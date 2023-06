SPONSORED POST*

Se sei qui è perché anche tu, come noi, adori il fascino magnetico dei migliori siti di bingo online.

Eppure, come avrai notato, non tutti i casinò online in Italia sono dotati di una sezione dedicata al bingo.

Ma non temere, abbiamo stilato per te una pratica top 8 dei siti bingo online, tra cui Gioco Digitale, ad esempio, a cui abbiamo assegnato il primissimo posto all’interno della nostra classifica.

Muori dalla voglia di sapere quali sono gli altri siti bingo italiani in lista?

Allacciati le cinture, partiamo subito!

Il migliore bingo online in Italia

Gioco Digitale – Migliore sito bingo online in assoluto;

William Hill – Il casinò online più popolare per giocare a bingo;

Eurobet Casino – Il migliore per giocare a bingo su app per dispositivi mobile;

Bwin – La più ampia sezione bonus e promozioni dedicata al bingo online;

Star Casino – Il miglior programma VIP;

Leo Vegas – Il bonus di benvenuto più ricco;

888 Casino – Il miglior mix tra bingo online e giochi per casinò;

Netbet – La più ampia sezione di pagamenti.

1) Gioco Digitale – Migliore sito di bingo online in Italia

Pro

Bonus bingo online da 50€;

7 sale bingo a disposizione;

Possibilità di giocare in modalità demo;

App per dispositivi mobile;

20+ divertenti chat games.

Contro

Nessun numero di call center;

Non accetta criptovalute.

Alla primissima posizione della nostra top 10 di siti bingo online c’è Gioco Digitale, uno dei migliori casinò online in Italia.

La piattaforma di bingo online è gestita dalla società Bwin, provider esperto del settore del gambling online, e opera legalmente in Italia grazie ad un’apposita licenza ADM (Agenzia delle dogane e dei monopoli di stato).

Sale bingo online 5/5

Su Gioco Digitale potrai trovare ben 7 sale bingo, ognuna di esse con jackpot e modalità di gioco differenti. Qui è possibile accedere, ad esempio: alla sala Zaffiro da 75 palline, alla sala Andromeda 90 da 90 palline oppure alla sala Italia30, basata su 30 numeri.



Oltre al premio bingo, assegnato ai giocatori italiani che completano l’intera cartella, sono previsti ulteriori premi come la cinquina, l’ambo, il terno e il binghetto.

Il costo per ogni singola cartella varia da 0,01€ a 10€ e dipende essenzialmente dal palinsesto e dalla quantità di giocatori attivi all’interno della sala.

Bonus e promozioni bingo 5/5

Tra le caratteristiche uniche del casinò Gioco Digitale vi è sicuramente quella di mettere a disposizione dei propri giocatori una sezione bonus esclusivamente dedicata al gioco del bingo.

È previsto, infatti, un esclusivo bonus di benvenuto per tutti gli utenti appena iscritti alla piattaforma che offre 50% sul primo deposito effettuato fino a 50€.

All’interno del portale, inoltre, troverai tantissime promozioni e offerte periodiche come “Autunnando”, che mette in sconto il costo delle cartelle in determinate fasce orarie, o il “Bingo Garantito”, che mette in palio un ricchissimo jackpot ogni giovedì e domenica.

Sicurezza e pagamenti 5/5

Dal punto di vista della sicurezza, il casinò Gioco Digitale si configura come uno dei siti di bingo online che più protegge i propri giocatori in Italia.

Questo è possibile grazie ai moderni protocolli di sicurezza adottati dalla piattaforma di bingo online, come la crittografia SSL e i sistemi di comunicazione TLS 1.2 che tutelano e custodiscono i dati e la privacy degli utenti iscritti.

La sezione relativa ai pagamenti del casinò si presenta piuttosto variegata, consentendo di effettuare prelievi e depositi utilizzando un buon numero di metodi di transazione tradizionali e digitali.

Oltre alle carte di credito e debito Visa e Mastercard, infatti, è possibile utilizzare la carta prepagata Postepay, oppure e-wallet come: Paypal, Skrill, Neteller o Apple Pay.

Servizio di assistenza clienti 4.8/5

Lo staff risponde a tutte le richieste dei giocatori in pochissimo tempo e, soprattutto in lingua italiana. Oltre a ciò, il casinò permette di accedere ad un’ampia sezione FAQ in cui è possibile consultare tutte le domande più frequenti degli utenti della piattaforma.

Sfortunatamente Gioco Digitale non mette a disposizione un numero di centralino dedicato, ma in caso di difficoltà potrai entrare in contatto con il team di supporto inviando una email.

