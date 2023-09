SPONSORED POST*

Les graphiques du cours du Bitcoin signalent un creux macroéconomique potentiel, et les investisseurs avisés saisissent cette opportunité. Mais au milieu de l’effervescence autour du Bitcoin, il y a un autre joyau cryptographique qui attire l’attention des baleines et des amateurs de crypto : le $ROE de Borroe.Finance. Grâce à sa place de marché NFT unique, à son équipe solide et à sa technologie d’IA innovante, les experts prédisent une hausse massive de 2 500 % pour $ROE.

Le Prochain Coup de Bitcoin

En ce qui concerne le Bitcoin, le monde de la crypto est toujours à l’affût de signaux. Les analystes et les investisseurs scrutent les graphiques et les tendances, à la recherche d’opportunités pour tirer le meilleur parti de cet or numérique. Récemment, le marché a fait l’objet de nombreuses prédictions, et une d’entre elles a attiré notre attention : Bitcoin pourrait se préparer à atteindre bientôt les 23 000 $.

Alors que les investisseurs s’attendent à tirer parti du potentiel du Bitcoin, une autre crypto-monnaie fait discrètement des vagues sur le marché : le $ROE de Borroe.Finance.

Borroe.Finance : Là Où Les Baleines Evoluent

Borroe.Finance est une place de marché de financement révolutionnaire alimentée par l’IA et construite sur la sidechain Polygon d’Ethereum. Ce qui a enthousiasmé les investisseurs, c’est son approche unique pour résoudre les problèmes de financement des entreprises du Web3.

Avec une équipe chevronnée dirigée par Michael Price et Maxim Prishchepo, qui apportent des décennies d’expérience dans les services financiers et la blockchain, Borroe.Finance se positionne comme un acteur fort dans le monde de la crypto.

La plateforme utilise la technologie blockchain, les contrats intelligents et l’évaluation des risques alimentée par l’IA pour rationaliser le processus de financement. Cela signifie un accès plus rapide et plus efficace au capital pour les entreprises Web3, ce qui fait de Borroe.Finance un changeur de jeu dans l’industrie.

Borroe.Finance shines a fait l’objet d’un audit de contrat intelligent par BlockAudit, une société d’audit de premier plan, garantissant le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité. De plus, l’adresse de son contrat est facilement accessible à tous ceux qui recherchent la transparence.

Borroe.Finance s’efforce, dans la mesure du possible, d’obtenir une réglementation et suit les lignes directrices des meilleures pratiques, se positionnant ainsi comme une option d’investissement digne de confiance.

Les Investisseurs Se Tournent Vers $ROE

Les acteurs du marché qui comprennent les projets avec de bonnes utilités ont étiqueté $ROE comme une bonne crypto-monnaie pour les débutants et les investisseurs avertis. Les analystes prévoient une hausse massive de 2 500 % pour cette crypto-monnaie. Même dans le contexte actuel de marché baissier, les investisseurs considèrent le $ROE comme une opportunité de forte croissance.

Les investisseurs à la recherche de la meilleure crypto dans laquelle investir se tournent vers $ROE. C’est une passerelle vers un écosystème financier plus équitable et plus efficace pour la communauté Web3. Cette combinaison unique de certains des NFT et de l’IA les plus cool positionne $ROE pour le succès.

L’excitation autour de $ROE est palpable. Les investisseurs ont confiance en ce projet et sa prévente bat son plein. Actuellement à l’étape 1, le prix de l’altcoin $ROE est disponible pour seulement 0,0125 $ par jeton, et plus de 77 % ont déjà été vendus. La phase bêta, à 0,01 $ par jeton, s’est déroulée à guichets fermés.

Les Prédiction de Prix de Bitcoin et l’Avenir Brillant de $ROE

L’analyse récente du cours du Bitcoin laisse entrevoir la possibilité d’une chute importante, pouvant aller jusqu’à 23 000 $. Les analystes ont observé des schémas et des niveaux de soutien clés indiquant la formation d’un macro-fond autour de ce point de prix crucial.

Ce scénario est étayé par l’importance historique du niveau de 23 000 $ et son alignement sur les lignes de tendance à long terme. Les acteurs du marché surveillent de près cette zone de prix, certains exprimant leur confiance dans son rôle de soutien solide.

Le bitcoin continue d’évoluer latéralement autour de 26 000 $, et l’attention reste focalisée sur la possibilité d’une correction à 23 000 $, ce qui représente une opportunité d’achat intéressante pour les investisseurs qui recherchent des gains à long terme sur le marché de la crypto.

Alors que les prévisions de prix du Bitcoin font les gros titres, les investisseurs avisés gardent un œil sur $ROE. La place de marché innovante de Borroe.Finance, son équipe solide, ses solutions alimentées par l’IA et sa prévoyance en matière de réglementation en font un projet remarquable.

Apprenez-en plus sur Borroe.Finance ($ROE) ici :

Découvrez la Prévente de Borroe.Finance | Rejoignez le Groupe sur Telegram | Suivez Borroe sur Twitter

*Cet article a été payé. Le Cryptonomiste n’a pas écrit l’article ni testé la plateforme.