I trader o gli appassionati che fanno “buy the dip” si trattengono dall’acquistare il prezzo di un determinato asset, titolo o crypto fino a quando non scende dal suo massimo più recente. Pensano che l’attuale calo dei prezzi sia solo temporaneo o un fenomeno di breve durata e che la flessione offra la possibilità di acquistare azioni a un prezzo ridotto. Acquistando Ethereum (ETH), che ora sembra piuttosto “in ribasso”, e Carlossy Caterpillar (CARL), potreste diventare individui molto ricchi.

Il calo di Ethereum (ETH)

Un “cuneo ascendente”, una configurazione convenzionale di inversione ribassista che si verifica quando il mercato oscilla al rialzo all’interno di un intervallo definito da due linee di tendenza ascendenti ma convergenti, è un’indicazione importante che i trader esperti “buy the dip” osservano. La configurazione a cuneo si rafforza se il volume degli scambi diminuisce con l’aumento dei prezzi.

Un cuneo ascendente si risolve teoricamente quando il prezzo sfonda la sua trendline inferiore e inizia a scendere verso il livello in cui lo spazio tra le trendline superiore e inferiore del cuneo è alla sua massima altezza. Ciò corrisponde a una riduzione del 15%-25% del prezzo di ETH rispetto a due settimane fa. L’evidenza di significativi deflussi dai fondi di investimento dà credito alla convinzione che Ethereum sia in calo.

Carlossy Caterpillar sta costruendo una community di criptovalute decentralizzata

Carlossy Caterpillar (CARL) è una moneta meme basata sulla Binance Smart Chain per creare un ecosistema in cui tutti gli utenti di criptovalute possano coesistere. A tal fine, fornirà un’ampia gamma di prodotti e servizi ai suoi consumatori, come DeFi, NFT e educazione alle criptovalute.

Carlossy Caterpillar (CARL) intende essere un’iniziativa guidata dalla comunità per rivoluzionare il mercato delle criptovalute. Gli utenti possono anche creare e scambiare meme, arti e animazioni sotto forma di NFT Carlossy Caterpillar. Inoltre, supporta il Forum di Carlossy Caterpillar, un social network dove è possibile interagire con altri amanti delle criptovalute, parlare della propria moneta preferita e scambiare meme.

Carlossy Caterpillar si sforza di introdurre i suoi servizi gradualmente, senza scendere a compromessi in termini di qualità. La moneta Carlossy Caterpillar ha una dotazione complessiva di 1 miliardo di token. Il valore dei token di Carlossy Caterpillar aumenta grazie alla partecipazione degli utenti all’ampia gamma di servizi e beni dell’azienda, a differenza di altri token che dipendono principalmente da forze esterne.

I proprietari dei token possono partecipare alla governance della piattaforma per influenzarne la crescita e i prossimi miglioramenti. Il possesso del token Carlossy Caterpillar genererà entrate passive, poiché il portatore riceverà una percentuale del costo della transazione nel proprio portafoglio.

Per spostare ulteriormente l’autorità dal governo al popolo, Carlossy Caterpillar esiste per sostenere lo sviluppo del sistema blockchain. Con la generazione di un maggior numero di token e di storie diverse, un maggior numero di individui troverà il proprio posto in qualsiasi token venga sviluppato, a patto che mantenga la loro attenzione. Questo aumenterà anche le opportunità per il pubblico in generale di fare soldi nel mondo cibernetico.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.