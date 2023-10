SPONSORED POST *

I recenti scenari finanziari sono caratterizzati dall’imprevedibilità, come dimostra il forte aumento del rendimento del Tesoro USA a 10 anni di quasi 90 punti base quest’anno. Questo fa seguito a un’impennata di 200 punti base l’anno scorso. Ad aggiungersi al mix, l’indice S&P 500 ha registrato un calo del 5,89% nell’ultimo mese, attestandosi ora a 4263,76 dollari. Questa agitazione non si limita solo ai settori tradizionali; anche il mondo delle criptovalute ne risente. Enigma Securities ha recentemente previsto un periodo di calma nell’arena delle criptovalute, prevedendo che la volatilità passerà in secondo piano nei prossimi mesi. Vetle Lunde di K33 Research sostiene questo sentimento, accennando a un ottobre stagnante nei mercati, offrendo una finestra privilegiata per gli investitori a lungo termine.

I mercati convenzionali, dopo aver superato una sessione burrascosa, hanno trovato conforto con la pubblicazione degli ultimi dati sull’occupazione che indicano un mercato del lavoro statunitense tiepido. L’economia statunitense, secondo il recente rapporto dell’ADP, è riuscita ad aggiungere solo 89.000 posti di lavoro a settembre. Questo dato è in netto contrasto con le 153.000 unità previste e addirittura inferiore alle 180.000 unità di agosto. Kathy Jones di Charles Schwab ha amplificato questo sentimento, affermando che si tratta della più debole crescita occupazionale del settore privato dal 2020.

Bitcoin (BTC): Una fenice che risorge nell’incertezza

Il recente resoconto di Matrixport mette in evidenza la resilienza del Bitcoin (BTC), notando la sua rottura di una tendenza al ribasso e il suo consolidamento con successo al di sopra della soglia dei 27.000 dollari.

In questo quadro di potenziale crescita, il prezzo attuale del Bitcoin (BTC) presenta oscillazioni, comprese tra 25.428 e 28.000 dollari. Le medie mobili a 10 e 100 giorni, rispettivamente a 27.176 e 28.137 dollari, sottolineano un sentimento di mercato equilibrato ma cauto. Inoltre, il calo dei volumi di trading da 19 miliardi di dollari a 11 miliardi di dollari indica la necessità di un’attenta osservazione.

La proiezione di Matrixport indica un potenziale movimento verso la soglia dei 30.000 dollari. Tuttavia, le dinamiche di mercato sottolineano l’importanza di monitorare i livelli di resistenza. Se il Bitcoin (BTC) dovesse superare il livello di resistenza di 29.029 dollari, potremmo prevedere una salita verso il livello di 31.600 dollari. Al contrario, il mancato superamento potrebbe indurre un ritracciamento verso i 25.428 dollari fondamentali o, potenzialmente, verso livelli di supporto più bassi.

Solana (SOL): Valutazione completa del mercato

Importanti voci di mercato, tra cui analisti come “CryptoGodJohn”, hanno indicato una traiettoria positiva per Solana, sottolineando un possibile aumento della sua valutazione nei prossimi trimestri.

Tuttavia, l’attuale fascia di prezzo di Solana (SOL), compresa tra $18,55 e $23,00, integrata dalle sue medie mobili, segnala un mercato in attenta riflessione. Mentre la media mobile a 10 giorni a breve termine si attesta a 21,66 dollari, la media a 100 giorni a più lungo termine è ancorata a 21,73 dollari, fornendo una visione consolidata della performance dell’asset.

*Questo articolo è stato pagato, the Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.