Nel mondo crypto stanno ormai nascendo copie di copie di token che tra scam e creazione di metaversi non portano a nulla di nuovo. Gli sviluppatori di Penny Coin vogliono andare controcorrente ed hanno intenzione di fare qualcosa di migliore. Con questo principio è nata Penny Coin, un token che va oltre l’ordinario del mondo crypto e che vuole proporre dei progetti, per quanto ambiziosi, reali e tangibili.

“Pensiamo che l’idea di creare metaversi sia fantastica, ma questo non giustifica il fatto di trascurare il mondo reale. Noi vogliamo ancora trovare delle soluzioni che siano d’aiuto a persone ed animali, creando azioni mirate a fare del bene a chi ne ha più bisogno”

Si esprime così il team.

Penny Coin, il token, il team e la Community

Penny Coin ha sede in Svizzera ed è nata dopo che gli sviluppatori hanno subito un rug pull. A questo punto, i tre ragazzi hanno deciso di voler creare un token sicuro per sé stessi, per gli investitori e per chi d’altra parte necessita di sostegno.

Penny Coin è ispirata alla cagnolina di Kevin che fu salvata 3 anni fa dalla strada.

“Questa cagnolina ha sempre donato amore incondizionato insegandoci a farlo ed è ora di amplificare questo bene a tutti.”

Kevin, Francesco e Romina (gli sviluppatori) sono determinati e hanno creato Penny Coin con l’obiettivo di raggiungere persone in tutto il mondo.

Immaginate un token che vi fa trarre profitto in passivo tramite distribuzioni e allo stesso tempo raccolga fondi per donazioni a livello umanitario, animale e nelle catastrofi ambientali.

Esistono token a scopo benefico, i quali funzionano attraverso il sistema di versamento diretto di liquidità verso organizzazioni a scopo benefico. Il Team Penny Coin d’altro canto vuole fare molto di più, donare liquidità può essere un aiuto, ma non sempre i fondi raccolti vengono utilizzati interamente per le cause dichiarate. Spesso i fondi vengono utilizzati solo in parte, quello che Penny Coin invece ha intenzione di fare è di fornire non solo aiuti, ma di distribuirli in forma diretta, ovvero con cibo, acqua, medicinali e le risorse necessarie alla vita.

“Spesso quando si effettua una donazione, i soldi non vengono spesi come dovrebbero. La community di Penny Coin (La Woof Family) decide tramite voto a quale ente donare e si attiva personalmente a realizzare questi aiuti.”

Un esempio può essere quello di un canile che ha bisogno di aiuto per sostentare gli animali ospiti nella struttura. La Community di Penny Coin si attiverà in senso fisico portando coperte, cibo e medicinali direttamente sul posto, e avendone la possibilità darà una mano a restaurare il canile. Il tutto verrà sempre documentato tramite video, fotografie e documenti che dimostreranno la forza ed il gran cuore di questa Community. È di fondamentale importanza per il Team che tutta la Community venga coinvolta e sia sempre aggiornata sulle operazioni eseguite in nome di Penny Coin.

Penny Coin: ieri, oggi e domani

Penny Coin è nata poco più di un mese fa, facendosi conoscere sul territorio svizzero ed italiano. In una sola settimana ha creato una Community di quasi 400 membri attivi ed ha concluso la presale privata. Pochi token riescono a fare questi passi in così breve tempo.

Penny Coin sta per lanciare la presale pubblica, la quale avrà inizio il 5 gennaio.

La presale pubblica sarà un’opportunità per gli investitori di prendersi un’ottima posizione. Il 70% dell’importo raccolto verrà bloccato in liquidità per garantire maggior sicurezza e fiducia nel progetto, mentre il 30% verrà utilizzato per il marketing, per futuri listing ed per implementare i passi necessari per far crescere il progetto.

Il team di Penny Coin sta dimostrando enorme credibilità, trasmettendo trasparenza e fiducia a tutta la sua Community. Il team non agisce solo dietro alle quinte, ma è sempre attivo nei gruppi della Woof family dando supporto e mostrando umanità e convivialità.

“Stare in mezzo alla nostra Community parlandoci, ascoltandola e coinvolgerla; ci permette di trarre spunti ed idee per rendere più forte questo progetto. Per quanto siamo noi i fondatori di Penny Coin, la Community e dunque tutte le persone coinvolte sono i veri protagonisti”

Per quanto il team sia solo agli inizi ha già conquistato la fiducia di un’associazione sportiva svizzera che agisce a scopo benefico. L’associazione “I Run to You” sta per firmare un contratto con il team per fare squadra e realizzare grandi cose insieme. Questa associazione ha creato acquedotti in Marocco, scuole in Africa, case a famiglie bisognose in Brasile e continua ad agire attivamente in tutto il mondo.

Penny Coin sembra esser pronta a far parlare di sé e sembra sia molto determinata a farsi spazio nel mondo crypto. Potete trovare maggiori informazioni sul loro website https://penny-coin.com o tramite i loro social o gruppi Telegram. Se siete interessati ad acquistare il token alla presale pubblica potete raggiungerla qui: https://cointool.app/ido/exchange?id=236b232720722b7024772a237725762b71707272277121232177702370242171237621752b20722625756f2625

