SPONSORED POST*

Il governo canadese avvierà una consultazione sulle criptovalute, sulle monete stabili e sulle valute digitali delle banche centrali. Quali sono dunque gli obiettivi del Canada per le criptovalute?

Il Canada: le criptovalute stanno trasformando i sistemi finanziari

Il Canada continua a riflettere sui beni digitali. In un aggiornamento del bilancio pubblicato giovedì scorso, è stato rivelato che il governo federale avvierà presto una consultazione sulle criptovalute, le stablecoin e altre valute digitali della banca centrale.

Questa “Dichiarazione economica d’autunno” è la tabella di marcia del governo per i prossimi mesi. Include argomenti e temi come le tasse e le proiezioni di bilancio. Una novità è che un’intera sezione è dedicata alla “digitalizzazione del denaro”. Questa sezione si occupa delle criptovalute e delle loro diverse varianti.

Il testo considera che le criptovalute stanno trasformando i sistemi finanziari in Canada e altrove.

Per il legislatore, i quadri normativi finanziari canadesi devono quindi tenere il passo. Il testo recita:

“La digitalizzazione del denaro rappresenta una sfida per le istituzioni democratiche di tutto il mondo. Negli ultimi mesi, i beni digitali e le criptovalute sono stati utilizzati per eludere le sanzioni globali e finanziare attività illegali, sia in Canada che nel resto del mondo.”

Per questo motivo, giovedì il governo ha lanciato una consultazione su questi nuovi asset, si legge nel documento. Il testo prevede una revisione legislativa della stabilità e della sicurezza finanziaria e di altri aspetti della digitalizzazione.

Ancora una volta, l’uso delle criptovalute per attività criminali o illegali sta venendo alla ribalta. Sebbene sia possibile sfruttare la forza delle criptovalute anche su piattaforme come quantum ai, che sono in giro da anni e che offrono affidabilità e sicurezza a tutti i trader, sia principianti che professionisti.

Il Canada era già salito agli onori della cronaca all’inizio dell’anno, quando Justin Trudeau aveva invocato la legge sulle emergenze in risposta alle numerose proteste che avevano paralizzato il Paese.

Ha ordinato alle banche di congelare e sospendere i conti collegati ai manifestanti, comprese le donazioni via Bitcoin.

Una classe politica divisa sul tema delle criptovalute

Il primo ministro canadese Justin Trudeau aveva criticato quest’estate il partito di opposizione che aveva presentato il Bitcoin come un modo per combattere l’inflazione. Afferma a questo proposito:

“Dire alle persone che possono evitare l’inflazione investendo in criptovalute non è una leadership responsabile.”

Per lui, le proposte economiche dell’opposizione sono avventate e dubbie. Le critiche di Trudeau arrivano dopo che il Partito Conservatore, principale opposizione canadese al Partito Liberale di Trudeau, ha eletto il nuovo leader pro-bitcoin Pierre Poilievre.

L’appassionato di blockchain vuole fare del Canada la capitale mondiale della blockchain.

Sostiene le alternative alle valute fiat come il Bitcoin, soprattutto nella lotta all’inflazione. Ha dichiarato a questo proposito:

“Il governo sta affossando il dollaro canadese, quindi i canadesi dovrebbero avere la libertà di utilizzare altre valute, come il Bitcoin.”

Ha una parte dei suoi risparmi in Bitcoin e ha persino dimostrato di aver fatto un acquisto con questa valuta in un ristorante canadese. Questo sostenitore delle criptovalute mette regolarmente in discussione la banca nazionale canadese.

Per lui, non svolge più il suo ruolo e non riesce più a proteggere i canadesi dall’inflazione. Come promemoria, quest’ultimo raggiunge il 6,9% per il mese di settembre 2022, su base annua.

È anche un oppositore delle CBM o CBDC. Un progetto attualmente allo studio in Canada come in molti paesi del mondo.

Questo caso dimostra il sentimento negativo di Justin Trudeau e dell’amministrazione canadese nei confronti delle criptovalute. Evidenzia perfettamente la spaccatura che può esistere nella sfera politica canadese, ma anche al di fuori di essa.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né testato la piattaforma.