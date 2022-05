Ascolta qui download

SPONSORED POST*

RBIS, il token alla base del progetto ArbiSmart, si sta affermando come una delle nuove altcoin più promettenti del 2022.

Mentre il prezzo di RBIS si aggira attualmente intorno alla soglia di 1 dollaro, gli analisti ritengono che la moneta emergente sia estremamente sottovalutata e prevedono un aumento fino a circa 200 dollari nei prossimi mesi.

Per capire perché le previsioni per ArbiSmart (RBIS) sono così rosee, diamo un’occhiata alla storia fino ad ora e alla prossima direzione del token.

Il progetto è in rapida espansione

Ad oggi, il sistema di trading automatizzato di ArbiSmart ha generato profitti passivi fino al 45% all’anno grazie all’arbitraggio delle criptovalute. Ora, però, il progetto sta espandendo in modo massiccio la sua offerta con una serie di prodotti e servizi aggiuntivi autorizzati dall’UE.

Questo trimestre, a maggio, ArbiSmart lancerà un portafoglio fruttifero per criptovalute e valute FIAT, che offre il 147% sugli account RBIS e il 49% sugli account in tutte le altre valute supportate. Gli utenti potranno scegliere tra una varietà di piani di risparmio, guadagnando interessi più alti per i fondi che sono bloccati in un conto chiuso per un periodo di tempo più lungo. Gli interessi vengono pagati quotidianamente e possono essere utilizzati in qualsiasi momento, senza toccare il capitale bloccato su cui sono stati maturati.

Il mese prossimo, ArbiSmart introdurrà anche una versione mobile che consentirà agli utenti di acquistare, scambiare e conservare fondi in modo sicuro.

Più tardi, a maggio, il progetto introdurrà un programma decentralizzato di yield farming, offerto tramite Uniswap e direttamente accessibile attraverso un’interfaccia nella dashboard di ArbiSmart. In cambio del prestito dei loro fondi e della fornitura di liquidità, i partecipanti al programma riceveranno lo 0,3% delle commissioni di ogni scambio e rendimenti annuali competitivi fino al 190.000%.

Il secondo trimestre vedrà anche il rilascio di una collezione di migliaia di opere d’arte digitali uniche e di un mercato NFT per l’acquisto e la vendita di token non fungibili.

Mentre l’offerta di token è limitata, con un tetto massimo di 450 milioni di RBIS, l’imminente introduzione di tutte queste nuove utility RBIS nell’ecosistema ArbiSmart è destinata a far crescere la domanda di token. Pertanto, man mano che l’offerta si riduce in linea con la crescita della domanda, il prezzo di RBIS dovrebbe aumentare in modo significativo.

ArbiSmart sta abbracciando nuovi trend e tecnologie

Il team di sviluppo di ArbiSmart sta ingranando una marcia in più nella seconda metà del 2022, riunendo giocatori, investitori, creatori digitali, trader e collezionisti, con il lancio di un flusso di servizi aggiuntivi che utilizzano le più recenti tecnologie blockchain, VR e AR.

In primo luogo, ArbiSmart sta introducendo un metaverso play-to-earn, in cui i partecipanti possono entrare in un ricco mondo digitale per giocare a una varietà di giochi, nonché acquistare, costruire e vendere appezzamenti di terreno virtuali per ottenere profitti reali.

Nel corso del secondo semestre, ArbiSmart lancerà un pacchetto bancario completo di criptovalute, che comprende carte di credito in valuta digitale, servizi di pagamento crypto e IBAN.

Nella seconda metà dell’anno, ArbiSmart lancerà anche un exchange di criptovalute e una piattaforma di finanziamento per le nuove monete più calde e promettenti che entreranno nel mercato.

Il token sta prendendo piede

Da quando è stato introdotto nelle borse a gennaio, RBIS ha fatto faville ed è già ampiamente listato su molteplici exchange di primo livello come Uniswap e SushiSwap, oltre a molti altri.

Il processo di listing è in corso e ogni ulteriore listing migliora il volume di trading e la liquidità di RBIS, consolidando ulteriormente la redditività a lungo termine del token. Ogni borsa fornisce inoltre un’esposizione a un pubblico più ampio e rende RBIS una prospettiva sempre più attraente per un numero ancora maggiore di borse leader.

Ogni prodotto o servizio che verrà aggiunto all’hub ArbiSmart richiederà l’uso di RBIS. Per guadagnare interessi sul capitale depositato, i titolari di portafogli dovranno detenere una quantità minima di RBIS. Inoltre, RBIS è la valuta di gioco nel metaverso ed è necessaria per acquistare NFT nel mercato, mentre i partecipanti al programma di yield farming investiranno i fondi in pool di liquidità ETH/RBIS e USDT/RBIS.

Inoltre, ArbiSmart offre condizioni preferenziali per l’utilizzo di un’utility in altre parti dell’hub, per cui, ad esempio, detenere un NFT ArbiSmart significherà ottenere un APY di yield farming più elevato, il che fa crescere ulteriormente la domanda e porta a una maggiore liquidità.

ArbiSmart è sull’orlo di una grande crescita e le proiezioni degli analisti di un aumento del 20.000% quest’anno sembrano più che probabili. Tuttavia, la finestra per l’acquisto del token al prezzo attuale si sta rapidamente chiudendo con una serie di nuovi prodotti e servizi che verranno lanciati il mese prossimo. Per entrare in possesso di RBIS, a meno di un dollaro, acquistate ora!

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.