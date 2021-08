Cardano SPO: Berch Pool [BERCH]

Ascolta qui download

L’ospite di questa settimana nella rubrica Cardano SPO è una compagnia di staking e sviluppo, la cui missione è la decentralizzazione della rete Cardano e la pulizia degli oceani: Berch_Pool [BERCH].

Questa iniziativa è un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda Cardano e ogni settimana o due inviteremo uno Stake Pool Operator (SPO) a rispondere ad alcune domande e a darci un aggiornamento direttamente dall’interno della Cardano community.

Considerando che molti dei nostri lettori sono nuovi nello spazio crypto, avremo un mix di domande semplici e tecniche.

Ciao, è un piacere avervi qui. Per favore, presentatevi, dove siete basati e quali sono i vostri background?

Grazie per averci invitato! Avete intervistato degli ottimi stake pool e siamo lieti di essere inclusi! Ci sono due soci in Berch Pool. Il mio nome è Chris Nekvinda e sono nel settore crypto dal 2016. Ho un dottorato in progettazione didattica e sono un consulente di strategia per le istituzioni finanziarie tradizionali.

Bernie Apshago è l’altro partner, ed è un consulente tecnologico con più di 20 anni nel settore. Bernie gestisce anche ADAMinthouse.io; un mercato NFT con strumenti per aiutare gli artisti a creare i propri NFT… o Cardano NFT (CNFT)

Raccontateci come avete scoperto Cardano e il percorso che vi ha portato a diventare Stake Pool Operator (SPO)

Entrambi siamo stati interessati alle criptovalute per diverso tempo. Ho iniziato a minare ETH e LTC nel 2016 e Bernie ha seguito gli sviluppi della tecnologia blockchain per diversi anni. Entrambi abbiamo capito il valore di Ethereum, ma non ci siamo lanciati nello sviluppo a causa dei costi e del tempo. I costi elevati del gas e la congestione della rete erano un problema.

Sono un accademico (Chris) e sono stato attratto sia dalla missione che dall’approccio basato sulla ricerca adottato da Cardano. Così nel gennaio 2021 ho consolidato diversi possedimenti e sono entrato in Cardano. Continuo a minare ETH ma lo converto in ADA. Bernie era interessato a sviluppare dApp con applicazioni del mondo reale… non solo DEX e trading card. Eravamo entrambi d’accordo che Cardano fosse la piattaforma su cui costruire. Quindi… ci siamo dati da fare con Cardano.

Questa rubrica ha avuto un sacco di stake pool mission-driven, qual è la vostra missione e come la state perseguendo?

Abbiamo scelto di condividere le nostre ricompense con le aziende che puliscono gli oceani e i fiumi. Doniamo all’Ocean Cleanup Project che investe tempo e sforzi per pulire la plastica dalla grande chiazza di immondizia dell’Oceano Pacifico. Bernie è un apneista e vive sull’oceano 3-4 mesi all’anno con la sua famiglia. Chris si è appassionato ai problemi legati all’acqua da quando è venuto a conoscenza della chiazza di immondizia qualche anno fa. Bernie l’ha visto in prima persona in acqua.

Abbiamo concordato che questa sarebbe stata la causa a cui avremmo donato e contribuito ad aumentare la consapevolezza. L’acqua è vita e non possiamo continuare ad inquinare gli oceani con plastica e spazzatura. Pubblichiamo i numeri delle nostre transazioni di donazione online. Doniamo in ADA. Sappiamo che c’è preoccupazione per il fatto che alcuni pool mission-driven non condividono le loro ricompense. Abbiamo voluto essere il più trasparente possibile. Ecco perché le nostre vere identità sono sul nostro sito web del pool e i numeri TX sono pubblicati anche su berchpool.io. Vogliamo che i nostri deleganti sappiano che possono fidarsi e contare su Berch Pool.

Recentemente avete partecipato alla lotteria per la FISO di Minswap, potete spiegare cos’è una FISO e cosa sta portando il progetto Minswap a Cardano?

Sì, abbiamo fatto domanda ma non siamo riusciti a vincere la lotteria. Abbiamo un grande rispetto per il team di Minswap per la loro idea. Piuttosto che aumentare la consapevolezza e il capitale mantenendo le ricompense ADA e scambiandole con i token MIN, hanno scelto di concentrare gli sforzi su diversi SPO più piccoli. Poi, man mano che le persone delegano a questi SPO, guadagnano token Minswap che saranno probabilmente utilizzati sul loro DEX. Questa è la loro storia da raccontare, ma è un’offerta iniziale equa per aumentare la consapevolezza, distribuire i loro token e sostenere gli SPO piuttosto che metterli alle strette.

Il loro DEX su Cardano probabilmente userà quei token per facilitare gli swap. È una grande idea e mi piace come hanno lavorato con gli SPO. Ci siamo qualificati ma non abbiamo passato la selezione… ma succede. Sono stati trasparenti e corretti su questo. Non vedo l’ora del loro lancio! Questo è il modo in cui abbiamo interpretato quello che stanno facendo.

Grazie mille per il contributo. Qualche pensiero finale? Dove può la gente contattarvi?

Si parla molto di quello che accadrà nella tecnologia e nell’economia. Questi sono alcuni dei nostri rispettivi punti di forza ed entrambi crediamo fortemente che il futuro sarà tokenizzato. Passiamo molto tempo a discutere di prodotti e a costruire casi d’uso. La nostra prima collaborazione è stata con Akademia Brewing Company di Athens Georgia negli Stati Uniti. Ci hanno aiutato a creare un Ada4oceans India Pale Lager ispirato a Cardano. Usiamo il sito Ada4oceans.com per i giveaway NFT.

Gli NFT con l’etichetta della birra di Ada4oceans saranno in vendita tra una settimana e tutti i proventi andranno all’Ocean Cleanup Project. Quindi registratevi ora per quelli gratuiti e sarete avvisati quando la vendita e l’asta inizieranno. Crediamo che questi siano i primi NFT da collezione con etichette di birra su Cardano. Quindi potete ottenerli da Ada4oceans.com o dal sito berchpool.io.

I deleganti che fanno staking con Berch guadagnano anche BerchCoin – un asset nativo di Cardano e possono riscattarlo mensilmente per i premi. Speriamo di listarlo sui DEX di Cardano in autunno. Abbiamo alcuni grandi prodotti in arrivo su Cardano e ci saranno anche altre partnership con Akademia per più NFT per etichette di birra da collezione. C’è così tanto da fare su Cardano – siamo ancora agli inizi ed è così bello essere parte di questa calda community! Grazie per averci incluso. Le persone posso trovarci sui siti sociali come Twitter e Facebook. Mettetevi in contatto con noi. I deleganti ottengono ricompense extra in ADA e BerchCoin quando delegano, pertanto ci piacerebbe sapere chi siete e rispondere alle domande se ne avete!

Disclaimer: Le opinioni e i punti di vista degli SPO sono propri e non riflettono necessariamente quelli della Cardano Foundation o IOHK.