Registrati adesso su Gioco Digitale e scopri il miglior sito per giocare a bingo in Italia!

2) William Hill – Il casinò più popolare in Italia per giocare a bingo online

Pro

Bonus benvenuto da 150€;

È possibile pagare con PayPal e Postepay;

Disponibile un numero di call center;

Oltre 70 anni di esperienza.

Contro

Nessun bonus di benvenuto bingo;

Non accetta criptovalute;

Non è possibile provare le sale in modalità demo.

Senza alcun dubbio William Hill è una dei siti di bingo online italiani più apprezzate e popolari tra i giocatori del nostro paese.

Si tratta di un portale AAMS, cioè regolamentato dall’agenzia delle dogane e dei monopoli italiana, gestito dalla società omonima “William Hill Malta Plc”.

Sale bingo online 4.8/5

William Hill Italia offre ai propri utenti 4 differenti sale da bingo: Tombolaccia, Housey Bingo, Atena e 75 palline. Seppure il numero di titoli sia inferiore ad altri siti bingo online sul mercato, William Hill garantisce una scelta piuttosto ampia.

Oltre al bingo, ogni giocatore può vincere premi per l’ambo, la terna, la quaterna o la cinquina, oltre a poter ambire a raggiungere il ricchissimo jackpot messo in palio ogni giorno per coloro i quali riescono a completare la propria cartella entro un numero massimo di palline estratte.

Bonus e promozioni 4.5/5

Sul casinò di William Hill non è previsto un bonus di benvenuto esclusivo per i giocatori di bingo, ma gli utenti potranno comunque fruire di un welcome pack da 1000€ con un primo deposito effettuato sul proprio conto di gioco.

Per quanto riguarda la sezione bingo, inoltre, è possibile partecipare a divertentissimi chat games che permettono di ottenere bonus e fantastici premi ogni giorno semplicemente prendendo parte a dei mini giochi.

Sicurezza e pagamenti 4.9/5

Con oltre 70 anni di esperienza nel settore del gaming online e una serie infinita di partnership strette con importantissime aziende in tutto il mondo, William Hill è senza dubbio una dei siti bingo online più sicuri e affidabili sul mercato.

Il sito web è, infatti, dotato delle migliori misure di sicurezza per evitare attacchi informatici e per custodire i dati dei propri utenti.

I metodi di pagamento accettati sono di numero soddisfacente, e tra questi abbiamo a disposizione: carte di credito e debito Visa e Mastercard, Postepay, Paypal, Skrill, Neteller, Paysafecard e bonifico bancario.

In alternativa è possibile utilizzare i “William Hill Voucher”, acquistabili in contanti nei punti vendita e-pay di tutta Italia.

Servizio di assistenza clienti 5/5

A William Hill ogni utente può ottenere supporto dal team utilizzando un numero di call center dedicato, un indirizzo di posta elettronica, oppure il pratico modulo di contatto compilabile nell’apposita sezione del sito web.

Il team risponde in tempi brevissimi a qualsiasi domanda o dubbio da parte dei giocatori, e risolve qualsiasi problematica in tempi altrettanto celeri. Il customer care è disponibile, infatti, tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.

Registra un conto su William Hill e gioca a bingo sulla piattaforma più popolare in Italia!

3) Eurobet Casino – Il migliore sito di bingo in Italia per giocare su app per dispositivi mobile

Pro

7 sale da bingo;

Miglior operatore dell’anno 2019;

Tantissime categorie di gioco a disposizione;

Bonus di 20€ sul bingo online;

App mobile esclusivamente dedicata alla sezione bingo.

Contro

Le criptovalute non sono accettate.



Sul terzo gradino del podio abbiamo Eurobet Casino, una piattaforma di gaming online che offre una selezione di giochi impressionante!

Non ci credete? Con un solo account qui è possibile accedere ad un’area dedicata alle scommesse sportive, all’ippica, ai giochi per casinò e casinò live, al poker, al bingo e ai giochi di lotteria.

Sale bingo online 5/5

Su Eurobet Casino vengono offerte 7 differenti sale da bingo, 5 delle quali risultano aperte ad orari prestabiliti mentre le altre due, Bingone e Zaffiro75, sono accessibili tutto il giorno.

Oltre che per l’orario di apertura, le sale si differenziano per le diverse modalità di gioco e per i premi che è possibile ottenere. Il casinò consente, inoltre, di accedere alle sale in modalità demo, utilizzando soltanto denaro virtuale.

