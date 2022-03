Ascolta qui download

Cos’è Ducklization

Ducklization è un nuovo crypto gioco NFT RPG a turni in arrivo sulla blockchain di Waves*.

Lo scopo del gioco è esplorare il mondo di Ducklization e fondare e far prosperare la tua nazione costruendo città, relazioni diplomatiche e commerciali e scoprendo nuove terre e tecnologie. L’economia del gioco si basa sul token deflazionistico SHEG, prodotto da tutte le nazioni tramite le Waves Ducks e dalle città attraverso un meccanismo di staking regolato da uno smart contract.



Il gioco è stato sviluppato sulla blockchain di Waves per aiutare a sviluppare e sostenere il suo ecosistema, nonché per motivi di prestazioni, decentramento e sicurezza della rete.

Questo progetto è stato ideato anche per aumentare il valore degli NFT Waves Ducks, che avranno un caso d’uso aggiuntivo e diventeranno ancora più rari. Ciò aumenterà anche indirettamente la pressione all’acquisto del token EGG!



Il progetto è stato ideato e reso possibile tramite l’attività di una delle fattorie collettive* di Waves Ducks, la Eggsagerated Eggs Farm.



* una delle blockchain più vecchie in circolazione e che si appresta, quest’anno, al passaggio a “waves 2.0”, il nuovo algoritmo di consenso che promette di rendere allo stesso tempo infinitamente scalabile e decentralizzata questa criptovaluta. Waves vanta inoltre un exchange / wallet decentralizzato, con un’interfaccia utente semplice, molti pair e una discreta liquidità. Anche il comparto di strumenti DeFi è notevole e vario, solido e ben sviluppato (Neutrino, Gravity, Vires, WX, Swop, Puzzle).



** Il gioco NFT di punta di Waves, promosso e realizzato dal team di sviluppo di Waves. I protagonisti NFT di questo gioco sono i Waves Ducks, che possono incrociarsi tra loro e dare vita a paperi unici che possono essere usati per varie attività, come produrre uova, combattere nelle Duck Wars e tanto altro!



*** Le fattorie collettive fanno parte del gioco NFT Waves Ducks: ognuna raccoglie uova da tanti piccoli investitori che vengono gestite in cambio di una rendita passiva e hanno un ruolo fondamentale nelle Duck Wars.

Cos’è SHEG e qual è la tokenomics del gioco

Sheg è il token del gioco, necessario a tutte le attività di Ducklization, dalla costruzione di edifici, unità, eroi fino alla ricerca di tecnologie.

Le caratteristiche fondamentali di Sheg sono la sua scarsità e la sua emissione lenta. Infatti il token ha un emissione limitata (HardCap) di 10 000 000 di unità e l’emissione è lenta e regolata dalle attività all’interno del gioco.

Le caratteristiche di forte richiesta del token mixate a una quantità limitata della moneta sono la base per la costruzione di un’economia di gioco sana e forte, che sostengono con un valore reale il prezzo del token.

Grazie alle dinamiche di gioco, inoltre, molti dei token emessi verranno ribloccati all’interno del gioco, in una sorta di logica TLV assimilabile a quella dei progetti DeFi.

Tutto questo dovrebbe garantire una generosa e sana evoluzione del prezzo del token.

Come Funziona Ducklization

Ducklization è un classico gioco di ruolo multiplayer a turni.

I personaggi principali del gioco sono i Waves Ducks, che possono esplorare, attaccare e difendere ma soprattutto fondare o partecipare alla costruzione di una Nazione e, di conseguenza, alla produzione di SHEG.

Le Nazioni non sono predeterminate, ma devono essere fondate da un papero attraverso la scoperta di uno dei 10 palazzi delle Nazioni, che sono nascosti all’interno della mappa.

Una volta che una Nazione è stata fondata, ogni giocatore può decidere di unirsi a quella Nazione, prestando le proprie Waves Ducks e produrre SHEG per quella Nazione.

Ogni Nazione può e deve migliorare ed espandere attraverso la ricerca di scoperte scientifiche e la creazione di propri coloni, le unità utilizzate per la costruzione delle città.

Le città, che non richiedono la creazione o la gestione di Waves Ducks, sono il fulcro produttivo del gioco e possono innalzare edifici e unità, inoltre contribuiscono alla produzione di SHEG.

Nel gioco sono presenti anche unità speciali, gli eroi, che hanno caratteristiche particolari e uniche rispetto alle normali unità.

Inoltre, sono state aggiunte ricompense nascoste alla mappa per incoraggiare il free-to-play e il play-to-earn.

