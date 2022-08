Ascolta qui download

SPONSORED POST*

Non è fuori luogo affermare che il mondo sta vivendo una stagione di meme. I social media hanno garantito la sopravvivenza e la diffusione dei meme. I meme vengono diffusi su piattaforme di social media come Instagram, WhatsApp, Facebook e, ultimamente, Tiktok.

Il tratto dei meme ha raggiunto la vetta della classifica anche nel mondo delle criptovalute. Il fenomeno è iniziato nel 2013 con Dogecoin (DOGE). Dogecoin è stato il pioniere della visione delle meme coin nelle criptovalute. La sua evoluzione ha portato alla nascita di diversi token meme. Tuttavia, Big Eyes Coin (BIG) ha portato una nuova zampata nel mercato delle criptovalute. Ciò nonostante, le meme coin sono in grado di lasciare in ombra anche i coin non meme come Decentraland (MANA) e The Sandbox (SAND).

I meme coin sono criptovalute nate da meme e altre immagini virali online. Pur avendo prestazioni simili a quelle di altre criptovalute, hanno sempre un’origine più scanzonata. Tuttavia, riescono anche a essere più prorompenti, visto che il loro successo è fortemente legato alle comunità virtuali e alla viralità.

Oltre alla potenziale capacità di Big Eyes Coin (BIG) di superare le altre meme coin, può anche superare quelli non in ambito meme.

Cosa c’è da sapere su The Sandbox (SAND)

The Sandbox (SAND) è un mondo virtuale basato su blockchain che permette agli utenti di assemblare, produrre, acquisire e far circolare investimenti digitali nel layout di un gioco. Unisce in modo distintivo l’energia dei token non fungibili (NFT) e delle organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) per sviluppare una piattaforma decentralizzata per una fiorente comunità di gioco.

The Sandbox (SAND) ha l’obiettivo centrale di superare la tecnologia blockchain nel gioco mainstream. La rete blockchain si concentra sullo stimolo di un prototipo di gioco play-to-earn (P2E) ricco di risorse, che fornisce agli appassionati di criptovalute la capacità di essere contemporaneamente creatori e giocatori. The Sandbox (SAND) è stato lanciato nel 2011. È stato fondato dallo studio di giochi per cellulari Pixowl. L’attenzione di The Sandbox (SAND) ai contenuti generati dagli utenti l’ha portato a costruire un metaverso di giocatori che hanno la possibilità di partecipare al processo di sviluppo della piattaforma. Concentrandosi sull’incorporazione della tecnologia blockchain nel gioco, The Sandbox (SAND) punta a uno dei più grandi mercati di intrattenimento a livello globale.

Previsione del prezzo del token The Sandbox (SAND) entro la fine del 2022

Il prezzo di Sandbox (SAND) potrebbe raggiungere il suo massimo potenziale di 1,82 dollari entro la fine del 2022. In base ai dati storici, il tasso di cambio di Sandbox (SAND) dovrebbe raggiungere un prezzo medio di 1,71 dollari. Il livello di prezzo massimo sarà di 1,88 dollari, mentre il livello di prezzo minimo sarà di 1,60 dollari.

Cosa c’è da sapere su Decentraland (MANA)

Decentraland (MANA) è una criptovaluta della nota piattaforma basata sul metaverso. Si dà il caso che sia una delle monete più importanti che stanno facendo scalpore nel mercato delle criptovalute. Si tratta di un metaverso tridimensionale e decentralizzato creato da disposizioni intelligenti nell’ambiente Ethereum. Decentraland è una piattaforma decentralizzata play-to-earn (P2E) che consente agli utenti di acquistare, vendere e scambiare molte terre online. Ogni terreno virtuale in formato NFT può essere paragonato a un terreno fisico nel metaverso di Decentraland. Questi terreni vengono scambiati esclusivamente utilizzando il suo token nativo MANA.

Previsione del prezzo del token Decentraland (MANA) entro la fine del 2022

Si prevede che Decentraland (MANA) raggiungerà una quotazione media di 1,11 dollari entro la fine di settembre 2022. Questa previsione si basa sulle fluttuazioni del prezzo di Decentraland (MANA) all’inizio del 2022. Si può quindi prevedere un prezzo minimo di 1,01 dollari, mentre il tasso massimo sarà probabilmente di 1,14 dollari.

Perché gli appassionati di criptovalute dovrebbero acquistare la Big Eyes Coin (BIG)?

Big Eyes Coin (BIG) intende incanalare la ricchezza nell’ecosistema della finanza decentralizzata. La rete blockchain di Big Eyes Coin (BIG) mira a separare il 5% dei suoi profitti per contribuire a wallet di beneficenza con l’unico scopo di sostenere la conservazione della vita marina. In questo modo, può salvaguardare una parte vitale dell’ecosistema mondiale. Big Eyes Coin (BIG) può potenzialmente generare profitti 100 volte superiori a Decentraland (MANA) e Sandbox (SAND). Big Eyes Coin (BIG) si sta adoperando per ottenere un successo basato sull’evidenza. Offre inoltre caratteristiche più avanzate per le attività di ricompensa e transazione nello spazio delle criptovalute rispetto a Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND) e altre criptovalute. Ad esempio, sostiene una politica di “nessuna tassa di acquisto, nessuna tassa di vendita”.

