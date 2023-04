SPONSORED POST*

Nell’ultimo anno le NFT hanno fatto parlare di sè nel settore delle criptovalute e ApeCoin è emersa come una delle piattaforme più popolari per il trading di NFT. Gli esperti ritengono che ApeCoin faccia parte di un gruppo ristretto di token che potrebbero registrare aumenti stratosferici nel 2023 e oltre.

Tuttavia, è importante sapere che esistono altre opzioni per investire in NFT. Queste alternative possono offrire rendimenti migliori di ApeCoin o fornire caratteristiche più vantaggiose come la liquidità o commissioni più basse. In questo articolo esamineremo alcune di queste possibili alternative in modo che possiate decidere se possono essere un’opzione migliore rispetto a ApeCoin per i vostri investimenti.

Innanzitutto, vediamo perché molti investitori oggi si stanno rivolgendo a piattaforme NFT come ApeCoin per investire il proprio denaro: I token non fungibili (NFT) consentono agli utenti di creare oggetti digitali unici da collezione, come opere d’arte o oggetti di gioco, che possono poi essere scambiati su una piattaforma blockchain aperta come Ethereum con chiunque abbia accesso alla rete. Questo dà agli acquirenti e ai venditori molta libertà quando si tratta di trovare degli scambi, cosa che i mercati tradizionali non sono in grado di fare a causa delle restrizioni imposte da varie organizzazioni centralizzate come banche o governi.

Inoltre, alcuni progetti NFT utilizzano tecnologie all’avanguardia come i contratti intelligenti che automatizzano alcuni processi, il che significa che le transazioni avvengono in modo molto più rapido e fluido – e le commissioni tendono a essere molto più basse rispetto a quelle applicate dalle istituzioni tradizionali! Tutti questi fattori rendono il trading NFT incredibilmente interessante in questo momento, ma quali altre opzioni esistono?

ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) è il token nativo dell’ecosistema APE, un rivoluzionario livello di protocollo che supporta la costruzione di comunità nell’era del Web 3.0. Si tratta di un token ERC-20 con una disponibilità totale di 1 miliardo di token, governato e costruito dal DAE decentralizzato ApeCoin. Yuga Labs, creatore di popolari collezioni NFT come Bored Ape Yacht Club (BAYC), CryptoPunks e Meebits, ha adottato APE come token principale per tutti i nuovi prodotti e servizi.

Al momento del lancio di ApeCoin, i titolari di BAYC e Mutant Ape Yacht Club NFT hanno avuto accesso collettivo al 15% dell’offerta totale (150 milioni di token). La Fondazione APE funge da amministratore legale per coloro che partecipano alle decisioni di governance attraverso il DAE. Il Consiglio di amministrazione è composto principalmente da 5 membri esperti di tecnologia e criptovalute, tra cui il co-fondatore di Reddit Alexis Ohanian. Questi membri iniziali del Consiglio di amministrazione resteranno in carica per 6 mesi prima di essere votati annualmente dagli stessi titolari di APE. Con ogni partecipante all’interno del suo ecosistema in crescita, composto da utenti che conservano le loro monete o le usano per varie transazioni – che si tratti di votare o di interagire con prodotti e servizi – APE lavora per facilitare la crescita e lo sviluppo in modo equo e inclusivo.

Per chi vuole fare un investimento intelligente, TOADS è la scelta ideale. Si tratta di un memecoin deflazionistico a forte crescita che offre agli investitori un modello P2E divertente e avvincente insieme a funzionalità avanzate di staking NFT. Con prezzi di prevendita ridotti, questo è il momento ideale per partecipare se si vuole beneficiare di una forte crescita degli stessi.

Grazie alla sua esperienza di gioco web3 unica, superiore alla maggior parte degli altri token simili, i possessori di DigiToads possono competere in un’arena digitale divertente con i loro NFT speciali – e raccogliere premi alla fine di ogni stagione! Il 2,5% dei profitti viene devoluto direttamente ad associazioni e progetti ecologici che aiutano a preservare gli habitat della foresta pluviale ripiantando alberi. Coloro che scelgono di puntare i loro DigiToad saranno anche ricompensati con pagamenti regolari in questo ambiente di gioco , mentre funzioni extra come le gare di trading aggiungono ulteriori incentivi per gli utenti che desiderano ottenere rendimenti ancora maggiori dai loro investimenti.

Durante l’innovativo periodo di prevendita sono già stati raccolti oltre 350.000 dollari, destinati a continuare a fasi e ad accrescere di 10 volte; non perdete l’occasione di unirvi ai primi investitori per ottenere grandi guadagni oggi stesso!

TOADS è la criptovaluta perfetta da comprare in questo momento grazie al suo modello deflazionistico che resiste in un clima di inflazione, insieme a un sistema Play to Earn divertente e gratificante. Sta guadagnando sempre più investimenti e potrebbe presto rivaleggiare con altre criptovalute per diventare la migliore criptovaluta da comprare e il miglior token P2E in circolazione. Con tutte queste caratteristiche, è chiaro perché TOADS dovrebbe essere in cima alla vostra lista.

Decentraland (MANA)

Decentraland, l’universo virtuale in crescita con oltre 300.000 utenti attivi mensili, offre un’esplorazione gratuita del suo mondo digitale in continua espansione. Per migliorare ulteriormente l’esperienza, i token MANA possono essere utilizzati per acquistare terreni e beni o sbloccare funzioni speciali. In quanto valuta nativa di Decentraland, MANA trae beneficio direttamente dalla crescita della sua comunità. Decentraland è un mondo virtuale costruito sulla tecnologia blockchain, che offre agli utenti la possibilità di esplorare, creare e socializzare in 3D.

