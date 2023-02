SPONSORED POST*

PEGA Pool, con sede nel Regno Unito, annuncia il lancio ufficiale del suo pool di mining di Bitcoin ecologico che consente ai clienti di compensare la loro impronta di carbonio e li incentiva a utilizzare energia rinnovabile. Consentendo ai clienti di collegare i loro minatori ASIC alla sua piattaforma e di minare insieme, fornisce loro un reddito più costante e interessante rispetto al mining da soli.

Secondo BTC.com, PEGA Pool è uno dei 10 maggiori mining pool di Bitcoin al mondo. Con la crescente adozione di Bitcoin, le operazioni di mining Proof-of-Work hanno ricevuto molte critiche da parte di individui, aziende e governi per il consumo di combustibili fossili del settore. Paesi come la Cina hanno vietato il mining di crypto a causa del suo impatto ambientale negativo. Di conseguenza, il settore sta assistendo a un’impennata della domanda di opzioni di mining sostenibili.

La missione di PEGA Pool di creare un’industria più sostenibile è iniziata con la sua società madre PEGA Mining Ltd, che utilizza solo energia rinnovabile per le sue operazioni di mining, dimostrando che il mining di Bitcoin su larga scala con la sola energia verde è assolutamente possibile.

David Bungay, CEO di PEGA Pool, ha dichiarato:

“Sono molto entusiasta di annunciare il lancio ufficiale di PEGA Pool, il nostro pool di mining di Bitcoin ecologico britannico. Il nostro viaggio è iniziato con PEGA Mining, che ci ha dato il desiderio di costruire PEGA Pool e di fornire al mondo ciò che mancava nel nostro settore. Abbiamo costruito PEGA Pool in modo da poter offrire ai nostri clienti non solo un pool di mining affidabile e dalle prestazioni eccellenti, ma anche un incentivo a cambiare in meglio il settore e a seguire le nostre orme ecologiche.”

PEGA Pool offre una struttura di pagamento aggressiva con un modello competitivo Full-Pay-Per-Share (FPPS) che incentiva i minatori a passare a fonti di energia rinnovabili. È uno dei pool di mining di Bitcoin che paga di più in termini di entrate per TH (Terahash). La piattaforma è aperta a tutti i clienti di mining di Bitcoin, indipendentemente dalla fonte di energia utilizzata.

I clienti che effettuano il mining con energia rinnovabile pagano commissioni del pool inferiori del 50%. Questo non solo premia i minatori che hanno un impatto positivo sull’ambiente, ma incoraggia anche gli altri a utilizzare le energie rinnovabili.

Per coloro che estraggono con fonti di combustibili fossili, PEGA Pool utilizza una parte delle loro quote di partecipazione per piantare alberi al fine di compensare parzialmente la loro impronta di carbonio. Ha già piantato oltre 148.000 alberi, con una compensazione annuale di 3.967 tonnellate di CO2. Questa iniziativa dà ai minatori la tranquillità di sapere che PEGA Pool sta piantando alberi per loro conto per contribuire a compensare le loro emissioni di carbonio.

Attualmente, con il basso prezzo di Bitcoin e la difficoltà di mining in aumento, i minatori hanno difficoltà a generare profitti. Con PEGA Pool, i minatori beneficiano di commissioni ridotte per il pool, che possono fare una notevole differenza nella loro redditività. Questo garantisce ai minatori di rimanere a galla anche durante il mercato ribassista.

L’esclusiva infrastruttura del pool globale di PEGA Pool garantisce la resistenza alle interruzioni e ai problemi delle apparecchiature, compresi quelli causati da disastri naturali. Fondata e operante nel Regno Unito, la piattaforma offre al mondo un pool di mining affidabile e fidato, costruito dagli stessi minatori.

Informazioni su PEGA Pool

PEGA Pool è un pool di mining di Bitcoin ecologico con sede nel Regno Unito che consente ai clienti di ottenere un reddito più costante e stabile rispetto al mining da soli, compensando al contempo le proprie emissioni di carbonio. La piattaforma è aperta a tutti i minatori di Bitcoin, indipendentemente dal fatto che utilizzino energia rinnovabile o non rinnovabile.

Per maggiori informazioni, visitate: Sito web | Twitter | LinkedIn

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.