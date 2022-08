Ascolta qui download

SPONSORED POST*

I prezzi di Bitcoin sono sempre stati volatili, ma il mercato ribassista di quest’anno ha portato molti proprietari di BTC a rivalutare le proprie strategie di investimento.

Un numero crescente di possessori di criptovalute si sta rivolgendo ai portafogli autorizzati che generano interessi come il modo migliore per fare soldi e aspettare la crisi fino alla ripresa dei prezzi. Offrono un mezzo per far crescere rapidamente e in modo affidabile il proprio capitale con un tasso di interesse costante anche se i prezzi sono in calo, in un modo che non è né ad alto rischio né ad alta intensità di tempo.

Tuttavia, prima di scegliere un portafoglio, è bene porsi alcune domande:

Quali sono le vostre esigenze finanziarie attuali e come potrebbero cambiare?

Prima di scegliere un portafoglio, è necessario pensare alla propria situazione finanziaria attuale. Quanto volete investire e quanto avete bisogno che i fondi siano accessibili? È probabile che abbiate bisogno di poter prelevare immediatamente il vostro capitale o potete permettervi di bloccarlo in un piano di risparmio a lungo termine per ottenere un tasso di interesse più elevato? Dovete anche considerare quali sono le vostre aspettative di profitto e quanto velocemente volete guadagnare.

Per esempio, il mese scorso ArbiSmart, un popolare hub crypto, ha introdotto un portafoglio che genera interessi, che offre tassi di interesse senza pari, fino al 147%, oltre a un impressionante grado di flessibilità.

I possessori dei portafogli possono scegliere di mantenere i loro fondi prelevabili, senza maturare interessi, oppure di mettere il loro capitale in un piano di risparmio per un periodo di due, tre o cinque anni, dove matureranno un livello di interessi più alto quanto più tardi il piano scade.

Per quanto riguarda la ricezione degli interessi, che vengono versati quotidianamente, si può scegliere di inviarli automaticamente a un conto disponibile, dove sono sempre accessibili. In alternativa, potete aggiungerli ai fondi su cui vengono maturati, nel piano di risparmio bloccato, per ottenere un rendimento maggiore.

ArbiSmart offre anche una vasta scelta di oltre 20 valute FIAT e digitali supportate, tra cui valute tradizionali come USD, EUR e GBP e criptovalute come di BTC, ETH, USDT, APE, SHIB, MANA, AAVE, AXS, BNB e molte altre.

Che dire del più ampio ecosistema del progetto?

Il portafoglio che scegliete potrebbe far parte di un progetto di criptovalute più ampio, con utilità aggiuntive e una comunità che potrebbe avere potere di governo sul suo futuro. Di conseguenza, bisogna fare molta attenzione a scegliere il portafoglio di un progetto affidabile, trasparente e sicuro, che abbia un token nativo forte e con ottime prospettive.

Anche in questo caso, ArbiSmart è all’avanguardia. L’intero ecosistema è completamente registrato e autorizzato nell’UE, il che significa che deve rispettare requisiti rigorosi relativi ai protocolli di sicurezza tecnologica, alla protezione dei fondi dei clienti, nonché alle salvaguardie contro il riciclaggio di denaro e le frodi.

Il progetto si sta espandendo a ritmo sostenuto e gli analisti prevedono che RBIS, il token nativo, salirà a 90 volte il valore attuale entro la fine del primo trimestre del 2023.

Uno dei motivi di queste rosee proiezioni è l’economia dei token ArbiSmart, che incentiva l’acquisto di RBIS. Per cominciare, l’ammontare degli interessi che si possono guadagnare dipende dal livello dell’account, che è determinato dalla quantità di RBIS posseduti. In altre parole, più RBIS si possiedono, più alto sarà il rendimento sui propri saldi di risparmio in EUR, di BTC o in qualsiasi altra valuta.

Inoltre, se si sceglie di aprire un saldo di risparmio in RBIS, si possono ottenere interessi tre volte superiori a quelli che si otterrebbero aprendo un saldo in qualsiasi altra valuta tradizionale o digitale supportata. Se preferite, potete mantenere il vostro saldo in Bitcoin senza convertirlo e guadagnare un tasso più alto scegliendo di ricevere gli interessi giornalieri in RBIS.

Un RBIS equivale a un voto, quindi il possesso del token nativo è ulteriormente incentivato in quanto conferisce un maggiore potere sulla direzione futura del progetto.

Tutti questi fattori sono progettati per spingere la domanda di token. Nel frattempo, RBIS ha una scarsità incorporata, poiché la quantità che può essere creata è permanentemente limitata. Quindi, man mano che il portafoglio appena lanciato si affermerà e un numero crescente di persone metterà RBIS nei risparmi bloccati, togliendolo dalla circolazione generale, l’offerta disponibile si ridurrà. Quando la domanda supererà l’offerta, il prezzo di RBIS aumenterà.

Ciò significa che i titolari di portafogli non solo godranno di profitti passivi sotto forma di interessi giornalieri, in cambio della custodia dei loro fondi in un portafoglio ArbiSmart, ma guadagneranno anche considerevoli plusvalenze sull’aumento del valore del token.

Quali altri flussi di reddito si possono sfruttare?

I portafogli che fanno parte di un ecosistema più ampio apriranno le porte a una serie di altre opportunità potenzialmente redditizie. Anche sotto questo aspetto, ArbiSmart non delude. Oltre ai servizi esistenti, come il servizio di arbitraggio automatizzato delle criptovalute, che genera profitti passivi fino al 45% all’anno, ArbiSmart introdurrà una serie di nuovi servizi nella seconda metà del 2022. Queste includono un’applicazione mobile e un servizio di yield farming che genera fino al 190.000% di APY e lo 0,3% della commissione di ogni operazione. Il terzo e quarto trimestre vedranno anche il lancio di un marketplace NFT e di una collezione di migliaia di pezzi unici di arte digitale. Verso la fine dell’anno la spinta allo sviluppo continuerà con il lancio di un metaverso di gioco play-to-earn, che fornirà entrate dal mondo reale e un exchange di criptovalute professionale.

Tutti questi nuovi servizi richiederanno l’uso del token RBIS, che alimenta l’intero ecosistema interconnesso. Di conseguenza, si prevede un ulteriore aumento della domanda di token. Quindi, oltre agli interessi giornalieri e alle crescenti plusvalenze, i titolari di portafogli potranno beneficiare di ulteriori flussi di reddito derivanti da scommesse, giochi, trading e altro ancora. Possono anche beneficiare di rendimenti più elevati se utilizzano più di un servizio contemporaneamente. Ad esempio, un Token Non-Fungible acquistato sul mercato può incrementare i punti di un giocatore nel metaverso.

Sia che si posseggano Bitcoin, un’ampia varietà di altcoin o semplicemente un po’ di denaro FIAT da parte, un portafoglio che genera interessi è la strategia più sicura, intelligente e potenzialmente redditizia, soprattutto in un mercato ribassista. L’ecosistema in espansione di ArbiSmart sta crescendo a un ritmo eccezionale, ma la finestra si sta chiudendo per acquistare il token prima che il prezzo esploda man mano che il nuovo portafoglio guadagna trazione e le nuove utility vengono introdotte in H2.

Non volete perdervi l’occasione? Acquistate RBIS oggi stesso!

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.