Bonus e promozioni bingo 4.5/5

Pur disponendo di un ampio catalogo di giochi, Eurobet Casino non offre un bonus di benvenuto relativo esclusivamente alla propria sezione bingo.



Detto questo, Eurobet offre ai nuovi giocatori italiani un bonus totale fino a 2320€:

Fino a 1000€ per il casino online;

Fino a 1000€ sul poker;

Fino a 300€ sulle scommesse sportive;

Fino a 20€ sul bingo;

30 free spin su Blue Wizard;

5€ al deposito su Crazy Time;

5€ al deposito sulle slot premium;

5€ al deposito sulle scommesse;

Sicurezza e pagamenti 4.8/5

Eurobet è una piattaforma di gioco italiana, in possesso di licenza ADM e completamente affidabile. Il sito web è provvisto di tutti i moderni sistemi di sicurezza in grado di tutelare la privacy dei propri utenti.

L’area dedicata alle opzioni di pagamento si presenta piuttosto ampia e variegata, e include portafogli tradizionali o elettronici in grado di assecondare le esigenze di qualsiasi tipologia di giocatore.

Non è prevista alcuna commissione sui trasferimenti e la cifra minima che è possibile prelevare o depositare sul proprio conto è di soli 10€.

Servizio di assistenza clienti 5/5

Eurobet mette a disposizione dei propri utenti un servizio di live chat, attivo dalle ore 09:00 alle 21:00, un indirizzo e-mail e un numero di telefono.

La qualità del servizio clienti è impeccabile e lo staff risponde in italiano a tutte le problematiche entro un massimo di 60 minuti dalla richiesta di contatto.

In ogni caso sul sito web è possibile consultare un’ampia sezione FAQ che raccoglie tutte le domande più frequenti relative alla piattaforma, con annesse risposte.

Scopri Eurobet Italia e scarica subito l’applicazione per giocare a bingo ovunque ti trovi!

4) Bwin – La più ampia sezione bonus e promozioni tra tutti i top siti bingo online italiani

Pro

7 differenti sale da bingo;

Ampia sezione dedicata a bonus bingo e promozioni;

Brand popolarissimo e conosciuto a livello internazionale;

15 opzioni di pagament;

Grandi jackpot ogni martedi e venerdi.

Contro

Uno dei siti senza un bonus di benvenuto specifico per il bingo;

Live chat non attiva 24 ore su 24.



Non avrebbe nemmeno bisogno di presentazioni, dato il grande successo che Bwin ha saputo conquistare tra i giocatori del nostro paese.

Si tratta di una piattaforma di gioco online con sede legale a Milano, che si occupa principalmente di scommesse sportive ma che offre anche un ricchissimo catalogo di giochi per casinò online, casinò live e una sezione interamente dedicata al gioco del bingo.

Sale bingo online 5/5

Sono 7 le sale bingo online a disposizione degli utenti di Bwin; i giocatori di bingo possono scegliere tra le sale Andromeda90, Italia30, Diamante90, Rubino90, Galaxy75, Zaffiro75 e, infine, la fantastica sala Bingone.

Quest’ultima è aperta 24 ore su 24 e, dal lunedì al venerdì, potrebbe permetterti di vincere un jackpot fino a 1000€ ogni giorno, per un totale di 5000€.

Bonus e promozioni bingo 4.8/5

Pur non essendo previsto un bonus di benvenuto, Bwin offre una grande serie di promozioni relativi alla propria sezione bingo. Abbiamo già menzionato il ricchissimo jackpot da 5000€ che è possibile vincere giocando nella sala Bingone dal lunedì al venerdì.

Gli utenti possono inoltre usufruire della promo “Autunnando” che prevede uno sconto su tutte le cartelle per il periodo autunnale, e del bonus “Bingo garantito”, che mette in palio fantastici premi ogni giovedì e domenica.

Ci piace anche la promozione “Martedi e Venerdi Tutto Pazzo” che offre dei jackpot garantiti di 3000€.

Sicurezza e pagamenti 4.8/5

La sicurezza e la privacy dei propri giocatori di bingo è da sempre una delle priorità della piattaforma di giochi online Bwin. Il portale è infatti dotato delle più moderne misure di precauzione al fine di garantire un’esperienza di gioco quanto più sicura e tranquilla.

Sono accettati ben 15 metodi di pagamento, sia tradizionali come le carte di credito e debito che elettronici come PayPal e Neteller.

Anche in questo caso non sono previsti costi di commissione per le transazioni.

