Economia dei terreni nel Metaverso

Ascolta qui download

Sapevate che il romanzo di fantascienza “Avalanche” di Neal Stephenson pubblicato nel 1992 è considerato una bibbia da Zuckerberg ed è abbondantemente distribuito nell’azienda Facebook.

Questo libro descrive un mondo virtuale parallelo alla realtà. Il Metaverso dove ognuno ha un Avatar personalizzato, è parallelo al mondo reale, interagisce con il mondo reale ed è sempre online. È realistico e coinvolgente. Il film “Avatar” ha creato una magnifica Genesi, e la sua ispirazione è venuta anche da questo.

Ci sono due strade davanti agli esseri umani: una verso l’esterno, che porta al mare di stelle, e l’altra verso l’interno, che porta alla realtà virtuale.

– Liu Cixin

Con la maturità di AR, VR, le applicazioni di 5G, e la tecnologia di generazione autonoma AI, il miglioramento dell’hardware di supporto indossabile, e la formazione del sistema economico blockchain, il mondo del romanzo sta arrivando a noi, e gli utenti del Metaverso iniziano a fare la propria civiltà.

Il film “Number One Player” raffigura il meta-universo che desideriamo. Ha un sistema economico pienamente operativo che si estende attraverso il mondo fisico e quello digitale. Dati, oggetti digitali, contenuti e IP possono passare liberamente attraverso il meta-universo. Tutti in questo mondo possono godere delle strutture esistenti, ma anche partecipare alla creazione, arricchendo e facendo prosperare l’intero universo.

Quando la realtà si trova in una fase difficile, circondata da tensione e frustrazione, le persone di questa nuova era sono più desiderose di esplorare il mondo del Metaverso per raggiungere la soddisfazione spirituale e l’autostima.

I giochi NFT sono il miglior vettore per il Metaverso

Nei giochi blockchain, grazie agli smart contract, gli utenti possono controllare liberamente i propri beni. L’esistenza di ledger distribuiti protegge l’account dal rischio di furto. Il codice open source significa che i giocatori possono liberamente innovare, costruire e diventare creatori del gioco. Le mappe NFT collegano i beni nelle vostre mani al mondo fisico. Con la visualizzazione e l’identità, i beni virtuali si trasformano da servizi a entità di transazione, migliorando così l’esperienza emotiva degli utenti.

Dopo diversi anni di duro lavoro, con il miglioramento delle infrastrutture e l’aumento degli scenari di applicazione, i giochi NFT hanno gradualmente raggiunto un’esplosione. Decentraland, The Sandbox, Axie Infinity, Evolution Land, ecc. hanno mostrato il prototipo del Metaverso e hanno cominciato ad essere sotto i riflettori.

Decentraland è un nuovo continente costruito su Ethereum, che permette agli utenti di creare, sperimentare e monetizzare contenuti e applicazioni. Come primo gioco ad introdurre token, The Sandbox permette agli utenti di creare, acquistare e scambiare beni digitali sotto forma di giochi. Axie Infinity introduce lo sviluppo di animali domestici e le battaglie a turni nel gioco, permettendo agli utenti di fare soldi mentre giocano, realizzando l’auto-circolazione del sistema economico. Evolution Land usa i ponti tra le catene per permettere ai beni nel gioco di interagire attraverso le catene, realizzando la libera circolazione su più catene.

Come nella realtà, la terra è ancora il bene più ricercato

In passato, la terra era usata come mezzo di produzione ed era la base per la sopravvivenza umana. Anche se è passato molto tempo da quando l’uomo si è evoluto dall’era agricola, è ancora un mezzo necessario per vivere, per non parlare del fatto che è dotato di un valore di conservazione della moneta. Analogamente a quanto accade nel mondo reale, la terra del mondo virtuale è stata oggetto di una forte spinta fin dalla sua nascita ed è diventata il bene più hyped up di tutto lo spazio.

Nel giugno 2021, 9 terre virtuali in Axie Infinity sono state vendute ad un prezzo record di 888,25 ETH, che è circa 1,5 milioni di dollari.

Il 9 giugno 2021, Boson ha annunciato che avrebbe acquistato beni immobili virtuali nel sobborgo di Vegas di Decentraland ad un prezzo di mercato di circa 704.000 dollari, e prevede di costruire un centro commerciale virtuale.

