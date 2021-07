Bitcoin oggi: The Pavilions Hotels & Resorts accetta le crypto

Ascolta qui download

Nonostante le oscillazioni di prezzo di Bitcoin su quota 33.000$ – 35.000$ degli ultimi giorni, oggi il The Pavilions Hotels & Resorts diventa il primo gruppo alberghiero internazionale al mondo ad accettare BTC e crypto per le prenotazioni.

E infatti, anche il settore del turismo sembra stia entrando nella sua nuova era, decidendo di accettare dei pagamenti online sicuri, non solo in fiat, ma bensì in criptovalute.

Questo primo passo dell’importante gruppo alberghiero è stato possibile grazie a una partnership con Coindirect che consentirà al The Pavilions Hotels & Resorts con i suoi hotel di lusso sparsi nel mondo ad accettare BTC, ETH e altre ben 40 crypto sulle prenotazioni.

A tal proposito, Gordon Oldham, fondatore e proprietario, The Pavilions Hotels & Resorts, ha affermato:

“Le esperienze personalizzate sono al centro del nostro DNA, consentire questa flessibilità nei pagamenti combinata con la sicurezza e la tranquillità per i nostri ospiti è il passo successivo nei servizi personalizzati e su misura. Siamo orgogliosi di guidare l’industria e migliorare noi stessi nel mondo digitale con questo nuovo ed eccitante metodo di pagamento crypto disponibile in tutti i nostri unici e distinti hotel e resort in tutto il mondo”

Non solo stanze d’albergo, ma anche i Pavilions Residences, che sono disponibili per la vendita nei resort di Phuket (Thailandia) e Niseko (Giappone), accetteranno anche le crypto per la vendita delle proprietà.

Il report conferma inoltre che i pagamenti in BTC e le crypto sono disponibili per le prenotazioni dirette già dal 7 luglio 2021, ma che saranno presto rese disponibili anche sui motori di prenotazione dei siti web.

Bitcoin oggi nel turismo grazie alla partnership con Coindirect

Grazie alla collaborazione con la piattaforma londinese dei pagamenti in crypto dedicata ai business, Coindirect, Bitcoin oggi è ufficialmente entrato nel mondo del turismo a livello internazionale.

A tal proposito, Jesse Hemson-Struthers, CEO e co-fondatore di Coindirect, ha affermato:

“Siamo orgogliosi di fornire ai partner una piattaforma per pagamenti istantanei e sicuri con oltre 40 criptovalute; questo era un fattore critico per The Pavilions Hotels & Resorts per garantire che il servizio di pagamento end-to-end sia sicuro, flessibile e facile per gli ospiti, quando prenotano la loro prossima esperienza in uno qualsiasi dei The Pavilions Hotels & Resorts’ in tutto il mondo. Gli ospiti possono approfittare di pagare nella criptovaluta di loro scelta, in base alla valuta e alla posizione in cui si trovano al momento della prenotazione, offrendo più libertà e un servizio contemporaneo e personalizzato”

Di certo, questa nuova partnership e scelta da parte del The Pavilions Hotels & Resorts, scavalca le notizie riguardanti il gigante delle prenotazioni online dello stesso settore: Booking.

Mentre il gruppo internazionale alberghiero ha esplicitamente e direttamente comunicato tale notizia, eccitato di entrare e guidare l’intero settore nel mondo Bitcoin e pagamenti in crypto, Booking, invece, preferisce rimanere dietro le quinte.

Proprio la settimana scorsa, infatti, è stata l’applicazione di Maps.Me che ha annunciato l’integrazione di Booking.com per offrire cashback su prenotazioni di alloggi, direttamente nel suo wallet digitale e nel suo token MAPS.