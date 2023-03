Previsioni crypto: BitMEX ha rilasciato il Crypto Outlook 2023

BitMEX, uno dei principali exchange di criptovalute, ha recentemente pubblicato le sue previsioni per il settore, tramite il rapporto Crypto Outlook 2023.

Il rapporto è un’analisi completa dello stato attuale del settore delle criptovalute e delle sue prospettive future.

Fornisce indicazioni preziose su come il settore si evolverà nei prossimi anni, tenendo conto dell’ambiente macroeconomico e del cambiamento delle politiche delle banche centrali.

Il rapporto si basa su ricerche e analisi approfondite condotte dal team di esperti di BitMEX. Evidenzia l’evoluzione delle criptovalute come classe di attività meno rischiosa rispetto a qualche anno fa.

Il rapporto adotta un approccio misurato nel valutare come le criptovalute e il settore potrebbero giocare nel 2023, delineando la probabilità e l’impatto di tre scenari di importanza cruciale per il settore e offrendo suggerimenti per gli investitori.

I temi e le previsioni del settore crypto del rapporto di BitMEX

Il rapporto inizia riconoscendo i cambiamenti significativi avvenuti nel settore delle criptovalute negli ultimi anni. Rileva che le criptovalute hanno attraversato un periodo di significativa volatilità, ma sono emerse come una classe di asset più matura e stabile.

Ciò è dovuto in parte alla crescente adozione istituzionale delle criptovalute, che ha contribuito a portare maggiore stabilità e liquidità al mercato.

Uno dei temi chiave che emergono dal rapporto è l’impatto del cambiamento delle politiche delle banche centrali sul mercato delle criptovalute.

Il rapporto rileva che le banche centrali di tutto il mondo stanno esplorando sempre più l’uso delle valute digitali e questo potrebbe avere un impatto significativo sul valore delle criptovalute.

Gli analisti di BitMEX suggeriscono che l’introduzione di valute digitali delle banche centrali (CBDC) potrebbe portare a una maggiore concorrenza sul mercato e potenzialmente erodere il valore delle criptovalute esistenti.

Tuttavia, il rapporto rileva anche che il crescente interesse per le CBDC potrebbe avere un impatto positivo sul mercato delle criptovalute.

L’introduzione dei CBDC potrebbe contribuire ad aumentare l’adozione complessiva delle criptovalute, aumentando la consapevolezza e la familiarità con le valute digitali.

Potrebbe inoltre contribuire ad aumentare la legittimità delle criptovalute come classe di attività, in quanto le banche centrali ne approverebbero di fatto l’uso.

Stephan Lutz, CEO ad interim e Group CFO di BitMEX, ha dichiarato,

“Siamo entusiasti di pubblicare il Crypto Outlook 2023, che esamina le opportunità e i rischi che si prospettano nel settore delle criptovalute. La crescita della propensione al rischio è aumentata nonostante la volatilità dovuta agli eventi attuali nel settore bancario tradizionale e al fallimento del 2022. Siamo lieti di aver attraversato alti e bassi con i fedeli trader di BitMEX e ci auguriamo di vedere riconosciuto il potenziale delle criptovalute in termini di adozione e di investimenti a lungo termine nel corso dell’anno”.

Gli scenari previsti dal Crypto Outlook 2023

Il Crypto Outlook 2023 presenta tre possibili scenari per il mercato delle criptovalute.

Il primo scenario, l’ipotesi centrale, si basa sulla convinzione che gli investitori saranno attratti dal mercato delle criptovalute a causa dei potenziali aumenti dei tassi.

Infatti, la prospettiva di un aumento dei tassi di interesse rende più interessanti le opzioni di investimento tradizionali, come le obbligazioni e i conti di risparmio, il che potrebbe portare a una diminuzione della domanda di asset più rischiosi come le azioni e le criptovalute.

Tuttavia, se l’inflazione continuerà a moderarsi come previsto e l’economia continuerà a riprendersi, il sentimento di rischio potrebbe tornare, con una conseguente nuova domanda di asset rischiosi come le criptovalute.

Il secondo scenario, ritenuto meno probabile, suggerisce che gli asset di rischio perderanno terreno a causa dell’inflazione elevata e della crescita stagnante, il che potrebbe danneggiare il sentiment e i prezzi delle criptovalute.

Tuttavia, questa ipotesi sembra meno probabile che si concretizzi, poiché l’inflazione ha iniziato a scendere e i mercati azionari stanno reagendo positivamente alla tanto attesa riapertura della Cina.

Inoltre, la resilienza di criptovalute forti come il Bitcoin durante il periodo peggiore della crisi dimostra che sono in grado di riprendersi dalle flessioni, il che fa ben sperare per il futuro del mercato delle criptovalute.

Il terzo scenario è già in atto e suggerisce che le criptovalute stanno diventando intrinsecamente meno rischiose man mano che i casi d’uso si moltiplicano, in particolare con la proliferazione delle valute digitali delle banche centrali (Central Bank Digital Currencies, CBDC) e la gestione dell’identità digitale attraverso i token non fungibili (NFT).

Le autorità di regolamentazione si stanno avvicinando agli asset crittografici, il che ha portato a una crescente approvazione da parte dei gestori patrimoniali in Asia, Africa ed Europa. Si tratta di uno sviluppo significativo per il mercato delle criptovalute, in quanto indica uno spostamento verso una maggiore accettazione e adozione mainstream.

In conclusione, le prospettive delle criptovalute per il 2023 sono molto ottimistiche e molti esperti prevedono una crescita e un’adozione continue delle criptovalute.

Con le principali aziende e istituzioni che iniziano ad abbracciare le valute digitali e i continui progressi della tecnologia blockchain, il futuro delle criptovalute appare luminoso. Tuttavia, come per ogni mercato emergente, ci sono ancora rischi e incertezze e gli investitori dovrebbero essere cauti e fare la loro due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Tuttavia, il potenziale delle criptovalute di sconvolgere i sistemi finanziari tradizionali e di fornire nuove opportunità di innovazione e investimento non può essere ignorato, e il 2023 si preannuncia come un anno cruciale nell’evoluzione di questo entusiasmante settore.