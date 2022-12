Ascolta qui download

SPONSORED POST*

Dopo il recente crollo di FTX, molte criptovalute sono scese ulteriormente. Anche Ripple (XRP) e Chain (XCN) sono scese di valore a causa dell’effetto domino.

Ma Big Eyes Coin (BIG), un nuovo token, sta ancora guadagnando valore perché deve ancora essere lanciato. Discutiamo di queste tre valute per vedere se hanno il potenziale per crescere presto.

Ripple – Ridefinire il sistema bancario

Ripple (XRP) mira a fornire alle banche un modo rapido ed economico per effettuare transazioni transfrontaliere. Utilizza il Ledger XRP per gestire la blockchain, che è diverso dall’algoritmo di Bitcoin. Permette solo a 150 nodi sicuri di convalidare le transazioni, rendendole più sicure.

XRP è un’entità decentralizzata che consente di trasferire i dati su database centrali a uno decentralizzato. Ripple Company è il maggior detentore di token XRP e contribuisce a mantenere questo ecosistema.

Chain – Fornitore di infrastrutture per le aziende

Chain (XCN) offre un modo semplice per entrare nel mercato delle criptovalute, superando i limiti tecnici. Si tratta di una rete blockchain basata su cloud che offre una solida infrastruttura per le aziende in crescita, consentendo loro di accedere alla rete blockchain.

XCN utilizza una moltitudine di strumenti per migliorare l’adozione delle criptovalute da parte della comunità imprenditoriale. Le imprese possono creare prodotti blockchain con l’aiuto del team di XCN. Che si tratti di NFT, Sequence o dApp, XCN è pronta a scalare la comunità blockchain.

Attualmente, XCN ha un market cap di oltre 800 milioni di dollari e si colloca tra le prime 50 criptovalute. Con una maggiore adozione, XCN può aumentare il suo valore in futuro.

Big Eyes Coin – Portare ricchezza dentro l’ecosistema DeFi

Big Eyes Coin (BIG) mira a diventare il principale partner di pagamento per le transazioni online. Ha firmato un accordo con una piattaforma internazionale di e-commerce per accettare i token BIG come metodo di pagamento.

Questo fa di BIG un concorrente promettente per il futuro. Una delle caratteristiche migliori di BIG è la sua politica di zero commissioni. Chiunque effettui transazioni tramite BIG non deve pagare alcuna commissione per tutta la vita. La conferma di una transazione richiede solo 10 secondi o meno.

L’obiettivo principale di BIG, che ha attirato la maggior parte del pubblico, è la sua campagna di beneficenza. Il 5% dei gettoni è stato riservato ai santuari oceanici per proteggere la vita marina da ulteriori minacce alla sopravvivenza.

Acquistare i gettoni BIG nella fase sette della prevendita

BIG non si ferma, ha già raccolto oltre 11 milioni di dollari e sta spingendo i limiti più in alto. Per acquistare i gettoni BIG, potete visitare il suo sito web. Nella pagina della prevendita, c’è un’opzione per collegare il proprio portafoglio.

Qui dovrete collegare il vostro portafoglio di criptovalute contenente USDT o BNB, poiché questi sono necessari per procedere alla transazione. Ora scegliete il numero di gettoni che volete acquistare e aspettate che la prevendita finisca per richiedere le vostre monete. (1 USDT = 3181,82 BIG).

Poiché molte criptovalute stanno crollando a causa delle cattive notizie, BIG sta raccogliendo grandi somme di denaro nella prevendita. Ha programmato 15 fasi di prevendita, il che significa che ci sono ancora molte fasi per la ricerca e la partecipazione a questo progetto.

Inoltre, Big Eyes Coin offrirà il 5% di gettoni bonus se si utilizza il codice “BCUTE967” alla cassa!

Per maggiori informazioni su Big Eyes Coin (BIG), potete visitare i seguenti link:

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL

*Questo articolo è stato pagato. The Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.