L’universo digitale di Decentraland offre diverse esperienze interattive come aree di gioco, gallerie d’arte, negozi e altro ancora. Gli utenti possono acquistare o vendere appezzamenti di terreno per costruire le proprie creazioni uniche, come giochi, attrazioni e persino attività commerciali. Con la sua valuta nativa, i token MANA, gli utenti possono scambiare beni e servizi all’interno dell’ecosistema e guadagnare ricompense attraverso eventi speciali chiamati LAND Rush Auctions. Inoltre, gli sviluppatori possono monetizzare i loro progetti vendendo prodotti in cambio di token MANA. Tutte le transazioni sono memorizzate in modo sicuro su un registro immutabile che garantisce condizioni eque per tutti i partecipanti alla vivace economia digitale di Decentraland.

FightOut (FGHT)

Fight Out è la nuova e rivoluzionaria piattaforma play-to-earn che premia gli utenti che si dedicano all’attività fisica e migliorano il proprio regime di fitness. Grazie al suo modello train-to-earn, i membri possono beneficiare di sconti esclusivi su prodotti e abbonamenti a palestre sfruttando il token nativo $FGHT. La prevendita ha riscosso un enorme successo con oltre 5,75 milioni di dollari raccolti dagli investitori che hanno potuto beneficiare di bonus fino al 67% a seconda dell’importo acquistato e del periodo di maturazione scelto.

Per chi vuole fare un affare ancora più vantaggioso, è possibile invitare altri acquirenti attraverso il programma di affiliazione di Fight Out per guadagnare un ulteriore bonus del 5% di USDT! Una volta scaricata l’applicazione, si potrà partecipare a sessioni PvP, prendere parte a battaglie fantasy MMA o personalizzare i propri allenamenti utilizzando classi virtuali – il tutto ricevendo avatar NFT Soulbound che diventano più forti quando si completano le sfide, ricompensando i giocatori con gettoni REPS che possono poi essere scambiati per servizi o prodotti, tra cui NFT e consulenze di allenamento a distanza! Gli investitori dovrebbero tenere gli occhi aperti: FGHT sarà presto quotata su BKEX, Uniswap e LBank a partire dal 5 aprile, quindi è il momento di mettersi in gioco!

Terra

Il token nativo di Terra ha registrato un’impennata di valore del 63% nell’ultimo mese, diventando così il token con maggiori profitti tra le 25 criptovalute più quotate. Con quasi 27 miliardi di dollari bloccati nelle applicazioni DeFi, Terra è attualmente al secondo posto dopo l’enorme TVL di Ethereum, pari a 123 miliardi di dollari in 577 protocolli. Anchor, un protocollo di risparmio e prestito ad alto rendimento introdotto da Terra, rappresenta più della metà del suo total value locked. Anche se resta da vedere se sorgeranno altri utilizzi nel caso Anchor dovesse fallire, questa criptovaluta sta certamente guadagnando terreno a un ritmo impressionante.

Metropoly (METRO)

Metropoly sta rivoluzionando il mondo delle criptovalute introducendo un nuovo modo di investire nel settore immobiliare: la tokenizzazione delle proprietà in NFT, con la tecnologia blockchain. Ciò consente a qualsiasi investitore di acquistare beni frazionati come ville e case al mare a partire da 100 dollari – il tutto senza commissioni nascoste o restrizioni geografiche. Come bonus aggiuntivo, questi investimenti possono beneficiare di un reddito da locazione mensile e di una rivalutazione del valore a lungo termine! Per rendere l’investimento ancora più interessante, è in corso la prevendita METRO di Metropoly, che offre sconti fino al 300% il giorno del lancio ufficiale. Inoltre, un fortunato investitore ha la possibilità di vincere un appartamento Burj Khalifa del valore di 1 milione di dollari semplicemente acquistando 100 dollari di partecipazioni METRO! Sostenuta da ChainAdoption (nota per le sue collaborazioni con Polkadot, Tron ed EOS) e Tenset (che ha incubato progetti di successo come Metahero ed Everdome Coin), ora è la vostra occasione di partecipare a questa entusiasmante impresa – date un’occhiata alla prevendita di criptovalute di Metropoly oggi stesso!

Conclusione

Lo spazio NFT è in continua evoluzione e ApeCoin è una delle piattaforme più popolari per investire in questo settore. Tuttavia, esistono altre alternative che potrebbero fornire agli investitori rendimenti migliori di quelli di ApeCoin. DigiToads (TOADS) e FGHT sono due di queste opzioni che vale la pena prendere in considerazione se si vuole ottenere un buon ritorno sul proprio investimento in una piattaforma NFT. È importante fare ricerche prima di investire denaro in un progetto o in una piattaforma NFT. Dovete valutare attentamente i pro e i contro di ogni opzione, in modo da poter decidere con cognizione di causa dove investire il vostro denaro e come gestire al meglio i rischi associati. Investire in nuove tecnologie come questa può essere rischioso, ma se fatto bene può ripagare ampiamente, come abbiamo visto dalla recente impennata dei prezzi di molte opere d’arte digitali create con la tecnologia NFT nell’ultimo anno!

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.