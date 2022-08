Ascolta qui download

Il mercato delle criptovalute ha iniziato ad aumentare la propria percezione verso la fine del 2021. Soprattutto i meme coin e i progetti nel metaverso sono rimasti impressi nella memoria grazie agli enormi investimenti che hanno ricevuto.

Shiba Inu, una delle monete meme più popolari, ha combinato elementi meme con il metaverso e ha costruito il suo mondo virtuale, ma il progetto Dogeliens (DOGET) fa un ulteriore passo avanti.

Oltre a unire la cultura dei meme con il metaverso, offre transazioni a basso costo e ad alta velocità a tutti gli investitori.

Dogeliens (DOGET) è una moneta meme da tenere d’occhio!

Dogeliens, il token nativo della piattaforma, è stato progettato per essere la valuta principale utilizzata nel mondo virtuale. L’offerta totale di monete Dogeliens è di 25 miliardi. Questa cifra corrisponde a 132 miliardi di Dogecoin, uno dei popolari meme coin, e a circa 590 miliardi di Shiba Inu.

Secondo gli sviluppatori, l’ampia offerta renderà Dogeliens un investimento molto più redditizio. Inoltre, il 30% dell’offerta totale è riservato alla prevendita. L’offerta di un tasso così elevato per la prevendita è considerata un’opzione molto vantaggiosa nel lungo periodo. Il team del progetto afferma che dopo il completamento della prevendita, è previsto un periodo di maturazione di 2 mesi per le transazioni di acquisto e vendita del token.

Binance Coin (BNB) è una moneta affidabile che merita i vostri soldi

BNB è una criptovaluta creata per essere utilizzata come metodo di pagamento sulla piattaforma Binance. BNB ha diverse caratteristiche che la rendono interessante come metodo di pagamento, tra cui le sue basse commissioni di transazione e la sua capacità di essere utilizzata per pagare una vasta gamma di beni e servizi.

Tuttavia, BNB è stata anche soggetta a volatilità negli ultimi anni, in parte a causa del crollo dei prezzi di molte criptovalute nel 2022. Nonostante ciò, BNB rimane una scelta popolare per chi cerca un modo affidabile e conveniente per pagare beni e servizi sulla piattaforma Binance.

Litecoin (LTC) può rimbalzare ancora una volta

Anche se sono passati 11 anni dalla creazione del Litecoin, si tratta ancora di un progetto di grande portata. Nell’ambito delle ultime notizie sulle criptovalute, gli analisti di mercato professionisti hanno espresso commenti dettagliati sulle altcoin.

Sebbene nei loro discorsi abbiano affermato che ci sarebbe stato un altro crollo, le cose sembrano essere un po’ diverse per il Litecoin. Sebbene abbia mostrato progressi altalenanti in termini di guadagni, possiamo dire che ha superato i suoi limiti superando i 300 dollari nel 2018. Anche se la criptovaluta si trova in una fase di ribasso, può mostrare una rapida ascesa.

Riflessioni finali

Le attuali condizioni di mercato sono mature per un rimbalzo e Dogeliens (DOGET) potrebbe essere la moneta da tenere d’occhio. Con una forte comunità, una piattaforma innovativa e un chiaro caso d’uso, Dogeliens è ben posizionata per trarre vantaggio da qualsiasi crescita futura del mercato delle criptovalute. Se siete alla ricerca di una moneta che abbia il potenziale per rimbalzare quando i mercati si riprenderanno, prendete in considerazione l’investimento in Dogeliens.