Il 18 giugno 2021, lo sviluppatore immobiliare digitale Republic Realm ha acquistato 259 lotti digitali, o 66.304 metri quadrati virtuali, per 1,295 milioni di MANA, ad un prezzo di circa 913.000 dollari.

Nel luglio 2021, il terreno virtuale con una superficie di oltre 5,3 milioni di metri quadrati (24*24) su The Sandbox è stato venduto al prezzo di quasi 880.000 dollari.

Dopo giri di aste e concorsi, il prezzo dei terreni virtuali è salito notevolmente, portando enormi ritorni ai primi investitori.

Il record per il ritorno dell’investimento è stato un pezzo di terra chiamato “9 Robotis Route” su CryptoVoxels. Il prezzo iniziale era di 101,2 dollari, e il prezzo attuale ha raggiunto 9570,8 dollari. Il terreno è stato rivenduto solo 3 volte, e ha raggiunto un aumento di 93 volte. .

CryptoVoxels: 9 Robotis Route

Dietro l’impennata del prezzo c’è l’economia dei terreni di ogni Metaverso.

Macro-controllo del mondo virtuale

Proprio come la proliferazione della valuta del mondo reale, ogni ulteriore emissione di stablecoin e l’avvento di un grande mercato toro inietterà liquidità nella terra virtuale, spingendo così in alto il prezzo e inaugurando la caccia ai rialzi, portando ulteriormente ad un’alta bolla.

Secondo i dati di CoinMarketCap, al 26 luglio, il valore totale del mercato delle stablecoin era di 116 miliardi di dollari, il che è un aumento di quasi quattro volte dall’inizio di quest’anno.

Il capitale di mercato di USDT è aumentato di 2 volte

Con l’ulteriore emissione di stablecoin, il prezzo degli asset del mondo virtuale è aumentato di conseguenza. In confronto al tasso di rendimento dei beni tradizionali o delle criptovalute, la terra virtuale è più attraente per gli investitori. Sotto forma di NFT, la proprietà viene ritrasmessa al giocatore, e ogni pezzo di terra e ogni edificio è unico. Inoltre, tutte le transazioni sono pubbliche, trasparenti e tracciabili, meglio delle transazioni del mondo reale.

Ecosistema economico

Nelle organizzazioni economiche sviluppate, il grado di prosperità economica di ogni paese è strettamente legato all’organizzazione in cui si trova, e la base economica determina la sovrastruttura, e l’impatto sui prezzi dei terreni può essere immaginato.

Decentraland, The Sandbox, e Axie Infinity, come membri dell’ecosistema ETH, hanno gradualmente esplorato il loro modello dopo anni di prove ed errori sulla terra fertile di Ethereum. Decine di milioni di utenti su Ethereum hanno contribuito a creare una base concreta per la loro esplosione. È possibile vedere che tutte le vendite record di aste di terreni quest’anno sono nate in questo ecosistema.

I dati di Nonfungible.com mostrano che tra gli attuali 10 NFT più costosi, i terreni virtuali di Decentraland e The Sandbox sono nella top ten con oltre 66 milioni di dollari e 31 milioni di dollari rispettivamente.

Come leader nell’ecosistema Polkadot, Evolution Land ha ricevuto il sostegno di decine di progetti famosi all’interno e all’esterno dell’ecosistema: Astar (ex Plasm), BML community, Channels, Crust, Lendhub, Mao Dao, MDex, Metaventurer, Phala, Top DAO, YGG … tutti hanno acquistato terreni nel pianeta evolutivo per costruire comunità. Con lo sviluppo del pianeta evolutivo, c’è un’alta probabilità che diventi l’ingresso al gioco dell’ecologia Polkadot.

Infrastrutture

Proprio come un buon centro commerciale è in grado di far salire del 20% il prezzo del terreno circostante, anche un’infrastruttura che integra intrattenimento, svago, creazione, interazione sociale e apprendimento può influenzare la fluttuazione dei prezzi degli immobili virtuali in ogni Metaverso.

