Ascolta qui download

SPONSORED POST*

Una delle più promettenti altcoin che è entrata in circolazione negli ultimi mesi è RBIS, il token dietro il progetto ArbiSmart. Attualmente RBIS è valutato a circa $1, ma gli analisti prevedono un aumento del 20.000% nel 2022.

Come mai gli esperti pensano che RBIS abbia un potenziale di profitto così grande? Per capire un po’ meglio le prospettive del token, diamo un’occhiata a ciò che ArbiSmart ha in cantiere per le prossime settimane e mesi e quali attributi unici aiuteranno il progetto ad avere successo.

Agilità

Ciò che spicca di più del progetto è la velocità con cui il team di sviluppo si sta evolvendo in un hub di crypto-finanza diversificato e autorizzato dall’UE.

ArbiSmart offre già l’arbitraggio crypto, un sistema di investimento automatico che genera profitti passivi fino al 45% all’anno, ma questo trimestre il progetto sta lanciando un flusso di nuove utility RBIS, alla velocità della luce.

Nel mese di maggio, ArbiSmart sta introducendo un portafoglio digitale che genera interessi, dove gli utenti saranno in grado di memorizzare in modo sicuro i fondi per ricompense fino al 147% su RBIS e fino al 49% su tutte le altre criptovalute e FIAT supportate.

Allo stesso tempo, viene rilasciata un’applicazione mobile che permetterà agli utenti di ArbiSmart di accedere alla piattaforma tramite i loro telefoni, acquistando, immagazzinando, scambiando, depositando e ritirando fondi con facilità, da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento.

Questo trimestre vedrà anche l’introduzione di un programma decentralizzato di yield farming, chiamato Smart Yield Farm. Il servizio sarà offerto tramite Uniswap, con un’interfaccia per consentire l’accesso diretto attraverso la piattaforma ArbiSmart. Gli utenti saranno ricompensati con un APY fino al 190.000% e lo 0,3% delle commissioni su ogni operazione, in cambio di fondi di staking in pool di liquidità ETH/RBIS e USDT/RBIS.

Nel Q2 del 2022 il team di sviluppo rilascerà anche una collezione di arte digitale e un mercato NFT. I partecipanti saranno in grado di acquistare token non fungibili (NFT) con RBIS che autenticano e certificano la proprietà dei pezzi unici della collezione virtuale di ArbiSmart.

Credibilità

Proprio come l’introduzione di nuove utility si sta verificando ad un ritmo accelerato, così anche il processo di listing dell’exchange. Il token RBIS è stato listato per la prima volta lo scorso trimestre e da allora è stato rapidamente aggiunto ad una serie di scambi top come Uniswap, e SushiSwap, insieme a molti altri.

Il processo sta guadagnando slancio, con ogni listing aggiuntivo che si verifica aumentando la legittimità e la popolarità del token, dimostrando la sua redditività a lungo termine, e aumentando il volume di trading e i livelli di liquidità.

RBIS diventa disponibile per un’intera nuova comunità di criptovalute con ogni nuovo exchange, godendo di un maggiore riconoscimento del nome ed espandendo il proprio pubblico, rendendolo anche una prospettiva di listing attraente per exchange ancora più importanti e di primo livello.

Diversità

L’ecosistema ArbiSmart sta diventando sempre più diversificato in quanto abbraccia una varietà di diversi trend crypto e fornisce servizi orientati a tutti i tipi di appassionati di crypto, dagli investitori e creatori digitali ai giocatori e collezionisti.

Nella seconda metà del 2022, ArbiSmart sta introducendo un metaverso, un mondo virtuale dove i partecipanti possono esplorare e creare nuovi ambienti, così come guadagnare profitti per giocare. Utilizzando la tecnologia della realtà aumentata e virtuale, ArbiSmart sta creando uno spazio digitale in cui i visitatori possono acquistare e costruire su appezzamenti di terreno, tenendo, sviluppando o vendendo i loro beni immobiliari virtuali per ottenere profitti nel mondo reale.

Nei prossimi mesi ArbiSmart sta anche lanciando il proprio exchange di criptovalute. Inoltre il progetto ha già aggiornato il suo status normativo ed è ora autorizzato a fornire servizi crypto bancari, e presto fornirà IBAN di valuta digitale, carte di credito e soluzioni di pagamento.

Interconnettività

Le utilità nell’hub ArbiSmart sono completamente integrate, quindi un NFT dal mercato può servire come un oggetto in-game nel metaverso.

Il progetto è stato concepito per premiare l’uso di RBIS in tutto l’ecosistema, aumentando la liquidità. Così, l’uso di una utility garantisce termini esclusivi quando si usa un’altra. Per esempio, possedere un ArbiSmart NFT, significherà un APY più alto dal programma di yield farming.

La quantità di RBIS che può essere creata è limitata a 450 milioni di token. Con la domanda di token in aumento, con l’aggiunta di ogni nuova utilità RBIS, il prezzo è destinato ad aumentare una volta che l’offerta disponibile inizia a diminuire.

Il progetto ArbiSmart è sul punto di una grande espansione e di un enorme salto di valore. Gli investitori che sperano di comprare basso e vendere alto non hanno molto tempo prima che il prezzo salga significativamente. Per accumulare RBIS mentre il costo è ancora sotto i 2 dollari, comprate RBIS ora!

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.