SPONSORED POST*

Negli ultimi tempi, si è verificato un interessante cambio di paradigma nel mondo delle criptovalute, in particolare tra gli estimatori di Ethereum.

Un numero sempre crescente di investitori sta spostando parte del proprio capitale da Ethereum (ETH) verso nuove e promettenti criptovalute ad alto potenziale, come ad esempio: WSM, yPredict e Chimpzee.

Alcuni esperti ritengono che questo fenomeno possa riflettere la contingente saturazione del mercato, spingendo gli operatori a cercare opportunità in settori emergenti.

ETH, che è stata a lungo considerata la seconda criptovaluta più grande e importante dopo Bitcoin, sembra affrontare una crescente competizione da parte di nuovi token con caratteristiche innovative e grandi opportunità di guadagno.

Insomma, un fenomeno che potrebbe essere alimentato dalla ricerca di nuove opportunità di profitto, data la crescente competizione nel settore delle criptovalute.

Alcuni investitori ritengono infatti che queste nuove crypto, acquistabili tramite la finanza decentralizzata o DeFi, possano offrire rendimenti più elevati rispetto a criptovalute come ETH, che sono sulla cresta dell’onda da anni.

Tuttavia, è importante notare che con nuove opportunità arrivano anche nuovi rischi. Molti di questi progetti sono ancora nella loro fase iniziale e potrebbero essere soggetti a una maggiore volatilità e incertezza rispetto alle criptovalute più consolidate come Ethereum.

Wall Street Memes: una prevendita esplosiva!

La potenza delle comunità online non smette di stupire. Wall Street Memes, una delle più celebri e influenti comunità di investitori su Internet, è passata dalla ribalta del mondo dei meme a quello delle meme coin con la clamorosa prevendita del token WSM.

L’ascesa di Wall Street Memes è stata fulminea, catalizzata dalla fervente mania delle meme coin di questo inizio d’anno.



L’entusiasmo intorno a Wall Street Memes ha attirato l’attenzione di migliaia di investitori desiderosi di partecipare alla prevendita. La cifra raccolta ha raggiunto l’incredibile somma di 24,5 milioni di dollari in pochi mesi, polverizzando diversi record.

Wall Street Memes può contare su oltre mezzo milione di membri attivi su Instagram, più di 250mila su Twitter e oltre 100mila appassionati sui canali Telegram, wallstgonewild e wallstbullsnft.

Una comunità vasta e coinvolgente, pronta a fare il suo ingresso nell’ecosistema delle criptovalute con determinazione.

yPredict: l’intelligenza artificiale sposa la blockchain

Prevedere l’andamento imprevedibile delle criptovalute è un intricato processo che richiede un incrocio tra analisi tecniche e valutazioni del contesto.

Tuttavia, nell’era digitale odierna, l’Intelligenza Artificiale (IA) sta dimostrando di essere una realtà tangibile, capace di generare risultati concreti.

Gli algoritmi dell’IA si stanno rivelando strumenti straordinari, capaci di scrutare attraverso volumi massicci di dati e prezzi e svelando tendenze che possono sfuggire all’occhio umano.

In questo futuristico scenario emerge yPredict, un innovativo progetto nel campo delle criptovalute che pone al centro della sua strategia l’unione tra l’intelligenza artificiale e i segnali di trading.

L’obiettivo di yPredict è evidente: sfruttare il potenziale delle reti neurali e degli algoritmi avanzati per prevedere i movimenti delle criptovalute, trasformando l’arte complessa del trading in una scienza.

Secondo quanto affermato nel documento di progetto, yPredict si appresta a lanciare entro la fine del 2023 la versione completa delle sue piattaforme principali: Analytics, Repository e Marketplace.

Tuttavia, è proprio il Marketplace di yPredict ad attirare particolare attenzione. Questa piattaforma darà l’opportunità agli esperti del settore di monetizzare le loro competenze, offrendo previsioni e analisi di dati come segnali di trading, a cui gli investitori potranno accedere in ogni momento.

Forse non una svolta come il merger di Ethereum ma sicuramente una rivoluzione nell’approccio al trading che potrebbe ridisegnare il panorama finanziario.

Il cuore pulsante di questo progetto ambizioso è la tecnologia blockchain, che assicura trasparenza, immutabilità e sicurezza in ogni transazione.

Al momento, il progetto blockchain di yPredict è in una fase di prevendita che ha già raccolto oltre 3,4 milioni di dollari. Per approfondire yPredict e le sue potenzialità, l’invito è a visitare il sito ufficiale del progetto.

Chimpzee: il nuovo token alternativo a Ethereum che lotta per l’ambiente

Chimpzee è un nuovo progetto blockchain che vuole fornire un reddito passivo agli investitori (come fa da poco anche Ethereum) e al contempo partecipare a una missione ecologica, in equilibrio tra rendita finanziaria e impegno per il pianeta.

Chimpzee si impegna attivamente in iniziative tangibili e misurabili, canalizzando parte dei profitti verso la raccolta fondi a favore della flora e della fauna selvatica. Con ogni acquisto del token nativo, $CHMPZ, si finanziano azioni concrete a sostegno dell’ambiente.

Il progetto propone però anche diverse modalità per far guadagnare gli investitori attraverso staking di CHMP che promette rendimenti stimati intorno al 20% annuo.

A ciò si aggiunge l’opportunità di accumulare ulteriori CHMPZ attraverso il prossimo marketplace, dove oggetti unici ed esclusivi verranno messi in vendita.

Sebbene Chimpzee sia ancora nella fase di prevendita, dimostra già una solida vocazione filantropica. Prima ancora di completare la piattaforma il progetto ha già donato quasi 1 milione di dollari.

L’ambizione di Chimpzee non conosce confini: finora ha piantato 1.200 alberi in collaborazione con One Tree Planted nella regione brasiliana di Acre, contribuendo al restauro della foresta pluviale. Quest’impegno proseguirà con l’evoluzione dell’ecosistema.

Inoltre, ha destinato 15.000 dollari alla WILD Foundation attraverso The Giving Block. Questi fondi supporteranno l’ONG e gli Eco Guards impegnati nella protezione di uno degli ultimi branchi di elefanti nel deserto.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.