Dopo diversi anni di costruzione in Decentraland, adesso ci sono tutti i tipi di quartieri particolari, tra cui Genesis Plaza, la piazza centrale degli eventi, Vegas City che imita Vegas City, Fashion Street piena di marchi di moda, e Festival Land, la città delle feste. Il quartiere caratteristico cinese Dragon City, l’area verde Forest Plaza, l’attrazione punk AETHERIAN project, l’area di competizione di gioco Gamer Plaza, l’area di educazione Decentrland University e così via. L’esistenza di queste scene arricchisce il mondo virtuale del giocatore e rende difficile smettere di navigare.

Sandbox sta diventando un importante luogo di intrattenimento. I grandi marchi sono vicini di casa. I grandi IP e le celebrità possono interagire con i fan e fornire interazioni tra cui giochi, performance dal vivo ed esperienze sociali. Possono essere palchi di concerti digitali, parchi a tema o centri commerciali. I giocatori possono visitare e sperimentare da soli o con gli amici. Questa è la riproduzione dell’economia della celebrità di Internet nel mondo virtuale – la distanza della vita reale è troppo lontana, ma il mondo virtuale è senza distanza, e le persone possono sperimentare come mai avevano fatto prima.

La terra in Axie Infinity è di tipo produttivo. Dopo aver acquistato il terreno, i giocatori possono estrarre token AXS e altre risorse, o affittarli a terzi per raccogliere la loro quota di estrazione. Inoltre, i giocatori possono anche costruire edifici o gestire negozi per guadagnare reddito. In più, gli utenti possono utilizzare il toolkit Lunacia SDK per sviluppare giochi NFT e generare contenuti sulla terra. Axie Infinity ha un meccanismo BOSS, un mostro chiamato Chimera attaccherà il continente Lunacia di tanto in tanto. Sconfiggendo Chimera si otterranno anche risorse e oggetti di scena, che possono essere utilizzati per migliorare la terra e le prestazioni Axie.

L’aggiunta di IP di alta qualità

L’economia di Internet è un’economia di attenzione. Con la crescita della popolarità del Metaverso negli ultimi anni, ha attirato molti IP noti per investire in terreni o ospitare eventi nel Metaverso. Allo stesso tempo, questi IP attraggono anche i giocatori.

Il noto marchio di moda sportiva Adidas una volta ha tenuto una sfilata di moda in Decentraland, e la casa d’aste Sotheby’s ha anche spostato la sua iconica galleria di Londra in Decentraland.

Recentemente, alcuni noti musicisti si sono uniti al metaverso. Per esempio, Chen Huanren, i musicisti rock Richie Hawtin e Deadmau5 si sono uniti a The Sandbox. I giocatori filippini guidati dalla YGG Game Association sono i gruppi di utenti di origine che hanno portato alla crescita esplosiva di Axie Infinity, e rappresentano ancora il 50% del numero totale di utenti. Ora che la gilda del gioco YGG ha acquisito il terreno in Evolution Land e ha iniziato la produzione e le operazioni, la comunità YGG darà potere a Evolution Land per portare prosperità?

Traffico aperto

Sappiamo che nella storia, ci sono stati degli isolamenti di paesi che hanno portato al declino del potere nazionale. La comodità di comunicazione con il mondo esterno determina anche il valore di questa terra meta-universo.

Nel processo di sviluppo del gioco blockchain Axie Infinity, il catalizzatore riconosciuto è la sua esclusiva Ethereum sidechain Ronin, che è stata lanciata a maggio e che ha completamente dominato l’epidemia negli ultimi due mesi. Con il crescente numero di giocatori AXIE e la crescente popolarità del gioco, le prestazioni di ETH ovviamente non possono tenere il passo con la domanda. Gli alti costi del gas nel mercato toro hanno sempre influenzato l’esperienza e il costo del giocatore, portando così ostacoli all’introduzione di nuovo traffico. Rispetto a Ethereum, i costi del gas di Ronin sono trascurabili, rendendo più facile l’ingresso di più utenti, guidando così la crescita di Axies e il volume del mercato. Gli utenti attivi giornalieri (DAU) di Axies Infinity sono saliti da 38.000 alla fine di aprile a 300.000 ora.

