Il tragitto di Notable: i progressi dell’ecosistema

Cara Community, vogliamo iniziare una nuova serie di post sui progressi relativi all’Ecosistema Notable, per farvi sapere esattamente come sta andando tutto, condividere la nostra visione dei prossimi mesi e darvi la possibilità di esprimere i vostri pensieri.

Ecosistema Notable, a che punto siamo?

Gli ultimi 2 mesi sono stati molto importanti per lo sviluppo di Notable, su più fronti. Quello che vogliamo ora è preparare tutte le basi necessarie per un lancio eccezionale della nostra piattaforma per il Q2 2022. Il nostro team sta lavorando molto su tutti gli aspetti tecnici e legali, al fine di avere tutto pronto come previsto nella nostra roadmap. Siamo cresciuti molto in questi mesi dal punto di vista delle persone che lavorano in Notable, specialmente nei dipartimenti di marketing tecnologico.

Onboarding dei creatori

Uno degli aspetti su cui ci stiamo concentrando è il continuo onboarding di nuovi creatori per la piattaforma. Al momento stiamo annunciando un nuovo creatore ogni settimana, perché vogliamo dare a tutti voi il tempo di conoscerli, seguire le loro pagine social e immaginare di vivere esperienze diverse con loro.

Le persone che verranno ingaggiate in questo periodo, prima del lancio della piattaforma, saranno i primi creatori che potranno mintare il loro NFT Experience su Notable. A questo punto siamo alla ricerca di creatori di alto valore provenienti da molti campi diversi, al fine di proporre una grande varietà di possibilità alla nostra community e a tutti i futuri utenti della piattaforma Notable.

Strategia di marketing di Notable

Per quanto riguarda il marketing, stiamo lavorando sulla brand awareness del progetto, facendo crescere la nostra community e la base di sostenitori. Stiamo concentrando i nostri sforzi su diverse strategie, per raggiungere il maggior pubblico possibile: Video su YouTube, interviste, articoli di stampa, storie di influencer e recensioni.

I creatori aggiunti e annunciati stanno contribuendo anch’essi al marketing, pubblicando storie ed in altri modi che ancora devono arrivare.

Inoltre stiamo iniziando una nuova serie di video su YouTube chiamata “Notable’s Creator Interview” con i creatori già aggiunti.

La nostra intenzione è quella di darvi la possibilità di scoprirli e trovare tutte le informazioni interessanti sui loro lavori e vite.

Oggi parliamo con Simone Zin, un modello/influencer italiano e imprenditore digitale, buona visione!

La questione tecnologica

Il team di sviluppo sta attualmente lavorando sui contratti di base, che serviranno come base per l’intero ecosistema Notable. Non ci sono scorciatoie, perché speriamo che i nostri sforzi e le scelte tecniche che stiamo facendo aiutino altri ad avvicinarsi al mondo degli NFT Experiential. Ogni nuovo modulo viene testato e stiamo eseguendo simulazioni dettagliate per valutare i costi futuri dell’interazione con gli smart contract.

Allo stesso tempo, il design e la versione finale della piattaforma stanno prendendo forma, grazie al nostro fantastico team UI, e non vediamo l’ora di mostrarvi un’anteprima (ulteriori informazioni nelle prossime settimane) e iniziare la prossima fase del nostro percorso. Il vostro feedback come utenti e creatori sarà essenziale per noi e per il futuro di Notable.

Un grazie a tutti voi per il supporto dimostrato e rimanete in ascolto per seguire tutti i nostri progressi che arriveranno nelle prossime settimane.

Il team di Notable

Sito web: https://notablenft.app

Telegram: https://t.me/notablenft

Twitter: https://mobile.twitter.com/Notable_io

Instagram: https://www.instagram.com/notable.nft/

*Questo articolo è stato pagato. Il Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.