Big Eyes Coin (BIG) spera di entrare a far parte del mercato miliardario degli animali carini, puntando su organizzazioni benefiche da sostenere. Essendo una rete attenta alla comunità, Big Eyes Coin (BIG) intende ricompensare la sua comunità con token, NFT e molti omaggi.

Tokenomics della Moneta Big Eyes (BIG)

200.000.000.000 di token di Big Eyes Coin (BIG) sono in circolazione, ma il 90% di essi sarà disponibile per la prevendita al momento del lancio. Il token Big Eyes Coin (BIG) ha la prospettiva di offrire ai suoi utenti l’opportunità di “nessuna tassa di acquisto, nessuna tassa di vendita”, oltre all’obiettivo di raggiungere i 50 milioni di dollari prima del lancio.

Il 70% di questi token sarà disponibile per la vendita attraverso una prevendita pubblica, mentre il 20% sarà riservato agli exchange. Il 10% sarà destinato alle tasse NFT. Il 4% sarà distribuito al venditore originale e il 5% sarà distribuito ai titolari. L’1% andrà in beneficenza. Il 5% sarà destinato al portafoglio di marketing. Un altro 5% sarà visibilmente destinato alla beneficenza.

Qual è la roadmap di Big Eyes Coin (BIG)?

Le grandi visioni richiedono grandi piani per essere realizzate e non c’è da stupirsi che il token Big Eyes Coin (BIG) abbia delineato un piano conciso per guidarlo alla vittoria. Per la comunità di Big Eyes Coin (BIG) sono state delineate quattro diverse fasi del piano. Ogni fase consiste in importanti passi da seguire.

Fase 1

Questa è la “fase dell’accovacciamento”. Comprende il lancio del sito web di prevendita accompagnato dalla prevendita del token Big Eyes (BIG). In aggiunta, verranno lanciati i canali di social media messi in atto per promuovere la conoscenza della Moneta Big Eyes (BIG).

Fase 2

Questa fase è la “fase del salto”, durante la quale la Moneta Big Eyes (BIG) sarà lanciata su Uniswap. Seguirà il lancio del sito web completo. A quel punto, dovrebbe aver acquisito un totale di 20.000 possessori del token e 25.000 membri su Telegram. Seguiranno la prima donazione in beneficenza e la verifica dei canali di social media e della campagna di influencer. La comunità di Big Eyes Coin (BIG) riceverà i token, una volta avviata, la macchina dei meme fornirà gli adesivi e saranno resi disponibili i frammenti NFT. È in questo momento che il Big Eyes Swap entrerà in funzione. Verrà inoltre aggiunto a nuovi swap, acquisirà il suo primo ponte e inizierà a operare il suo merch store.

Fase 3

Questa fase è altrimenti nota come “fase di esecuzione”. Si tratta infatti della fase antepenultima. Inizia con il rilascio di NFT e, a seguire, con il primo evento IRL esclusivo di NFT per i possessori di NFT.

A questo punto, Big Eyes Coin (BIG) dovrebbe avere fino a 50.000 possessori del token e 50.000 membri sul gruppo Telegram. Inoltre, ci sarà una significativa campagna di influencer e una più ampia campagna mediatica. Inoltre, verrà avviata la macchina dei meme.

Fase 4

Questa è la “fase della passerella”. È l’ultima fase e riguarda i raduni della comunità e una cospicua donazione di 1 milione di dollari in beneficenza. Come ciliegina sulla torta, avverra’ il ponte su nuove blockchain, ci saranno più scambi e si svilupperanno NFT grazie a Big Eyes Coin (BIG).

Come acquistare Big Eyes Coin (BIG)

Per acquistare il token Big Eyes (BIG), procedere come segue:

Fase 1 : installare l’applicazione metamask wallet su PC. Tuttavia, per un telefono cellulare, è necessario installare un wallet.

Fase 2 : copiare e incollare questo link sul browser del wallet: https://buy.bigeyes.space . Verrà visualizzato un modulo. Compilatelo e procedete a selezionare il token per il pagamento e a indicare il numero di token Big Eyes Coin (BIG) desiderati.

Fase 3 : I token Big Eyes (BIG) saranno inviati al wallet dell’acquirente una volta completata la prevendita.

Come acquistare i token di The Sandbox (SAND)

Creare un account su un exchange e verificare il proprio indirizzo e-mail e la propria identità. Procedere al deposito utilizzando il metodo di pagamento preferito. Una volta fatto questo, potrete scambiare i vostri fondi con i token di The Sandbox. Per farlo, inserite l’importo che desiderate acquistare e cliccate su Acquista.

Come acquistare i token di Decentraland (MANA)

MANA è disponibile su diverse piattaforme di trading, ma per comodità si consiglia agli acquirenti di utilizzare Binance. Successivamente, creare un nuovo account inserendo il proprio indirizzo e-mail e una password forte sull’exchange. Verificare l’e-mail e il numero di telefono. Depositare i fondi sulla piattaforma, quindi fare clic sul mercato per trovare la coppia BTC / MANA o MANA / USD. Scegliere quella che corrisponde ai propri fondi. Procedere all’acquisto del valore desiderato.

L’acquisto di Big Eyes Coin (BIG) al posto di Decentraland (MANA) e Sandbox (SAND) può offrire agli appassionati di criptovalute un profitto 100x, una comunità di valore, un sistema fiscale dinamico, il potenziamento dei membri della comunità e un grande senso di proprietà dovuto alla partecipazione al processo decisionale.

