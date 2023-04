I legislatori puntano ora a una regolamentazione dedicata alla DeFi

Quando Facebook ha annunciato Libra, il suo progetto di stablecoin, le autorità di regolamentazione sono andate nel panico per dover regolamentare un progetto di DeFi.

A distanza di qualche anno, i legislatori continuano a lavorare sulla regolamentazione delle crypto e della DeFi da tempo. Gli enti legislativi non si sono preoccupati troppo quando FTX è fallito, in quanto sono diventati sempre più competenti in materia di blockchain.

A questo punto, la regolamentazione delle crypto è stata introdotta in alcune giurisdizioni. In genere riguarda le crypto centralizzate, ovvero le compagnie come Coinbase, Circle e FTX. Ad esempio, il Markets in Crypto-Assets (MiCA) dell’Unione Europea, su cui i lavori sono iniziati nel 2018, dovrebbe essere pienamente attuato entro la fine del 2024.

Il MiCA comprende le criptovalute, i security token e soprattutto le stablecoin, ma non la finanza decentralizzata (DeFi), che si riferisce più precisamente a una rete con un token che svolge funzioni automatizzate.

Bitcoin è probabilmente una vera applicazione DeFi. (Negli Stati Uniti, tuttavia, è classificato come una commodity). Ciononostante, i progressi sul fronte normativo consentono alle autorità di regolamentazione di iniziare a tenere d’occhio la DeFi.

Ciò è emerso chiaramente nell’agosto del 2022, quando l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato il mixer di criptovalute Tornado Cash per aver presumibilmente contribuito al riciclaggio di criptovalute per un valore di oltre 7 miliardi di dollari in tre anni. Il Tesoro degli Stati Uniti ha reagito con una mossa intimidatoria e ha bloccato il “famigerato” servizio di mixing decentralizzato da ogni ulteriore attività negli Stati Uniti.

Le azioni del Dipartimento del Tesoro non sono l’unico esempio di come il ramo esecutivo abbia messo gli occhi sulla DeFi. La Casa Bianca ha pubblicato un Quadro Comprensivo per lo Sviluppo Responsabile degli Asset Digitali, il primo nel suo genere.

Ha chiesto al Dipartimento del Tesoro di completare le valutazioni del rischio di finanza illecita in due aree: la DeFi e gli NFT.

Il Dipartimento del Tesoro dovrà completare la valutazione del rischio della DeFi e degli NFT rispettivamente entro febbraio e luglio 2023, con l’obiettivo di individuare le lacune nei regimi legali, normativi e di vigilanza.

La senatrice Warren e tre senatori democratici hanno inviato una lettera al Segretario del Tesoro Janet Yellen sulla conformità delle crypto e sulla possibilità di tracciare le transazioni nei portafogli privati. All’indomani del crollo di FTX, la senatrice Warren ha presentato una proposta di legge che richiede al Segretario del Tesoro di creare una norma che impedisca alle istituzioni finanziarie di effettuare transazioni con i portafogli self-custody.

Capitol Hill ha lavorato attivamente alla regolamentazione delle crypto, compresa la legislazione sulle stablecoin. Ad esempio, il Responsible Financial Innovation Act (RFIA) cerca di affrontare il tema delle criptovalute in generale. Sebbene non ci sia la volontà politica di approvare un quadro ampio e completo come ha fatto l’Unione Europea con il MICA, ci sono state discussioni e dibattiti approfonditi.

Sfortunatamente, all’interno del Congresso le questioni diventano politiche e di parte. Nel frattempo, le agenzie del ramo esecutivo si occuperanno della regolamentazione attraverso l’applicazione delle norme e gli esperti in materia di carriera definiranno le regole.

I regolatori di tutto il mondo guardano alle crypto, in vista del futuro della DeFi

I legislatori stanno procedendo con la regolamentazione delle crypto in tutto il mondo, e la DeFi è in prima linea. La Financial Services Regulatory Authority (FSRA) dell’Abu Dhabi Global Market (ADGM) ha addirittura pubblicato un documento di discussione sulla DeFi, alla ricerca di commenti sulla sua politica.