Evolution Land, costruito sulla rete Darwinia, utilizza una rete decentralizzata di ponti cross-chain per connettersi a Polkadot, Ethereum, altre catene, DeFi, mercati commerciali NFT, giochi, ecc. Questo permette di riunire asset di diversi ecosistemi con costi ridotti, quindi diventa un ingresso di traffico cross-chain. Con l’avvento dell’era multi-catena, l’interazione di diversi ecosistemi è diventata frequente, e Evolution Land godrà sicuramente di questo dividendo e inaugurerà la crescita esplosiva.

Scarsità di terra

In Cina è spesso usato il metodo di limitare l’offerta di terra per macro-controllare la crescita dei prezzi degli immobili. Quindi la scarsità di terra nei principali Metaversi si rifletterà anche sul prezzo attraverso la domanda e l’offerta.

Il corpo principale di Decentraland è Genesis City. La dimensione di Genesis City è di 90.000 LAND (300*300), che ha quasi tutte le funzioni di una città moderna. Circa 36.000 pezzi di LAND sono l’area dell’infrastruttura costruita dalla parte del progetto e non possono essere usati per la vendita. Solo il rimanente TERRENO sarà venduto agli utenti.

Ci sono un totale di 166.464 (408*408) terreni in The Sandbox, ognuno dei quali è un token ERC721. I giocatori possono acquistare la terra e utilizzare lo strumento – Game Maker per sviluppare e pubblicare da soli, oppure possono affittare la terra ad altri sviluppatori di giochi. Maker non necessita di conoscenze di codice per sviluppare giochi, e la terra può anche essere utilizzata per ospitare altri ASSET o ospitare eventi.

La terra del meta-universo di Axie Infinity si chiama Lunacia, con un totale di 90.601 lotti. Ogni lotto è un NFT raro, e il prezzo del lotto varia a seconda della posizione geografica. Facendo riferimento al concetto di elementi Evolution Land, diversi tipi di terra sul continente di Lunacia possono far emergere risorse di elementi diversi, e quindi queste risorse di elementi avranno usi diversi nella produzione e nella costruzione, e l’introduzione di metodi di elementi ha anche reso alcuni terreni più scarsi.

Terreni di Lunacia

Evolution Land contiene un totale di 26 terre, di cui 24 terre contengono 2025 (cioè 45×45) lotti, e due terre speciali contengono 7921 (22×360 + 1) lotti, ogni lotto è 100 metri x 100 metri. Il numero totale di lotti è 360×(135+44)+2=64442. A causa di fattori geomorfologici, il numero di appezzamenti vendibili all’asta sarà inferiore al numero totale di appezzamenti.

Panoramica dell’evoluzione dei terreni

L’impennata del prezzo dei terreni virtuali ha effettivamente attirato abbastanza attenzione ed ha compiuto un passo importante nella fase successiva dell’onda NFT, ma il supporto di valore dietro di esso ha ancora bisogno di essere costruito sulla prosperità del metaverso stesso. Nessuna quantità di economia è valida tanto quanto le persone che lavorano sodo. Il futuro della terra virtuale richiede un gran numero di utenti per sviluppare e costruire, creare scenari ed espandere la scala per realizzare il vero Metaverso, e metterci dentro il nostro mondo reale e quello immaginato.

Evolution Land – Gioco e Metaverso

Nel 1972, Will Crowther usò il linguaggio FORTRAN per scrivere un gioco di avventura testuale, considerato il primo gioco per computer al mondo.

In seguito, sono nate varie forme di giochi per computer, e la forma di espressione è cambiata da semplici avventure testuali a immagini di grande impatto visivo, dal 2D al 3D, dallo schermo alla realtà aumentata e alla realtà virtuale.

Durante le ondate di progresso tecnologico, i giochi sono sempre in prima linea nell’esplorazione, perché sono i portatori più attraenti delle fantasie distaccate delle persone, che si motivano e si ispirano a realizzarle, proprio come noi aspettiamo con ansia il giorno in cui il Metaverso di “Ready Player One” e “Cyberpunk” diventerà una realtà.

Recentemente, il gioco Axie Infinity e Decentraland, Sandbox, e CryptoVoxels che rappresentano il Metaverso hanno attirato molta attenzione, e c’è stata qualche discussione sul fatto che siano o meno il prototipo del futuro “Ready Player One”.

