieste di partecipazioni arrivate su nftbunny.com, tanto che abbiamo faticato a rispondere rapidamente, motivo per cui il 21 dicembre abbiamo deciso di posticipare la chiusura al 6 gennaio. Puntavamo molto sul Round 3 della private sale, essendo quello con l’offerta minima di ingresso più bassa, alla portata di tutti, proprio come NFT Bunny vuole essere. Notiamo tanto entusiasmo e tanta aspettativa intorno a NFT Bunny e non vediamo l’ora di ripagare questa attesa lanciando la piattaforma. Stiamo testando le ultime funzionalità, posso già annunciare che tra poche settimane saremo finalmente online con il marketplace e presto anche con la versione social della piattaforma”.

Ultimo giorno per avere il token BUN scontato

Intanto, la private sale continua ancora per poche ore. Per partecipare basta visitare il sito ufficiale nftbunny.com e compilare l’apposito form lasciando i propri dati personali, una mail per essere ricontattati e inserire l’importo che si vuole investire.

Sui suoi canali social, NFT Bunny ha anche pubblicato un tutorial che spiega la procedura passo per passo.

Le condizioni di investimento prevedono il prezzo del token BUN a 0,12 dollari, scontato del 52% rispetto al prezzo già fissato per la IDO che sarà di 0,25 dollari.

In più, i sottoscrittori ottengono sconti e vantaggi nell’utilizzo della piattaforma.

BUN non è solo il token di governance di NFT Bunny ma è un vero e proprio utility token con cui:

fare trading di NFT;

mintare NFT;

acquistare servizi premium sulla piattaforma;

fare donazioni;

partecipare alle funzioni di lending e staking.

NFT Bunny vicina al lancio

Dopo la chiusura della presale, NFT Bunny si preparerà al lancio ufficiale della piattaforma.

Nel frattempo stanno emergendo ulteriori dettagli: sarà una piattaforma multichain che supporterà Ethereum, Polygon e Binance Smart Chain.

È stato anche annunciato un custodial wallet integrato, che rende NFT Bunny unica nel suo genere. In pratica, non è necessario agganciare un proprio wallet per poter fare trading di NFT, chi vuole potrà usufruire del wallet interno dove poter custodire le sue opere.

A questo si aggiunge la possibilità di poter pagare anche con carta di credito. Queste soluzioni rendono NFT Bunny una piattaforma adatta anche a chi non è esperto di crypto e blockchain, colmando un gap che fino ad ora ha tenuto lontana la grande utenza dal mondo dei non-fungible token.

Infine, successivamente al lancio del marketplace, verranno implementate le funzioni social e le gallerie virtuali, che connetteranno gli artisti alle loro community per abbattere un’altra barriera che fino ad ora ha frenato le interazioni.