SPONSORED POST*

I casinò di tutto il mondo, sia fisici che online, sono diventati più moderni da quando le criptovalute hanno guadagnato popolarità nel mondo finanziario. Il gioco d’azzardo crypto ha guadagnato una notevole quantità di fan per il fatto di essere facilmente accessibile dai giocatori digitali in tutti gli angoli del mondo.

I casinò online sono sempre pronti a offrire il miglior intrattenimento e sistemi di transazione finanziaria sicuri per le persone. La maggior parte dei casinò online sta personalizzando attentamente la loro architettura interna per essere facilmente accessibile per tutti i dispositivi. Per dare un’idea generale di come un efficiente casinò crypto fornisca intrattenimento ai suoi giocatori, questa recensione presenterà CryptoGames, un casinò online che ha costruito il suo intero sistema per supportare 10 criptovalute popolari.

CryptoGames è un casinò online registrato e gestito sotto la licenza del governo di Curacao e di MuchGaming B.V. Ci sono 9 giochi sul sito web e ognuno di essi è estremamente divertente per il pubblico. Tutti i 9 giochi possono essere giocati utilizzando l’intera lista di 10 criptovalute.

Il casinò ha sistemi veloci per il deposito, il ritiro e lo scambio. Inoltre, la sua interfaccia utente, le politiche favorevoli riguardo ai premi per i giocatori o la promozione del gioco responsabile hanno reso il casinò uno dei più favoriti tra i casinò Crypto.

L’interfaccia utente di CryptoGames

Per massimizzare l’efficienza e la funzionalità di tutti gli elementi, l’interfaccia utente è estremamente leggera e adattabile a tutti i dispositivi anche per i telefoni cellulari. Il sito web ha zero click-baits o popups ed è sempre ordinato e ben gestito. Oltre a questo, il sistema incredibilmente moderno ha anche caratteristiche come la casella di chat dal vivo multifunzionale, faucet, rainbot, caratteristiche di gioco, ecc.

Sul sito web, c’è anche una sezione specifica dove i giocatori possono trovare tutte le informazioni come FAQ, regole della chat, supporto clienti, politiche di sicurezza e privacy, politiche di gioco, e altro ancora.

Sistemi di transazione veloci:

Su CryptoGames, tutte le transazioni possono essere fatte con 10 criptovalute molto popolari. Per giocare, i giocatori devono completare la conversione del credito prima di piazzare le loro scommesse. I giocatori completamente registrati hanno il privilegio di fare un deposito, un ritiro di ricompensa, e scambi di valuta. I tassi di conversione delle criptovalute sono aggiornati ogni 10 minuti e sono visualizzati sulle pagine dei giochi. Il casinò offre le seguenti criptovalute in questo momento:

Bitcoin,

Bitcoin Cash,

Ethereum,

Ethereum Classic,

Litecoin,

DogeCoin,

Monero,

GAS,

Solana

Dash.

Per le transazioni, ci sono due tipi di sistemi di cui i giocatori registrati possono avvalersi. Per depositi e scambi più veloci, i giocatori possono usare Onramper e ChangeNow. Possono anche usare il sistema tradizionale se vogliono giocare con un sistema più lineare. Per consentire i depositi con carta di credito, Onramper funziona come un terzo depositante di valuta fiat.

D’altra parte, ChangeNow funziona come un sito di scambio di criptovalute di terze parti che permette conversioni multiple di criptovalute. Attraverso Onramper, le valute fiat possono essere depositate con carte di credito. E attraverso ChangeNow i giocatori possono scambiare qualsiasi altra criptovaluta in una delle 10 criptovalute disponibili che il sito offre.

Biblioteca di giochi

Al momento, 9 giochi di casinò stanno offrendo puro divertimento sul sito web. Tutti loro sono dotati di margini della casa estremamente ragionevoli, caratteristiche intelligenti ed eccitanti, e design leggeri. I giochi sono anche evidenziati negli eventi promozionali, nei concorsi di scommesse mensili, e anche per i Jackpots.

Dice

Il primo gioco esposto nella libreria si chiama Dice (dadi). È disponibile per tutte e 10 le criptovalute così come per la valuta Play Money. I giocatori di Dice possono anche partecipare al suo proprio jackpot progressivo. Soddisfacendo semplici regole, tutti i giocatori di Dice possono avere l’opportunità di vincere premi più grandi.