“Ci aspettiamo di assistere a sviluppi significativi nello spazio DeFi in futuro”, ha scritto l’Autorità. “I trend di medio termine che l’FSRA ha identificato sono soggetti a interruzioni e cambiamenti nel contesto. Tuttavia, nel complesso ci aspettiamo che la componibilità della DeFi e la capacità di creare servizi finanziari collegati ne favoriscano l’adozione come parte dei servizi finanziari tradizionali”.

L’Autorità ha osservato che sarà necessario sviluppare “quadri normativi appropriati” per mitigare i potenziali rischi della DeFi.

“Chiediamo quindi il vostro input sulle nostre posizioni politiche di alto livello, in modo da poter affinare meglio la nostra comprensione dello spazio DeFi e regolare il nostro approccio di conseguenza”.

Anche la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) di Dubai e la MAS di Singapore stanno monitorando il settore. L’Autorità ha stabilito che le entità che svolgono attività di crypto devono ottenere una licenza e l’approvazione da parte di un nuovo regolatore. La mancata conformità comporta pesanti sanzioni e multe. Ogni progetto di crypto e web3 nell’UAW dovrà essere conforme. La normativa non si applicherebbe però alle zone franche finanziarie degli Emirati Arabi Uniti.

I piani di Dubai per la DeFi sono rimasti del tutto oscuri fino all’8 febbraio, quando si è diffusa la notizia che l’emissione di criptovalute che migliorano l’anonimato, come Monero (XMR), è stata vietata, suggerendo forse un approccio normativo che cerca di attirare nella sua giurisdizione grandi imprese più facili da regolamentare e più redditizie, non progetti di crypto di base.

La regolamentazione di Singapore è stata concepita per attirare società blockchain ben finanziate, investitori istituzionali e investitori con un patrimonio elevato, grazie al suo rigoroso quadro normativo.

Il destino della DeFi è in bilico

La frode di FTX non è stata perpetrata su nessuna blockchain. Si è verificata nei luoghi in cui tradizionalmente si verificano le frodi: un ambiente privo di controlli aziendali e di governance. FTX è una storia di frode classica, come Enron o Lehman.

È molto lontana dalle nuove frodi che abbiamo visto negli ultimi tempi nel settore delle criptovalute, come gli hack, a cui potrebbe essere applicata una regolamentazione incentrata sulle tecnologie decentralizzate. Oggi disponiamo di leggi civili e penali per proteggere i consumatori e gli investitori dai casi analoghi a FTX.

I regolatori e le forze dell’ordine cercano ambienti decentralizzati simili. Ora che si sentono a proprio agio con la tecnologia blockchain, rivolgeranno la loro attenzione ai prodotti e ai servizi decentralizzati, esaminando quelle dApp in cui gli utenti effettuano realmente transazioni peer-to-peer e interamente su blockchain, tra cui i nuovi servizi di staking, lending, servizi finanziari on-chain, ecc.

La regolamentazione crypto

La regolamentazione diventerà progressivamente più complicata quando gli utenti effettueranno transazioni interamente su blockchain piuttosto che su onramp e offramp del mercato del dollaro, come Coinbase, Circle e FTX.

Tuttavia, la conformità a livello di protocollo non sarà facile. Molte questioni normative devono ancora trovare risposta, come quelle relative al KYC, all’antiriciclaggio e altre ancora.

Dal punto di vista delle autorità di regolamentazione, la normativa sulle crypto sarà forte solo quanto il suo punto più debole. Sebbene il mondo possa avere una forte regolamentazione a Singapore, nel Regno Unito e a Londra, una regolamentazione debole altrove crea arbitraggio giurisdizionale e quindi opportunità di frode.

Lo stesso vale per la finanza centralizzata (CeFi) rispetto alla DeFi. I regolatori perseguiranno una regolamentazione della DeFi che sia almeno altrettanto solida come quella della CeFi, in modo da non creare arbitraggio tra le due.