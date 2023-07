Palm Network è già nota per il suo ruolo nel rivoluzionare il panorama degli NFT, con partnership che includono giganti dello sport e dell’intrattenimento come MLB, NASCAR, WWE, Netflix e Warner, ha di recente annunciato una nuova collaborazione crypto con Polygon.

La Palm Foundation, l’organizzazione no-profit che sta dietro al Palm Network, ha recentemente fornito la notizia entusiasmante per i creatori, gli appassionati di sport e di intrattenimento.

Da oggi la fondazione ha annunciato la sua collaborazione con Polygon Labs per costruire una Polygon ZK Supernet, un’iniziativa che scalerà in modo significativo il Palm Network per soddisfare la crescente domanda.

Questa collaborazione mira a promuovere l’innovazione, aumentare l’accessibilità e creare un ecosistema fiorente per artisti, collezionisti e fan.

Dopo Netflix, Polygon e Palm Network insieme per promuovere l’innovazione del mondo crypto e degli NFT

Grazie alla collaborazione con Candy Digital, un’azienda di collezionismo digitale di nuova generazione, Palm Network offre ai fan collezionabili digitali unici attraverso il conio di gocce attive sulla rete.

Inoltre, HENI, azienda leader nei servizi artistici, associata al famoso pittore Damien Hirst, è tra i partner che stanno costruendo la rete.

Con oltre 1,7 milioni di indirizzi di portafogli e 6 milioni di transazioni eseguite, l’espansione di Palm Network nell’ecosistema Polygon Supernets renderà il conio, il commercio e la raccolta di beni digitali più accessibili che mai.

La tabella di marcia di questa trasformazione prevede un processo di migrazione in due fasi. In primo luogo, la Rete Palm migrerà verso una catena di Proof-of-Stake (POS) entro il 1° agosto 2023.

Successivamente, nel 2024, migrerà in una Supernet Zero-Knowledge (ZK), nota come zkL2, con la collaborazione di Polygon Labs e ConsenSys.

Questo aggiornamento mira a fornire alta velocità, sicurezza e scalabilità, rendendo la Palm Network un multiprover zkEVM.

Polygon Supernets, la tecnologia all’avanguardia di Polygon Labs, offre ambienti ad alte prestazioni, personalizzabili e a basso costo, ideali per progetti come Palm Network.

La transizione consentirà a Palm Network di interoperare senza soluzione di continuità con Ethereum e il resto dell’ecosistema Polygon 2.0, sfruttando la loro immensa liquidità ed eliminando gli asset isolati nel settore NFT.

Andrea Lerdo, direttore esecutivo della Palm Foundation, ha espresso entusiasmo per la mossa, invitando creatori, marchi e sviluppatori ad abbracciare la nuova era di Palm come Polygon Supernet.

Lerdo ha sottolineato che la migrazione alle Supernet Polygon consentirà agli utenti di esplorare il futuro dei prodotti blockchain, di godere di esperienze migliorate, di partecipare a nuovi processi di governance e di trarre vantaggio dalle opportunità educative.

Le innovazioni della Palm Foundation

La Palm Foundation ha introdotto il Proof-of-Contribution (POC), un oggetto da collezione unico che si ottiene impegnandosi attivamente nell’ecosistema Palm.

Partecipando agli eventi, ai corsi e dando il proprio contributo all’ecosistema, i membri della comunità possono determinare il proprio accesso e la propria influenza all’interno della DAO (Decentralized Autonomous Organization).

Questo meccanismo consente agli individui di influire direttamente sul programma di sovvenzioni della Palm Foundation e, in futuro, sulla più ampia governance della rete Palm.

Il Palm Network non è solo una piattaforma per l’arte e il collezionismo, ma va oltre. Promuove anche l’istruzione attraverso la Palm Academy, che collega l’apprendimento con la tecnologia blockchain.

Gli studenti e i docenti hanno l’opportunità di raccogliere POC dopo aver completato i corsi, rendendo l’istruzione gratificante e una via per un maggiore coinvolgimento nella rete Palm.

PalmDAO, un’altra iniziativa innovativa, consente ai creatori di auto-organizzarsi utilizzando un DAO-as-a-service open-source e on-chain, permettendo agli individui di avere un impatto reale e di praticare l’autodeterminazione.

L’aggiornamento della rete alla Supernet Polygon

L’aggiornamento a una Supernet Polygon segna un momento cruciale per la Rete Palm, il cui lancio ufficiale è previsto per il 1° agosto 2023.

Con una forte attenzione alla democratizzazione dell’arte e della tecnologia, alla promozione dell’istruzione, alla decentralizzazione e all’alimentazione di un ecosistema vibrante, il Palm Network è all’avanguardia di una nuova era di creatività e innovazione.

La collaborazione con Polygon Labs, nota per lo sviluppo di soluzioni di scalabilità Ethereum, porterà senza dubbio il Palm Network a nuovi livelli, fornendo ai creatori una piattaforma senza precedenti per connettersi con il proprio pubblico e liberare il potenziale della tecnologia blockchain.

Questa partnership aggiunge il Palm Network al crescente elenco di organizzazioni che sfruttano le Supernet di Polygon, rafforzando ulteriormente la posizione di Polygon come soluzione di scaling di primo piano nell’ecosistema Web3.

Il Palm Network entra in questa nuova era e apre le porte ai creatori, agli appassionati di sport e agli amanti dell’intrattenimento per partecipare attivamente, contribuire in modo significativo e plasmare il futuro del Web3 a livello globale.