Impostazioni come la scelta della criptovaluta desiderata, l’importo della scommessa deve essere regolato prima che i dadi vengano lanciati. Se i giocatori lo desiderano, allora possono anche scegliere la funzione di scommessa automatica per eseguire più scommesse senza riaggiustare le impostazioni. I giocatori devono fare una previsione corretta per segnare una vittoria.

Blackjack

Su CryptoGames viene offerto anche il famoso gioco di carte in cui 21 punti fanno vincere. Il casinò ha fatto del suo meglio per mantenere il design del gioco semplice e classico. È disponibile per tutte e 10 le criptovalute così come per il Play Money. Se un giocatore batte con successo la mano del dealer senza superare il limite o segna 21 punti direttamente dalle prime 2 estrazioni, allora viene dato un punteggio vincente.

Le impostazioni per la scommessa devono essere regolate in anticipo. È utile per i giocatori se conoscono bene le regole e le linee guida del gioco o se esplorano il gioco usando il loro Play Money.

Lotteria

Tra tutti gli altri giochi visualizzati sul sito, Lottery è l’unico gioco disponibile per 4 criptovalute. Il gioco è il più semplice possibile. Come il famoso gioco della Lotteria, anche la versione crypto deve essere giocata comprando i biglietti. In CryptoGames, i giocatori possono comprare diversi biglietti in base al limite e alla disponibilità.

I risultati delle estrazioni sono sempre equi e regolari per ogni partecipante. Il casinò fornisce una completa trasparenza per tutte le estrazioni attraverso l’app di terze parti, Random Picker. I biglietti della lotteria vengono estratti ogni settimana in due giorni specifici. I giorni di estrazione variano per le criptovalute.

Roulette

Uno dei giochi più classici che forniscono un’esperienza di gioco esclusiva è la Roulette. E i giocatori saranno entusiasti di sapere che su CryptoGames, la versione europea del gioco è sempre disponibile per tutte le 10 criptovalute e per il Play Money. Per guadagnare un punteggio vincente, i giocatori devono prevedere accuratamente le scommesse dei loro vicini in modo che la pallina lanciata sulla ruota atterri in uno qualsiasi di loro.

Le scommesse “Neighbour” sono piazzate usando i gettoni di scommessa e anche una funzione intelligente chiamata Neighbour Bets. Questa funzione intelligente permette ai giocatori di piazzare casualmente delle scommesse vicine possibilmente fruttuose. La funzione intelligente ha 4 opzioni automatiche tra cui scegliere. Nel gioco, i vincitori sono compensati secondo la Roulette Americana.

Plinko

Uno dei giochi d’azzardo più conosciuti dagli anni ’80 è sicuramente Plinko. Anche se è presentato nella sua versione moderna, Plinko riflette ancora la sua architettura classica per i giocatori digitali.

Il gioco è disponibile per tutte le 10 criptovalute e per Play Money. Per Plinko, ci sono 4 diverse tonalità di palline da usare sulla piramide. Le tonalità sono Rosso, Verde, Blu e Giallo. La tonalità che un giocatore sceglie sarà mostrata sulla pallina e raggiungerà la fila specificamente dedicata a quel colore. Questo significa che il payout slot e i bordi della casa per le sfumature sono tutti diversi. Se una pallina raggiunge uno slot redditizio, allora solo il payout sarà consegnato al giocatore.

DiceV2

Una versione più moderna di Dice è stata creata come DiceV2. Anche in questa versione, le regole richiedono che il giocatore faccia una previsione corretta del suo lancio. Il risultato finale del lancio è sempre visualizzato sul cursore.

Le impostazioni per la scommessa possono essere regolate usando il cursore e le schede manuali. Sul cursore, i giocatori troveranno le massime possibilità di vincita sul lato più a sinistra e il minimo sul lato più a destra. Aumentando le possibilità di vincita si ridurrà l’importo della vincita finale, ma il contrario accadrà se un giocatore diminuisce le sue possibilità di vincita. Il gioco è anche dotato di una funzione Auto Bet che può eseguire più scommesse in una sola volta e il Jackpot Progressivo molto divertente.

Minesweeper

Sin dagli anni ’90, Minesweeper è stato conosciuto come uno dei migliori giochi di puzzle di tutti i tempi. La sua versione digitale e crypto su CryptoGames è diventata uno dei migliori giochi per giocatori di tutti i livelli. Il gioco distribuisce facili ricompense ai giocatori finché non colpiscono una mina.

Questo significa che finché non colpiscono una mina, i giocatori sono liberi di ritirare le ricompense che hanno guadagnato in qualsiasi momento. Se un giocatore colpisce una mina dopo aver guadagnato una buona quantità, allora perderà l’intero guadagno e dovrà giocare di nuovo. Un giocatore avrà il pieno controllo della scelta del numero di mine che il campo nasconderà durante il gioco. Tuttavia il gioco non aiuta i giocatori con nessun suggerimento o bandierina.