Servizio di assistenza clienti 4.8/5

La rete di assistenza e supporto di Bwin è tra le migliori sul mercato. Il team è reperibile attraverso diversi canali di comunicazione. È possibile, innanzitutto, utilizzare la pratica live chat disponibile sul sito web, attiva dalle ore 09:00 alle 21:00.

In alternativa si può scrivere un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail del casinò, oppure utilizzare il numero di telefono dedicato esclusivamente alla clientela italiana.

Scopri Bwin Italia e approfitta di tutti i bonus per il bingo online riservati a te!

5) Star Casino – Il miglior programma VIP

Pro

Presenza di una sezione dedicata agli arcade;

Vantaggioso programma fedeltà e VIP Club;

Possibilità di prenotare una chiamata dal team di supporto;

Uno dei pochi siti con un casinò live con tavoli italiani;

Termini e condizioni brevi e chiari.

Contro

Nessun bonus bingo di benvenuto;

Non accetta pagamenti in criptovalute.

6) Leo Vegas – Il bonus di benvenuto più ricco per giocare al bingo online in Italia

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha constatato la regolarità e completezza della documentazione e delle garanzie presentate da LeoVegas Gaming Plc (P.IVA MT 2158 4020) e ha pertanto rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza garantisce ai clienti di LeoVegas Gaming Plc il pieno rispetto della regolamentazione italiana in materia di gioco a distanza. Termini e Condizioni generali di LeoVegas.it

Pro

Bonus di benvenuto da 1000€;

Miglior operatore online dell’anno 2020;

Accetta pagamenti con Postepay e Paypal;

App per dispositivi mobile.

Contro

Non accetta pagamenti in criptovalute;

Nessun numero di call center.

7) 888 Casino – Il miglior mix tra giochi per casinò e scommesse sportive in Italia

Pro

Bonus di 20€ senza deposito;

Sezioni dedicate al poker, agli sport e ai giochi per casinò;

Presenza di un casinò live;

Piattaforma user-friendly e intuitiva.

Contro

Nessun numero di telefono;

Requisiti di puntata più alti rispetto ad altri siti.

8) Netbet – La più ampia sezione pagamenti su un sito di bingo online in Italia

Pro

Deposito minimo di soli 10€;

Oltre 10 anni di esperienza nel settore gaming;

Ampia sezione relativa ai metodi di pagamento;

Processo di registrazione veloce.

Contro

Nessun numero di telefono;

Non è previsto alcun bonus senza deposito di soldi.

I migliori siti di bingo online in Italia – I principali criteri che ci hanno orientato

Sale di bingo online

È abbastanza evidente che, per recensire i migliori siti bingo online, occorre valutare la quantità di sale bingo offerte da ciascuna piattaforma di bingo online.

Per compilare la nostra classifica, di conseguenza, abbiamo assegnato punteggi più elevati ai siti bingo bingo online provvisti di una sezione bingo più ricca e variegata.

Bonus e promozioni bingo

Proprio in relazione alla grande importanza che i bonus hanno all’interno dei siti bingo, abbiamo preso in considerazione i casinò in Italia che offrono una certa abbondanza di bonus e promozioni settimanali, specialmente se collegate al bingo online.

Sicurezza e pagamenti

Quando si parla di soldi, la sicurezza riveste un fattore fondamentale.

Su di essa poggia e si radica tutta la fiducia che i giocatori ripongono su un determinato portale di gioco. Per questo motivo abbiamo scelto di far rientrare questo criterio all’interno di quelli utilizzati per la realizzazione della nostra top 10, includendo anche una parentesi sui metodi di pagamento accettati da ciascuna piattaforma per giocare a bingo.

Servizio di assistenza clienti

Non si discute, anche il servizio di assistenza clienti ha una sua legittima importanza. Per la nostra classifica abbiamo osservato con grande attenzione il servizio di supporto offerto da ciascun casinò online, premiando particolarmente quelli che offrono risposta breve.

I migliori siti bingo online in Italia – FAQ

Quali sono i migliori siti per giocare a bingo online in Italia?

La nostra top 10 vede sul podio i 3 migliori casinò online che permettono di giocare a bingo in Italia, che sono: Gioco Digitale, William Hill e Eurobet Casino.

Si tratta, nel caso di tutte e tre i siti, di siti bingo online regolamentati da licenza AAMS, dotati di un buon numero di sale bingo online e di un’ampia sezione relativa ai bonus e alle promozioni riservate ai propri giocatori di bingo.

È possibile giocare con i siti bingo online su dispositivi mobile?

Certo! Esistono tantissimi siti bingo che permettono di utilizzare i propri servizi direttamente da cellulare o tablet. All’interno della nostra top 10 abbiamo indicato Eurobet Casino come il miglior casinò per giocare a bingo online sui tuoi device portatili preferiti.

