SPONSORED POST*

Polygon sta guadagnando sempre interesse, il che potrebbe tradursi in buoni rendimenti per MATIC

Metacade è un nuovo progetto di GameFi che sembra pronto a rivoluzionare il gaming

Il presale di Metacade sta riscuotendo un tale interesse che potrebbe non rimanere disponibile ancora a lungo

Quest’anno è iniziato alla grande per il Web3, dando a tutti gli investitori l’ottimismo e la certezza che il mercato ribassista è finalmente finito.

Con la ripresa generale, c’è una maggiore attenzione per l’analisi fondamentale, in quanto gli investitori utilizzano le loro risorse per identificare i progetti con le maggiori possibilità di generare grandi profitti.

Un progetto che di recente è stato considerato un futuro brillante è la soluzione di scaling layer-2 di Polygon. La maggior parte degli analisti che hanno elaborato una previsione dei prezzi di Polygon ha previsto un anno decente dal punto di vista dei prezzi.

Tuttavia, un nuovo progetto di presale di criptovalute noto come Metacade sta conquistando le prime pagine dei giornali grazie a un presale estremamente popolare che ha contribuito a una serie astronomica di previsioni di prezzo. Continua a leggere per scoprire la valutazione di questi progetti come investimenti.

Metacade gioca per vincere

Il whitepaper di Metacade ha fatto scalpore nei circoli di investimento, con il team di Metacade che ha delineato i piani per sconvolgere il mondo del gaming come lo conosciamo.

L’entusiasmo con cui sono stati accolti i dettagli del whitepaper è la forza trainante dell’intensa attività di presale, con le prime 16 settimane in cui sono stati raccolti $10m. L’interesse per il progetto sembra essere in aumento, con il presale attualmente in fase 6.

Che Cos’è Metacade?

Metacade sta creando un ecosistema GameFi, il cui fiore all’occhiello è l’arcade play-to-earn (P2E), che ospiterà la più grande libreria di giochi P2E disponibile in tutta la criptosfera.

Il progetto vanta un sistema di ricompense di ampia portata, centrale nella struttura degli incentivi per utenti e investitori. I giocatori di ogni tipo possono crearsi delle fonti di reddito giocando, sia in modo occasionale che in tornei competitivi, se lo desiderano. Le ricompense incentivano anche le attività che favoriscono la qualità dell’ecosistema, con l’impegno della community e la condivisione di versioni alfa.

Come funziona Metacade

Un token di utilità, MCADE, viene utilizzato per alimentare l’ecosistema Metacade e serve come valuta della piattaforma per le ricompense e non solo. Il token è stato progettato con cura, con un’offerta di soli 2 miliardi di pezzi e offrendo agli investitori ricompense per incentivare la detenzione; le ricompense vengono addirittura pagate in stablecoin per evitare la diluizione della quantità circolante.

Previsione del Prezzo di Metacade

Metacade ha un potenziale così incredibile che è probabile che l’apprezzamento del prezzo di MCADE sia molto rapido. Con il rilascio nel 2023, la domanda degli utenti farà sì che MCADE aumenti rapidamente e, di conseguenza, il prezzo di MCADE potrebbe superare la barriera di $1 entro la fine dell’anno.

Con una tabella di marcia che mostra un calendario di rilasci ricco di aggiunte di valore nei prossimi anni, molti gruppi di investimento stanno ipotizzando che un gettone MCADE da $8 entro la fine del 2025 rappresenterebbe un buon valore considerando il potenziale del progetto.

Adozione aziendale per Polygon?

Polygon ha accumulato un grande slancio negli ultimi anni e non mostra segni di rallentamento nonostante il completamento con successo di The Merge, dando a Ethereum una base più scalabile su cui spingersi in avanti.

Polygon vanta anche alcuni grandi progetti aziendali in corso sulla rete, con Starbucks e Adidas che stanno conducendo esperimenti basati su NFT collegati a MATIC. Polygon si sta concentrando molto sui casi d’uso aziendali e, man mano che un numero maggiore di aziende si immerge nella blockchain, potrebbe trarne vantaggio.

Previsione del prezzo di Polygon

La previsione del prezzo di Polygon dipende principalmente dall’interesse che Polygon riuscirà a generare nei prossimi anni e dalla velocità con cui Web3 diventerà mainstream.

il 2023 è già stato difficile per gran parte del mondo aziendale, quindi un aumento a $2 per MATIC sarebbe una grande vittoria. I detentori di MATIC sperano che il 2025 porti un ambiente economico globale più forte, con MATIC in grado di raggiungere i $5 a quel punto con alcuni grandi partner internazionali a bordo.

Metacade è un’opportunità di investimento potenzialmente eccellente

Sebbene la previsione di prezzo di Polygon offra forti rendimenti per un progetto consolidato, è chiaro che Metacade è la scelta di investimento più forte per gli investitori che cercano di ottimizzare i profitti. L’attenzione di Metacade nell’offrire un’ampia gamma di giochi e opportunità di guadagno per la sua community la aiuterà a crescere e ad acquisire ancora più valore in futuro.

Con il presale di Metacade che sta andando a gonfie vele in questo momento, è improbabile che questa rara opportunità per quello che potrebbe essere un investimento perfetto sia disponibile ancora per molto.

Puoi partecipare al presale di Metacade qui.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.