Video Poker

Un altro degno gioco di carte al casinò è il Video Poker. Questo è senza dubbio un’esclusiva, dato che ci sono altre 3 versioni di questo gioco nel casinò. Tutte e 3 le versioni di Video Poker sono disponibili per tutte e 10 le criptovalute e per la valuta Play Money.

Le tre versioni sono conosciute come Jacks or Better, Tens or Better, e Bonus Poker. Tutte portano dei margini della casa individuali e diversi in ogni momento. Se un giocatore riesce a battere la casa usando tutte e 5 le carte, allora sarà compensato immediatamente. È utile conoscere in anticipo i valori delle carte. Esplorare le linee guida con Play Money sarà estremamente utile per i nuovi giocatori che hanno una conoscenza minima o nulla del Video Poker.

Slot

Un altro vero gioco di casinò nella libreria di CryptoGames è Slot. Il gioco è stato progettato per i giocatori che sono alla ricerca di giochi semplici con le regole meno complesse. È disponibile per tutte le 10 criptovalute e per la valuta Play Money.

Ci sono un totale di 7 combinazioni vincenti per il gioco e tutte hanno più del 49% di possibilità di vincita. Se un giocatore guadagna con successo una qualsiasi di esse nella riga centrale (indipendentemente dalla sequenza), allora viene immediatamente pagato secondo la tabella dei pagamenti.

Le 7 combinazioni mostrano 5 diversi simboli colorati e portano i loro importi di vincita. I simboli che si allineano nelle combinazioni possono essere trovati nelle linee guida del gioco. Nella slot, i giocatori possono anche utilizzare la funzione Auto Bet per eseguire scommesse multiple.

Caratteristiche del gioco

Mentre il gioco d’azzardo normale è intenso ed emozionante per la folla, il gioco d’azzardo crypto potrebbe sembrare intimidatorio per molti principianti. Per facilitare ciò, CryptoGames ha incluso molte caratteristiche automatiche per tutti i suoi giocatori. Una delle caratteristiche viste frequentemente nei giochi è la funzione Auto Bet. Questo sistema automatico esegue giri multipli per dimensioni di scommessa personalizzate, moltiplicatori di vincita, e cambia anche in base alla vittoria o alla perdita.

Un altro esempio di una caratteristica di gioco interessante si chiama la caratteristica Smart Hold. È disponibile per tutte e tre le versioni del gioco, Video Poker. Usando questo un giocatore può formare la sua mano per battere la casa. La caratteristica permette ai giocatori di trattenere le carte auto-selezionate man mano che colpiscono le carte.

Buone politiche e ricompense

CryptoGames offre politiche di gioco Provably Fair così come politiche di gioco responsabile per assicurarsi che il loro sistema generale sia al meglio. Il casinò è contro tutti i mezzi sleali e prende severamente provvedimenti contro chiunque violi le regole della comunità.

La piattaforma di gioco d’azzardo sta promuovendo accuratamente il mezzo di intrattenimento altamente divertente, mentre promuove politiche eccellenti per aiutare a prevenire qualsiasi tipo di impatto negativo del gioco d’azzardo. Le loro politiche di gioco responsabile forniscono linee di assistenza per i giocatori che hanno bisogno di una guida e anche sistemi che li aiutano a rompere un modello di dipendenza.

Inoltre, distribuisce ricompense aggiuntive attraverso caratteristiche gratificanti come il Rainbot e il Faucet. Mentre il Faucet premia i giocatori con Play Money, Rainbot dà una piccola quantità di criptovalute ai giocatori per il loro contributo costante al casinò.

Inoltre, i giocatori possono guadagnare più premi condividendo i link di riferimento con altri. Maggiori informazioni su questo e sugli eventi mensili sono date sul sito web.

CryptoGames leader dei casinò online

Per concludere, si può dire che CryptoGames è a mani basse la migliore opzione da scegliere se il gioco d’azzardo crypto serio e pieno di risorse è ciò che un fervente giocatore sta cercando. La piattaforma non è solo la migliore per un’esperienza di gioco pulita, ma anche sicura per qualsiasi nuovo arrivato.

Ci sono infinite opportunità su CryptoGames per assaporare le ultime esperienze di gioco e nei prossimi giorni, i loro premurosi aggiornamenti impressioneranno più potenziali giocatori.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma