L’avvento di criptovalute come Binance Coin (BNB) e Unus Sed Leo (LEO) ha contribuito a sconvolgere notevolmente il settore economico globale, in particolare il trading di asset. La nuova criptovaluta Moshnake (MSH) intende seguire le loro orme.

Mentre Binance Coin (BNB) e Unus Sed Leo (LEO) hanno aperto la strada alla generazione di ricchezza attraverso il trading di crypto asset e fiat, Moshnake (MSH) si propone di fornire ai suoi utenti una piattaforma unica per possedere e negoziare sia crypto asset che NFT.

Queste tre criptovalute possono potenzialmente rivoluzionare i modelli economici tradizionali di lunga data con una caratteristica fondamentale: la finanza decentralizzata (DeFi).

Moshnake: La piattaforma GameFi rivoluzionaria

Moshnake (MSH) è una piattaforma di gioco NFT guidata dalla community (play-to-earn, P2E). Moshnake (MSH) ha come obiettivo primario quello di offrire agli utenti e alla sua community la leggendaria esperienza di gioco di Snake con l’ulteriore vantaggio di guadagnare. La rete Binance Smart Chain (BSC) ospita la piattaforma crypto, consentendo ai suoi utenti di creare NFT Moshnake (MSH) personali.

Moshnake (MSH) è facile da usare, in quanto i giocatori possono facilmente nutrire i loro NFT serpente con le uova e gli oggetti da collezione disponibili nell’arena di gioco. Il gioco crea anche un vantaggio competitivo tra i giocatori grazie all’arena battle royale.

I token Moshnake (MSH) e Venom (VEN) serviranno come governance e token di gioco della piattaforma di gioco. Moshnake (MSH) è destinata a diventare una piattaforma di gioco leader nel settore delle criptovalute, grazie alla sua economia GameFi veloce ed economica che crea un equilibrio di combattimento tra i giocatori.

Binance Coin: Il gigante dello scambio di criptovalute

Binance (BNB) è senza dubbio una delle piattaforme crypto leader e più versatili al mondo, grazie al suo ampio potenziale di utenti attraverso molteplici funzionalità.

La rete di Binance (BNB) comprende la Binance Chain, la Binance Smart Chain (BSC), la Binance Academy, il Trust Wallet e i progetti di ricerca costruiti sulla tecnologia blockchain, una delle principali piattaforme tecnologiche dell’economia globale attuale.

Il token nativo di Binance è BNB, un token transazionale utilizzato per rafforzare la futura adozione delle criptovalute e le sue applicazioni Web3 su larga scala.

La piattaforma di Binance (BNB) è caratterizzata da un’esclusiva misura di sicurezza “user-first” per combattere l’insicurezza delle criptovalute. Binance (BNB) si distingue anche tra le varie piattaforme di criptovalute per la sua accettazione di più valute digitali e token.

Binance Coin (BNB) spera di cambiare la narrativa dello sviluppo economico globale attraverso la sua community, che è vista come un motore innovativo per aiutare a motivare i membri a raggiungere obiettivi più elevati. Secondo diversi rapporti, la rete di Binance (BNB) vanta la community di criptovalute più competente al mondo.

Unus Sed Leo: La piattaforma di trading “ruggente”

Unus Sed Leo (LEO) è una massima latina che significa “Uno, ma un Leone”. Unus Sed Leo (LEO) viene lanciato su due reti blockchain: EOS blockchain, che ospita il 36% della sua offerta, ed Ethereum blockchain, che ospita il 64% della sua offerta originale.

L’utility token di Unus Sed Leo, LEO, è utilizzato sulla piattaforma di trading BitFinex, una società di exchange di criptovalute. La piattaforma di trading è un’emanazione della società madre, iFinex. I possessori del token possono ottenere vantaggi speciali sull’exchange Bitfinex, come commissioni ridotte per l’accettazione e il prestito e sconti sulle commissioni per i prelievi di criptovalute e fiat.

La società di trading BitFinex è una vecchia piattaforma di trading sulla rete blockchain che ha iniziato come exchange peer-to-peer (P2P) di Bitcoin, con la sua filosofia incentrata sulla “qualità rispetto alla quantità”.

La piattaforma utilizza un meccanismo di token burn, che prevede l’impegno della società madre iFinex a riacquistare i propri token ogni mese. Sulla base del 27% delle sue entrate, tutti i riacquisti effettuati dalla società saranno in linea con i valori di mercato al momento dell’acquisto.

Con la rivoluzione di Moshnake (MSH) destinata a verificarsi nell’economia GameFi, criptovalute come Binance Coin (BNB) e Unus Sed Leo (LEO) sono alcune delle piattaforme crypto che attualmente stanno prendendo il controllo delle transazioni finanziarie globali. Tuttavia, non è più un segreto che il mercato delle criptovalute si stia dirigendo verso la decentralizzazione.

Così, Moshnake (MSH) si sta muovendo verso l’accesso globale e l’inclusione open source di prodotti finanziari critici, soprattutto per quanto riguarda l’esperienza di gioco.

