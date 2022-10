Ascolta qui download

Gli investimenti in criptovalute sono diventati un valido strumento di generazione di reddito in tutto il mondo. Da quando le criptovalute sono state adottate a livello mainstream, c’è stato un afflusso di persone interessate al settore. La propaganda tradizionale ha dipinto le criptovalute come uno schema per arricchirsi velocemente, ma la realtà è ben lontana da questo. Il mercato ribassista in corso lo dimostra.

Nel clima attuale, un numero sempre maggiore di investitori in criptovalute si sta orientando verso investimenti in criptovalute a lungo termine, come misura di sicurezza. Si tratta di una strategia che si è dimostrata efficace nei precedenti mercati ribassisti e che potrebbe dare gli stessi risultati in quello in corso. All’interno del settore, diverse altcoin si stanno dimostrando molto promettenti e possiedono il potenziale per generare rendimenti massicci. Di seguito analizziamo tre altcoin che rientrano in questa categoria. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Polygon (MATIC), Near Protocol (NEAR) e Big Eyes Coin (BIG).

Polygon (MATIC): caratteristiche principali

Polygon (MATIC) è la prima piattaforma del settore delle criptovalute ben strutturata e facile da usare per lo sviluppo di infrastrutture e lo scaling di Ethereum (ETH). È una piattaforma che consente la creazione di catene rollup ottimistiche, catene rollup ZK, catene autonome o qualsiasi altro tipo di infrastruttura richiesta dallo sviluppatore. Polygon (MATIC) trasforma Ethereum (ETH) in un sistema multi-chain completo (alias Internet delle Blockchain) simile a Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM), Avalanche (AVAX), ecc.

Polygon (MATIC) raggiunge fino a 65.000 transazioni al secondo (tps) su una singola side-chain, insieme a un buon tempo di conferma dei blocchi inferiore a due secondi. La sua velocità e le sue prestazioni sono paragonabili a quelle di importanti piattaforme di criptovalute del settore, come Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX) e Cosmos (ATOM). Polygon dispone di una criptovaluta nativa che facilita diverse operazioni legate alle criptovalute all’interno del suo ecosistema, come le commissioni di pagamento, la governance della rete, lo staking per la sicurezza e le operazioni, ecc. MATIC è disponibile su diverse piattaforme importanti, come Binance, Coinbase Pro, Huobi Global, FTX e Kucoin.

Cos’è il protocollo NEAR (NEAR)?

NEAR Protocol (NEAR) è una notevole blockchain di primo livello e una piattaforma di cloud computing gestita dalla comunità nel settore delle criptovalute. È rinomata per aver fornito soluzioni fattibili ad alcune delle limitazioni che bloccano le blockchain concorrenti, come la bassa velocità delle transazioni, il basso throughput e la scarsa interoperabilità. Inoltre, il protocollo NEAR (NEAR) è un ambiente ideale per la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp) e una piattaforma facile da usare per gli sviluppatori.

La sua criptovaluta nativa, NEAR, è parte integrante del suo ecosistema e facilita diverse operazioni, come le commissioni di pagamento e le transazioni e la governance della rete. NEAR è un token molto ricercato nel settore, disponibile su piattaforme cripto come Binance, Huobi Global, Mandala Exchange, FTX e OKEx.

Presentazione della moneta Big Eyes (BIG)

Nativa del progetto crittografico Big Eyes, Big Eyes Coin (BIG) è un meme coin molto atteso che potrebbe essere l’investimento perfetto in criptovalute a lungo termine per gli investitori in difficoltà nel clima attuale. Il token fa parte di un’iniziativa che mira ad avere un impatto significativo sul settore della finanza decentralizzata (DeFi). Il fascino di Big Eyes Coin deriva dalla sua massiccia offerta, dalla sua tabella di marcia e dalla sua dedizione allo sviluppo della comunità e alle cause benefiche.

Big Eyes Coin (BIG) si sta avvicinando alla terza fase della sua prevendita, in cui il suo prezzo aumenterà del 25%, il che significa che gli investitori devono affrettarsi ad acquistarlo. Il token è attualmente in prevendita e ha già raccolto oltre 2 milioni di dollari. Tutte le indicazioni suggeriscono che potrebbe essere un bene prezioso nel clima attuale.

