Questa azienda pagherà €60K per i vostri Bitcoin. Ecco perché

SPONSORED POST*

Esistono letteralmente centinaia di modi per generare entrate con gli asset digitali, ma il mercato delle criptovalute è altamente volatile e i profitti possono essere incostanti.

Tra i modi più semplici, affidabili e redditizi per guadagnare con le criptovalute c’è ArbiSmart, un portafoglio che genera interessi e un sistema di servizi finanziari che offre a chiunque venda criptovalute attraverso la piattaforma un prezzo fino al 900% superiore a quello di mercato!

Guadagna almeno il 200% in più su ogni vendita

ArbiSmart supporta 25 diverse criptovalute e premia gli utenti della piattaforma che vendono i loro Bitcoin, Dogecoin, Euro o altri asset digitali preferiti attraverso la piattaforma con tassi eccezionalmente vantaggiosi.

I venditori riceveranno tre volte il prezzo di vendita di tutte le criptovalute supportate, ad eccezione del token nativo RBIS, per il quale i venditori riceveranno dieci volte il valore. Tutte le valute saranno vendute in euro, tranne RBIS, che può essere venduto sia in euro che in USDT.

Ad esempio, supponiamo di aver scelto di vendere 0,5 BTC, che in questo momento equivalgono a circa 10.000 euro. Al termine del periodo di maturazione riceverete 30.000 euro.

È sufficiente fare clic sulla pagina Vendi crypto nella dashboard e scegliere una valuta, quindi le condizioni necessarie per ricevere il tasso preferenziale vengono presentate prima di effettuare la vendita. Queste includono un periodo di maturazione di 24 mesi e un importo minimo di vendita della valuta scelta.

Guadagna fino al 50% anche su ogni acquisto

Oltre a offrire un tasso superiore del 300% sulla vendita delle criptovalute più popolari al mondo, senza alcun costo aggiuntivo, ArbiSmart offre anche sconti tra il 10% e il 50% per chiunque acquisti FIAT o criptovalute attraverso la piattaforma.

In questo caso, l’entità del premio dipende dalla valuta, dalla durata del periodo di maturazione, che sarà tanto più lungo quanto più alto sarà lo sconto, dall’importo acquistato e dall’eventuale blocco di una certa quantità di RBIS per la durata del periodo di maturazione.

Ad esempio, se si decide di beneficiare di uno sconto del 30% su un acquisto di Bitcoin pari a 2.000 euro, si pagheranno solo 1.400 euro. Una volta terminato il periodo di maturazione, avrete accesso all’intero valore di 2.000 euro di BTC.

E poi?

Oltre ai generosi premi per l’acquisto e la vendita di valuta, la piattaforma autorizzata nell’UE offre un portafoglio sicuro che genera interessi e che offre piani di risparmio sia in FIAT che in criptovalute. Quindi, al termine del periodo di maturazione, potrete scegliere se ritirare i vostri fondi dalla piattaforma o metterli in un piano di risparmio del portafoglio, per guadagnare fino al 147% APY, a seconda del livello del vostro conto.

Lo stato del conto è determinato dalla quantità di RBIS posseduti, per cui detenere più RBIS significa ottenere un tasso di interesse più elevato sul saldo dei risparmi in Bitcoin, Ethereum, Euro, USD o qualsiasi altra valuta supportata dalla piattaforma AriSmart. Tuttavia, i saldi in RBIS fruttano i tassi più alti, incentivando ulteriormente il possesso del token nativo.

A questo si aggiunge il fatto che quando si acquistano o vendono criptovalute con ArbiSmart, nei casi in cui RBIS è bloccato per la durata del periodo di maturazione, il token guadagna un’altra utilità.

Con ogni nuova utility RBIS, la limitata offerta di token diminuisce mentre la domanda aumenta, facendo salire il prezzo del token e generando guadagni in conto capitale sempre più impressionanti, sul valore crescente del token.

Nel corso del primo semestre del 2023 verranno introdotte altre utility RBIS, che dovrebbero anche stimolare la domanda del token, tra cui un mercato NFT e un protocollo DeFi che offre un’agricoltura dei rendimenti con caratteristiche di gamification mai viste prima, una novità assoluta nello spazio DeFi.

Per beneficiare di un ecosistema interconnesso che offre molteplici modi di guadagnare un profitto passivo dalla propria cripto, iscrivetevi oggi stesso ad ArbiSmart!

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.