Non devi far altro che raggiungere la home page del sito web e scaricare l’app dedicata per sistemi Android o iOS.

Con quante cartelle posso giocare sui siti bingo online in Italia?

I siti di bingo online che abbiamo recensito all’interno della nostra classifica prevedono, generalmente, la possibilità di giocare con un massimo di 1000 cartelle contemporaneamente.

In base al numero dei giocatori di bingo attivi all’interno di una sala il prezzo per ogni cartella può variare da 0,01€ fino a 10€.

Come posso prelevare le mie vincite dai portali di bingo online in Italia?

A differenza di quanto accade per i bonus, le vincite ottenute dal bingo, così come dalle slot machine e dagli altri giochi del casinò online, possono essere prelevate immediatamente. Non è necessario, infatti, rispettare alcun requisito di scommessa.

Tuttavia ogni piattaforma di bingo online impone un prelievo minimo, generalmente di almeno 10€.

Qual’è la differenza tra il bingo tradizionale e il bingo online in Italia?

Il funzionamento e le regole del bingo online sono molto simili a quelle del bingo giocato nelle reali sale da gioco autorizzate dallo stato. L’unica differenza sta nei premi, di gran lunga maggiori per quel che riguarda il gioco del bingo online sui siti online.

Se nelle sale da gioco viene premiato il giocatore che effettua la cinquina o il bingo, sulla rete è possibile vincere anche con l’ambo, la terna o la quaterna.

In effetti il bingo online funziona come una fusione tra la tombola tanto famosa nel territorio italiano e il gioco delle 90 palline in voga nei paesi degli Stati Uniti.

I migliori siti di bingo online in Italia – le prime 4 piattaforme bingo online a confronto

Gioco Digitale – Il casinò n°1 in Italia; 7 sale bingo online a disposizione; servizio clienti disponibile via mail e live chat; bonus bingo fino a 50€; punteggio complessivo: 99%.

William Hill – Il casinò più popolare in Italia; 4 sale bingo; ampia sezione bonus e promozioni; bonus benvenuto fino a 1000€ per il casino online; punteggio complessivo: 97%.

Eurobet Casino – Casinò completamente italiano; ottima app per dispositivi mobile; 7 sale bingo tra cui scegliere; bonus di 20€ sul bingo online; punteggio complessivo: 96%.

Bwin – 7 sale bingo online a disposizione; ampia sezione bonus; numero di call center attivo 24 ore su 24; jackpot garantiti di 3000€; punteggio complessivo: 91%.

I migliori siti bingo online in Italia – Come iniziare a giocare?

Per poter muovere i primi passi all’interno del magico mondo del bingo online occorre effettuare la registrazione di un nuovo conto di gioco su un casinò online.

Vediamo come fare per aprire un account su Gioco Digitale, il casinò n° 1 in Italia per giocare a bingo online.

1) Accedi su Gioco Digitale e crea un nuovo account

Una volta giunto sulla home page di Gioco Digitale, dovrai cliccare sul pulsante arancione, con su scritto “Registrati ora” e compilare il form che comparirà con tutti i dati richiesti.

2) Verifica del conto di gioco

Se avrai inserito tutti i tuoi dati correttamente, Gioco Digitale invierà una mail di verifica all’indirizzo di posta elettronica da te inserito in fase di registrazione.

Per verificare la tua identità non dovrai far altro che cliccare sulla mail in questione, attivando il tuo conto di gioco.

3) Effettua un primo deposito

Adesso che sei in possesso di un nuovissimo conto di gioco su Gioco Digitale, puoi effettuare un primo deposito, così da approfittare del ricco bonus di benvenuto offerto, e giocare all’interno delle 7 sale da bingo online all’interno del casinò.

Stai ancora cercando i migliori siti di bingo online in Italia?

Come hai potuto notare, sono tantissimi i siti che permettono di giocare a questo gioco su internet in Italia, eppure Gioco Digitale si configura come la migliore in assoluto.

L’abbondanza di sale bingo online a disposizione dei giocatori, il bonus da benvenuto del 50% e l’applicazione dedicata per device mobile per giocare la propria cartella in qualunque momento, fanno di Gioco Digitale una piattaforma di bingo online completa.

Proprio per questo motivo ti invitiamo a fare un giro sul sito web del casinò e ad accedere alle sale da bingo online italiane offerte.

Qualunque cosa tu faccia ti ricordiamo di giocare solo per divertimento e sempre in modo responsabile.

