Ascolta qui download

SPONSORED POST*

Il mercato delle crypto sta attraversando un pericoloso momento di crisi dopo il panico provocato dai titoli azionari statunitensi e dal cambio di politica della FED. Il prezzo di Bitcoin (BTC) è crollato da 39.500 a 29.000 dollari dal 5 all’11 maggio, con un calo del 26% in 6 giorni. Questo crollo ha anche reso più preoccupate le persone. La Fed aumenta i tassi di interesse, il mercato azionario statunitense crolla, Bitcoin segue da vicino il Nasdaq e altri eventi.

L’11 maggio, il protocollo Blockchain Terra non è riuscito a fermare la sua criptovaluta LUNA, che è crollata del 98% e ha perso la maggior parte della sua quota di mercato. Il panico ha iniziato a diffondersi nel mercato delle criptovalute durante la notte. Tutto ciò dimostra che il mercato delle criptovalute potrebbe attraversare un periodo difficile. Tuttavia, a fronte dell’odierno crollo del mercato, una serie di fattori suggerisce che il prezzo minimo di Bitcoin non è ancora stato raggiunto.

Il comportamento degli analisti di fronte ad un mercato crypto ribassista

L’analista senior di criptovalute Dylan LeClair ha dichiarato:

“Un calo di Bitcoin fino al suo prezzo realizzato (base media di costo on-chain) è del tutto possibile ed è stato coerente con i precedenti minimi di mercato nei cicli di mercato orso. Ecco un rapporto standardizzato tra prezzo di mercato e prezzo di realizzazione (valore di mercato e valore di realizzazione – MVRV). 24k sarebbe nella zona verde. Anche in questo caso, i cali al di sotto del prezzo realizzato hanno storicamente segnalato che il fondo di un mercato orso è arrivato (o è vicino)”.

Infatti, da quando ha raggiunto il massimo storico di 69.000 dollari il 10 novembre, BTC è sceso a circa 27.000 dollari, con un calo del 60%. In altre parole, se avete acquistato un Bitcoin spot a 69.000 dollari, il vostro patrimonio si è ridotto del 60%.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni trader sul mercato che hanno approfittato di questo crollo per guadagnare più del 1000%. Come hanno fatto? Se volete conoscere la risposta, dovete capire uno dei metodi di investimento più popolari del momento: il trading di criptovalute con leva 100 volte sui futures.

Qual è la differenza tra i futures e lo spot?

Lo spot tradizionale può solo comprare e aspettare il rialzo per ottenere un profitto. Con il trading di futures con leva 100 volte, è possibile acquistare al rialzo (long) o vendere al ribasso (short), il che significa che è possibile trarre profitto sia che il mercato salga sia che scenda. Inoltre, grazie alla leva 100 volte, i vostri profitti vengono amplificati.

Come funziona la leva x100?

Con l’applicazione della leva x100, i trader possono utilizzare 1 BTC per aprire una posizione di 100 BTC andando long (prevedendo che il prezzo di BTC salga) o short (prevedendo che il prezzo di BTC scenda). Se utilizziamo 1 BTC per aprire un contratto short al prezzo di $30.000 e lo chiudiamo quando il Bitcoin è scambiato a $25.000, il nostro profitto sarà ($30.000 – $25.000) * 100 BTC / $30.000 = 16,6 BTC, con un ROI del 1660%.

Piattaforma consigliata che fornisce una leva x100 – Bexplus

Bexplus, una piattaforma di trading di criptovalute accreditata da U.S. MSB (Money Services Business), offre un trading di futures con leva x100 su una varietà di coppie di trading come BTC, ETH, ADA, DOGE, XRP. Inoltre, non necessita di KYC ed è popolare tra 1 milione di persone in tutto il mondo. È noto anche per le seguenti caratteristiche:

Bonus di deposito del 100%: Ricarica 1 BTC = 2 BTC sul vostro conto

Il bonus di deposito del 100% di Bexplus aiuta ogni trader a massimizzare i propri profitti durante un mercato in ribasso. Se utilizzate 1 BTC, ci saranno 2 BTC sul vostro conto e potrete fare trading con i 2 BTC per ottenere un profitto maggiore. È inoltre possibile ritirare i profitti ottenuti con il bonus. Con questo bonus del 100%, nell’esempio precedente, potete guadagnare 16,6×2=33,2 BTC, rendendo il vostro ROI del 33,20%. Attenzione! È possibile ottenere fino a 10 BTC di bonus.

Copy Trading: Lasciate che trader di livello superiore realizzino profitti per voi

Il copy trading offre a ogni investitore appena entrato nel mercato l’opportunità di diventare un veterano. Vi permette di copiare gli ordini di investimento di persone esperte per permettere a trader eccellenti di guadagnare per voi. Il copy trading consente inoltre di personalizzare la proporzione dell’ordine copiato, di impostare il take profit e lo stop loss e di terminare l’ordine copiato in qualsiasi momento. Per i veterani, potete anche ottenere dei vantaggi dai vostri seguaci. È una strategia vantaggiosa sia per i veterani che per i principianti.

Conto demo con 10 BTC per i trader che vogliono familiarizzare con il trading a leva.

Un portafoglio Bitcoin con un tasso di interesse annualizzato fino al 21%.

Nessun requisito KYC, registrazione con verifica via e-mail in pochi minuti.

App intuitiva e completa su Apple App Store e Google Play .

Servizio one-to-one 7/24 ore per risolvere i vostri problemi in qualsiasi momento.

Prelievo rapido senza limiti di tempo e nessuna commissione di deposito.

A livello di notizie, il continuo crollo di Bitcoin è evidente. La natura di vendita allo scoperto del Bitcoin spinge ogni investitore intelligente a cogliere l’attimo per realizzare la propria ricchezza. Cliccate qui per registrarti subito su Bexplus e ottenere il tuo Bonus del 100%!

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.