Sebbene la tecnologia blockchain abbia dimostrato la sua capacità di sconvolgere un’ampia gamma di industrie, c’è un settore che ha un disperato bisogno di cambiamenti: il gioco d’azzardo. Le piattaforme di scommesse centralizzate, nonostante la loro popolarità, presentano decine di limitazioni che le rendono poco ottimali.

Ecco Chancer, un nuovo progetto che mira a rivoluzionare il settore delle scommesse. In questo articolo scoprirai cos’è Chancer, le sue caratteristiche innovative e perché gli investitori si sono innamorati del presale di CHANCER.

Cosa è Chancer

Il settore delle scommesse centralizzate ha un nuovo contendente con cui fare i conti: una piattaforma dirompente con una proposta unica, Chancer. Chancer è un’applicazione decentralizzata di mercati predittivi in cui gli utenti creano i propri mercati di scommesse attraverso eventi, quote e fonti di risoluzione personalizzate. Sulla piattaforma, gli scommettitori possono connettersi con altri appassionati di tutto il mondo, partecipando a una vasta gamma di mercati.

Questa modalità è nota come gambling peer-to-peer (P2P) mentre il banco tradizionale è ormai diventato obsoleto. Al contrario, qui gli utenti hanno il controllo completo delle loro attività di scommessa. Essendo creato sulla Smart Chain di Binance, Chancer offre agli scommettitori trasparenza, pagamenti rapidi e commissioni minime, creando in definitiva un’esperienza d’uso più equa e piacevole.

La piattaforma premia anche i suoi market maker con il token CHANCER, che a sua volta offre diversi vantaggi, come commissioni ridotte e rendimenti di puntata. In sostanza, Chancer promette di ridefinire il funzionamento delle scommesse nell’era decentralizzata grazie a queste caratteristiche impressionanti.

Perché Chancer attrae gli investitori?

Con il viaggio della piattaforma appena iniziato, gli investitori si sono fiondati nel presale in corso di Chancer, che ha raccolto $354k a sole 2 settimane dal lancio. L’industria globale delle scommesse, valutata a 63,53 miliardi di dollari nel 2022, è rimasta indietro negli ultimi anni e Chancer, con il suo approccio rivoluzionario, sembra pronta a sconvolgere questo mercato.

La visione di Chancer in termini di equità e trasparenza è al centro del suo interesse per gli investitori. Sfruttando la tecnologia blockchain, Chancer rende il processo di scommessa molto più equo. Non c’è un banco che manipola le probabilità a suo favore o che si mangia le tue vincite. Le transazioni sono trasparenti e immutabili, con quote stabilite dagli utenti e commissioni basse, che si riducono ulteriormente quando si utilizza il token CHANCER.

Allo stesso tempo, il programma Share2Earn di Chancer ha attirato l’attenzione di molti. Questo programma rappresenta un’opportunità unica non solo per creare e partecipare ai mercati delle scommesse, ma anche per guadagnare promuovendoli. Chancer semplifica questo processo, offrendo livestream, risultati e punteggi facilmente condivisibili e perfetti per i social media. In questo modo, la piattaforma incoraggia una community attiva che contribuisce direttamente alla sua crescita organica.

Ma forse l’aspetto più interessante è la democratizzazione delle scommesse di Chancer. Tradizionalmente, l’industria delle scommesse è stata macchiata da pratiche poco trasparenti. Chancer mira a cambiare questo paradigma decentralizzando il processo di scommessa e rimettendo il potere nelle mani della gente. Il netto contrasto con l’industria tradizionale delle scommesse sta attirando gli investitori verso questa nuova straordinaria impresa.

In che modo si fa notare Chancer

Con Chancer, le scommesse assumono una dimensione completamente nuova e più entusiasmante. Il design incentrato sull’utente della piattaforma consente di scommettere praticamente su tutto, eliminando le tipiche restrizioni presenti nelle piattaforme di scommesse tradizionali. Questo approccio riporta il divertimento nelle scommesse, incoraggiando la creatività e l’impegno della community, un cambiamento rinfrescante rispetto ai rigidi sistemi di scommesse di oggi.

Inoltre, in un mercato delle criptovalute pieno di monete meme e token speculativi, Chancer si distingue perché non si tratta solo di un token, ma di un intero ecosistema impegnato a trasformare il settore delle scommesse. A differenza di molti token in presale che promettono rendimenti basati sull’hype, l’attrattiva della presale di Chancer risiede nei suoi solidi fondamenti, nella sua utilità pratica e nel valore unico fornito dalla community.

Ma è la missione di Chancer, che consiste in una vera e propria decentralizzazione, a darle una marcia in più. L’integrazione prevista con progetti di archiviazione distribuita di file come Filecoin garantisce che tutti i dati siano distribuiti in modo sicuro su una rete decentralizzata. Questo, insieme ai suoi piani per la creazione di un’Organizzazione Autonoma Decentrata (DAO) in cui gli utenti potranno influenzare il futuro della piattaforma, dimostra la sua dedizione a restituire il potere alle persone.

I prossimi passi di Chancer

Il token della piattaforma ha attualmente un prezzo di $0.01 nella fase 1 del presale di CHANCER, ma questo è solo l’inizio. Gli analisti sono eccezionalmente ottimisti sul futuro del token, prevedendo che i prezzi raggiungano i $0,50 nel corso del prossimo anno, un potenziale rendimento del 4,900% rispetto ai prezzi odierni.

A sostegno di queste previsioni rialziste c’è l’ambiziosa tabella di marcia di sviluppo di Chancer. Il resto del 2023 e l’inizio del 2024 promettono progressi significativi nello sviluppo della piattaforma. Con il lancio del prodotto in versione beta previsto per il terzo trimestre del 2023, gli utenti potranno toccare con mano ciò che la piattaforma ha da offrire. In questo trimestre è prevista anche la quotazione su almeno due exchange centralizzati, che potrebbe far aumentare il prezzo del token CHANCER.

Nel quarto trimestre del 2023, Chancer prevede di lanciare le sue funzioni di market-making e di scommesse, ma il primo trimestre del 2024 vedrà la sua più grande pietra miliare: il lancio della mainnet. Chancer diventerà 100% decentralizzato e gestito dai suoi utenti. Tutti questi elementi, combinati tra loro, dipingono il quadro di una piattaforma pronta a rivoluzionare, evidenziando il motivo per cui gli investitori si sono affrettati a mettere le mani sui token di CHANCER.

Non perdere l’occasione d’investire in anticipo nel presale di The Chancer

In sintesi, la soluzione unica di Chancer sembra destinata a dare una scossa alle scommesse online. La piattaforma non si limita a riconcepire le scommesse, ma sta dando nuova forma all’intero panorama, democratizzando l’accesso e restituendo il potere alle persone: un’opportunità di investimento difficile da ignorare.

Mentre il presale di Chancer procede a gonfie vele, le tue possibilità di essere uno dei primi investitori si riducono. Le sue ottime previsioni e la sua ambiziosa tabella di marcia dovrebbero spingere molti più investimenti nelle prossime settimane e il prezzo di CHANCER non resterà per sempre a $0.01. Affrettati e partecipa a questo viaggio rivoluzionario prima che sia troppo tardi.

Puoi partecipare al presale di CHANCER qui.