Per partecipare al gioco non è necessario possedere un NFT di Waves Ducks e l’ingresso può essere gratuito o quasi.



Roadmap

Il progetto è stato presentato ufficialmente poco più di un mese fa, tramite l’annuncio del lancio del gioco, che avverrà durante il Q2 del 2022.

Assieme al lancio del progetto è partita la campagna per la pre-sale di una parte dei token (5% del totale), conclusa il 21 febbraio 2022.

Tutti i token acquistati in pre-sale saranno bloccati fino al lancio del gioco, come anche quelli utilizzati per gli airdrop e le promozioni.

Il Team è già al lavoro per lo sviluppo del gioco, inoltre con una parte dei fondi raccolti ha creato un nodo validatore waves, contribuendo al decentramento della rete di questa blockchain!

Chi non è riuscito ad acquistare il token in pre sale ha però una nuova occasione, poiché il 14 marzo SHEG verrà listato sull’exchange AMM Puzzle (Indirizzo: Puzzle.Surf) costruito sulla blockchain di Waves.

Il prossimo passo sarà rilasciare il gioco al pubblico prima della fine del Q2 del 2022.

Dopo una prima fase di gioco verranno rilasciate nuove funzionalità, in linea con l’evoluzione del gioco stesso.

L’obiettivo principale dei prossimi anni sarà quello di realizzare una mobile app e di sviluppare la DAO del gioco, per renderlo completamente decentralizzato e di proprietà dei giocatori!



Listing e IDO su Puzzle

Il 14 Marzo 2022, sulla piattaforma decentralizzata Puzzle.Swap (AMM Multi-Pool Aggregator costruito su Waves) avverrà la IDO* del token SHEG.

Il token sarà acquistabile tramite Usdn**, Waves e Egg al prezzo di partenza di 2$.

Tutti i token in circolazione sono attualmente bloccati e rimarranno tali fino al lancio del gioco, questo permetterà di non far scendere il prezzo sotto ai 2$ fino ad allora.

Questo fattore rende inoltre particolarmente attraente acquistare SHEG nelle primissime fasi della IDO per assicurarsi un prezzo vantaggioso!



* IDO: Acronimo di Initial DEX Offering, “offerta iniziale di scambio decentralizzato”, l’IDO si riferisce a un progetto che lancia un token tramite uno scambio di liquidità decentralizzato. Il prezzo di partenza è deciso dalla liquidità iniziale.

* USDN è la stablecoin decentralizzata dell’ecosistema Waves, ancorata al dollaro in rapporto 1:1.

Come Partecipare alla IDO di SHEG (14 Marzo 2022)



Per partecipare alla IDO di SHEG ti basterà avere un wallet su waves.exchange contenente Usdn, Egg o Waves, collegarlo al sito puzzle.surf e procedere all’acquisto tramite swap come in un qualsiasi DEX AMM.



Il token sarà listato lunedì 14 Marzo 2022 alle ore 10:00 CET, assicurati di essere tra i primi partecipanti per poterlo acquistare al miglior prezzo possibile.

Dopo aver acquistato il token potrai metterlo a rendita fornendo liquidità all’interno dell’exchange puzzle tramite la liquidity pool dedicata.



Il token potrà essere inoltre utilizzato per compiere acquisti all’interno del gioco dal momento del lancio di Ducklization!



Guida passo-passo



Per prima cosa dovete essere in possesso di un wallet Waves su waves.exchange in modalità mail o seed. Collegatevi a waves.exchange e cliccate su “iscriviti”, dopodichè selezionate la modalità che preferite e seguite le istruzioni. Potete scegliere di trasferire fondi da un altro vostro wallet (tutte le crypto sull’exchange sono depositabili, quindi oltre a Waves e quelle del suo ecosistema, anche BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, BNB e tante altre) oppure acquistare Waves tramite carta di credito.

Tutte queste operazioni sono raggiungibili dal menù principale dell’exchange. Una volta in possesso dei fondi potrete procedere all’acquisto dei token su Puzzle.

Per collegare il vostro wallet a Puzzle semplicemente andate su puzzle.surf e poi cliccate su “Connect Wallet”, selezionando il tipo di wallet che avete utilizzato in fase di registrazione su waves.exchange. Dopodichè potrete acquistare i token desiderati nella pagina “Trade” e investire nella liquidity pool alla pagina “Invest”. Saranno necessari alcuni Waves (meno di 0.1), si possono acquistare sul dex o con cc, oppure trasferirli da un altro wallet.

