SPONSORED POST*

Dopo un lungo inverno ribassista, le criptovalute sono tornate a salire, e molti investitori hanno le canne pronte, nella speranza di pescare qualche grande gemma. Anche se non siamo ancora entrati in un mercato toro, questo è il momento perfetto per investire per vedere quei grandi guadagni! Avete mai sentito la frase “comprare basso vendere alto”? Può sembrare ovvia e semplice, ma è così e sembra funzionare per i più ricchi della società!

In questo articolo analizzeremo tre entusiasmanti progetti di crypto che meritano la vostra attenzione… Avalanche (AVAX), Binance Coin (BNB) e Big Eyes Coin (BIG).

Avalanche – Il più grande rivale di Ethereum

L’idea di Avalanche (AVAX) è nata nel 2010 dal “Team Rocket”, un gruppo di ricercatori della Cornell University, guidati dall’informatico ed esperto di blockchain Emin Gün Sirer. Il Team Rocket non sapeva che il loro razzo sarebbe schizzato sulla luna, facendo arricchire molti investitori!

Ampiamente conosciuta come la più grande rivale di Ethereum, Avalanche è una blockchain di primo livello che funge da base per le (dApp) applicazioni decentralizzate e le reti blockchain. Essendo uno dei maggiori contendenti di Ethereum, cerca di detronizzare Ethereum come blockchain più utilizzata per i contratti intelligenti. Il suo obiettivo è quello di raggiungere una velocità di transazione di circa 6.500 transazioni al secondo, senza sacrificare la scalabilità.

Con una delle migliori piattaforme di contratti intelligenti, tassi di transazione rapidi e un team che lavora sodo, Avalanche è un investimento saggio per chi vuole vedere il proprio portafoglio crescere a lungo termine!

Binance Coin – Bullish N’ Bullish

Dal suo lancio nel 2017, Binance Exchange è diventato uno dei più grandi exchange di criptovalute. Binance Coin (BNB) è la valuta nativa di questo exchange.

BNB è stato inizialmente creato come token di utilità per ridurre le commissioni di trading, ma da allora le sue funzionalità sono aumentate fino a comprendere la prenotazione di viaggi, l’intrattenimento, l’utilizzo di servizi internet e l’accesso a servizi finanziari.

Un punto chiave da prendere in considerazione di Binance Coin è che ogni pochi mesi, Binance utilizza un quinto delle sue entrate per riacquistare e bruciare definitivamente i Binance coins posseduti nel suo tesoro. Man mano che l’offerta diminuisce, il valore della moneta continuerà ad aumentare.

Al momento in cui scriviamo, Binance è al quarto posto nella classifica di CoinMarketCap, subito dopo i titoli di Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Tether (USDT)!

Big Eyes Coin – Il piccolo gatto fa grandi acquisti

I gatti sono solitamente noti per la loro furtività, ma “Big Eyes” è un simpatico gatto che ama l’attenzione, visto che nella sua prevendita ha superato la scioccante cifra di 18 milioni di dollari!

Big Eyes Coin (BIG) è una meme coin contemporanea a tema felino, guidata dalla comunità, che ha l’obiettivo primario di spostare la ricchezza nella finanza decentralizzata (DeFi). Il suo scopo è quello di ottenere questo risultato grazie alla forza della sua appassionata comunità che vuole vedere la carineria come nuova moneta!

È chiaro che Big Eyes Coin ha la forza di una comunità alle spalle, ed è anche chiaro che il team si impegna a favore delle persone, twittando di recente “#BigEyes è qui per aiutare, con tutto! Non solo il mondo delle crypto! Inviate i vostri dilemmi e il team vi darà i consigli più carini. Zia agonizzante? Prova con Agony Cat!”.

Con il potere della comunità e il successo che abbiamo riscontrato con le precedenti meme coin, è prevedibile che Big Eyes Coin diventerà enorme! Questa è la tua occasione per entrare in una gemma nascosta e potenzialmente fare una fortuna…

Usa il codice promozionale “LAUNCHBIGEYES200” per ottenere il 200% di token bonus con il tuo acquisto di Big Eyes!

Pensieri finali

Con le crypto di nuovo in crescita, il momento migliore per investire è ora, finché i prezzi sono bassi! Non perdete l’occasione di vedere enormi guadagni quando i tori inizieranno a correre.

Se non sapete da dove cominciare, potete iniziare con le nostre tre gemme: Avalanche (AVAX), Binance Coin (BNB) e Big Eyes Coin (BIG). Che siate irremovibili su AVAX, rialzisti su BNB o che abbiate grandi occhi per BIG, questa è la vostra occasione!

Big Eyes Coin

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.