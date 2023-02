SPONSORED POST*

Il primo trimestre ha presentato alcune candele verdi per i tori, ma molti sono ancora preoccupati perché il mercato è ancora ribassista su larga scala. Conviene comprare o vendere? Da un punto di vista generale, il mercato è ancora lontano dai massimi storici e gli investitori a lungo termine possono ancora posizionarsi in anticipo. Quindi, a prescindere da tutto questo rumore, un’ottima cosa da fare è acquistare alcune criptovalute solide con un potenziale di crescita a lungo termine. Tali monete includono:

Binance Coin e la sua potente blockchain

BNB è la criptovaluta nativa che alimenta l’ecosistema della catena BNB. Se non conoscete l’acronimo, BNB rappresenta l’ecosistema di Binance. Si tratta dell’exchange di criptovalute centralizzato Binance e della catena Binance (Beacon e Smartchain). Sia l’exchange che la blockchain sono tra i migliori nel mondo delle criptovalute. Questo ci dice quanto dovrebbe essere prezioso BNB.

Oltre alla tecnologia di cui BNB dispone, ha anche diversi casi d’uso che la rendono preziosa. Quando la moneta è stata lanciata inizialmente, era destinata a consentire ai trader della exchange Binance di ottenere commissioni di trading scontate. Tuttavia, il caso d’uso si è notevolmente evoluto. BNB è ora utilizzato per interagire con BNB Smart Chain e BNB Beacon Chain. Viene utilizzato anche per i pagamenti, in quanto gli utenti possono prenotare voli e hotel da aziende partner. Gli utenti possono anche utilizzare Binance Pay o la carta per effettuare i pagamenti. Incredibile, vero? Tutte queste caratteristiche hanno permesso alla moneta di diventare preziosa.

L’impressionante velocità della DeFi su Solana

Non per niente Solana è stato definito il killer di Ethereum. È la blockchain di primo livello con un’incredibile velocità di elaborazione delle transazioni, fino a 30000 transazioni al secondo. Si può dire che batte Ethereum (che gestisce 12-13 tps) nel gioco della scalabilità.

Nonostante la velocità della rete e i costi di transazione contenuti, Solana ha recentemente affrontato molte critiche. È stata accusata di non essere decentralizzata, il che non è lontano dalla verità. Tuttavia, è ancora forte. Tre sono le cose che hanno tenuto in piedi Solana fino ad oggi: la comunità, gli sviluppatori e gli NFT.

Nel complesso, si tratta di un progetto affascinante che continuerà a crescere.

Il nuovo stile del gatto di Big Eyes Coin

Big Eyes Coin è un’intrigante memecoin con casi d’uso NFT. È stata creata per sostenere il progetto Big Eyes e tutti i progetti che fanno capo a Big Eyes. Prima di approfondire la moneta Big Eyes, diamo un’occhiata all’ecosistema.

Big Eyes è un progetto di meme NFT a tema gatto che è destinato a cambiare il panorama dei meme. Sta infondendo l’energia dei gatti nei meme e negli NFT. Prima di Big Eyes, i meme NFT erano all’ordine del giorno con i cani Shiba Inu. Tuttavia, Big Eyes si sta distaccando dal gruppo.

La missione principale di Big Eyes è costruire una forte comunità di amanti dei gatti interessati alla finanza decentralizzata. Non solo, creerà anche un club NFT per gli amanti delle cose carine dei gatti. Questo club NFT si chiamerà Sushi Crew e i suoi membri avranno accesso a tutte le cose più carine. Potranno conoscere le nuove collezioni NFT esclusive e riceveranno anche incentivi quando organizzeranno le NFT.

Un altro aspetto importante di Big Eyes è la beneficenza. Il suo obiettivo principale è quello di garantire cambiamenti positivi costanti nel mondo e l’approccio di Big Eyes è quello di sfruttare le organizzazioni di beneficenza. Ha creato un portafoglio di beneficenza che contiene il 5% del totale delle monete di Big Eyes e il 10% di tutte le tasse generate sulle transazioni NFT.

Torniamo ora alla Big Eyes Coin. È il token della comunità che sostiene tutte le innovazioni che nasceranno da Big Eyes. La cosa più interessante è che l’80% dell’offerta totale sarà disponibile al momento del lancio, mentre il 20% verrà bloccato in un pool di liquidità per due anni. Non ci saranno portafogli per gli sviluppatori o portafogli per i team. Questo dimostra ulteriormente che si tratta di un token di pura comunità, motivo per cui dovreste salire sul carro del gatto. Le prevendite stanno andando a gonfie vele, visto che sono stati raccolti oltre 30 milioni di dollari.

Date un’occhiata alle prevendite, utilizzate il codice “LAUNCHBIGEYES200” e otterrete un bonus del 200% sul vostro acquisto.

Big Eyes Coin (BIG)

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.