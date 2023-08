Boston, 7 agosto 2023 – Le esperienze immersive e completamente digitali sono fondamentali per ottimizzare l’apprendimento e aumentare l’efficienza nei settori più strategici della nostra economia, dalla mobilità all’istruzione, dalla sanità allo sviluppo immobiliare, fino alla gestione industriale ed energetica.

MediSim VR, una start-up Deep-tech indiano-americana con legami con il Johnson & Johnson Innovation Center, e Circular, un nuovo protocollo blockchain Layer 1 fondato da Gianluca De Novi, membro della facoltà di Harvard, creano per la prima volta uno strumento unico per fornire alle organizzazioni sanitarie e ai professionisti una soluzione hardware e software all-in-one, che consente loro di formare, diagnosticare e fornire trattamenti terapeutici, registrando tutte le transazioni sulla blockchain di Circular.

L’uso della tecnologia VR aumenta esponenzialmente l’impatto della formazione e della riqualificazione di tutto il personale, massimizzando l’efficienza e riducendo i tempi di attesa e gli errori di medici e infermieri. La certificazione on-chain di tutte le attività ha lo scopo di proteggere medici, infermieri, pazienti e istituzioni sanitarie – dunque tutti i contribuenti – in quanto stabilisce un registro comune in cui tutti gli attori sono proprietari delle loro azioni, in piena trasparenza e senza il rischio che alcuna informazione venga compromessa. L’uso della blockchain azzera gli incentivi relativi alla mala gestione o alle scorciatoie, crea istantaneamente una dashboard globale dei professionisti e dei casi sanitari e protegge i dati personali di tutti gli individui, grazie all’uso di NFT (Non Fungible Token) e di portafogli.

La collaborazione prende il via oggi e porterà progressivamente sul mercato prodotti e servizi ad alta tecnologia, che porteranno l’intero settore sanitario alla fase 3.0.

Sabarish Chandrasekaran, co-founder e CEO di MediSim VR, afferma che: “La forza lavoro sanitaria del futuro ha bisogno di una metodologia di formazione futuristica. Oggi la nostra piattaforma abilitata all’intelligenza artificiale forma migliaia di studenti di medicina in un ambiente di formazione sicuro e scalabile. La nostra partnership con Circular contribuirà a rendere il nostro processo di certificazione più sicuro, robusto e impossibile da duplicare”.

Gianluca De Novi, co-founder di Circular, conferma:



“La blockchain gestirà il back-end del mondo e vogliamo che Circular svolga il suo ruolo, in quanto possiede l’infrastruttura perfetta per certificare e proteggere milioni di transazioni del settore sanitario, essendo completamente sicura, convincente dal punto di vista dei costi e delle ricompense e sostenibile, grazie ai suoi meccanismi di consenso proprietari. Siamo entusiasti di intraprendere questa partnership e non vediamo l’ora di collaborare con MediSim VR per portare il settore al suo prossimo livello”.

Informazioni su MediSim VR:

MediSim VR è un’azienda Medtech fondata nel 2018 con l’unico obiettivo di rendere accessibile la formazione immersiva a tutti gli attori dell’ecosistema sanitario. La sua piattaforma di formazione VR/AR abilitata all’AI è utilizzata da oltre 3000 professionisti e studenti del settore sanitario. La piattaforma dispone anche di un motore di analisi integrato che aiuta a valutare le competenze degli utenti. MediSim VR è anche una società residente di Johnson & Johnson Innovation Labs, Boston.

Per maggiori informazioni: www.medisimvr.com

Informazioni su Circular:

Circular è un rivoluzionario stack blockchain di quarta generazione, meticolosamente progettato per elevare le prestazioni a livelli senza precedenti in termini di throughput e di elaborazione di dApp. Inizialmente concepito come soluzione blockchain su misura per il settore med-tech, si è evoluto in una potente infrastruttura Layer 1 in grado di supportare non solo il settore med-tech, ma anche i fiorenti ecosistemi di GameFi e DeFi. La visione di Circular si espande oltre i confini, guidando l’innovazione e sbloccando nuove possibilità in diversi settori.

Per maggiori informazioni: https://circularlabs.io/home