Evolution Land è nato da questa pratica. La sua visione è quella di costruire un mondo virtuale simulato che gira sulla blockchain, utilizzando il divertimento del gioco per attirare i giocatori, e l’inclusività del Metaverso come un’oasi, permettendo agli utenti di vivere e commerciare in un’economia reale. In questo ambiente, i giocatori sperimentano lo sviluppo delle tecnologie blockchain in un modo gamificato, dai DEX alla Defi; dalla mono-catena alla multi-catena. Questo processo di realizzazione del Metaverso attraverso varie comunità è reso molto divertente attraverso la gamificazione.

Il flusso del Metaverso

Non c’è dubbio che Minecraft sia un gioco iconico, anche se gira nella propria sandbox, ma è anche un candidato perfetto per la migrazione ad una blockchain decentralizzata: I giocatori nascono in un mondo 3D generato casualmente, e possono costruire su quel mondo usando cubi di materiale testurizzato, passo dopo passo.

Decentraland, CryptoVoxels e Sandbox sono cresciuti all’ombra di Minecraft, e sono tutti costruiti su un Metaverso aperto e senza confini. Ogni utente che possiede terreni su ognuno di essi può costruire liberamente il mondo virtuale che vuole, con gli strumenti che questi giochi forniscono.

Poiché il Metaverso è decentralizzato, crediamo che le singole comunità lavoreranno per rendere i loro mondi migliori, e si uniranno per realizzare una visione comune. La loro visione collettiva darà origine allo sviluppo di applicazioni ancora più innovative nell’ambito del gioco e dell’economia.

Molti dei giochi dell’attuale generazione mancano purtroppo di gameplay ed economia che li rendano divertenti, ma Evolution Land ha fatto progressi per fare proprio questo. In Evolution Land, il funzionamento del mondo virtuale e il sistema economico sono inseparabili e sono progettati per rendere divertente il giocare per guadagnare, e l’integrazione del Metaverso sta avvenendo sotto i nostri occhi.

Aste olandesi ottimizzate

Coloro che acquistano beni in Evolution Land partecipano a quella che viene chiamata asta olandese, ed Evolution Land ne utilizza una versione leggermente modificata. L’asta olandese ottimizzata è simile ad una tipica asta olandese in cui il prezzo diminuisce nel tempo, ma non termina quando viene ricevuta un’offerta. Invece, passa ad una fase di asta olandese inversa. Solamente se nessun altro offre un prezzo fisso più alto (10%) entro 30 minuti, l’offerente vince l’asta. Ogni volta che qualcuno offre di più, l’offerente precedente riceve un rimborso completo, e il premio del 10% viene condiviso nei seguenti modi:

Il 4% del premio viene detratto come tassa di gestione. L’importo rimanente viene diviso equamente tra il proprietario e l’offerente precedente. Se non c’è un referente, la commissione di gestione fluisce direttamente nelle entrate del sistema. Se c’è un referente, riceve una commissione del 20%, e il restante 80% confluisce nelle entrate del sistema.

Gamefi

Evolution Land non è solo una collezione di NFT. I terreni NFT e gli apostoli NFT possono aiutarti a raccogliere più risorse, e quindi a guadagnare di più. La fornace è una caratteristica comune del sistema di sintesi NFT, e può essere usata in una varietà di sintesi NFT e FT per generare nuovi NFT. Questo gamifica le regole, e usando un sistema DeFi esterno, per esempio usando l’integrazione di asset standard interstellari, Evolution Land può catturare valore e risorse al di fuori del proprio ecosistema. Per esempio, RING/KTON e altri token di liquidità RING possono essere utilizzati all’interno del gioco per sintetizzare nuovi e più potenti tipi di trivelle minerarie, che possono aumentare notevolmente l’efficienza mineraria.

Liquidità

Le risorse sono i beni fondamentali di Evolution Land. Possono essere utilizzate per il commercio e il miglioramento degli oggetti NFT, e in futuro, ci saranno edifici e sistemi di battaglia con il consumo di risorse richiesto al nucleo. Considerando l’importanza della liquidità nel gioco, l’abbondanza di risorse è l’anello più importante nel ciclo chiuso delle attività economiche di Evolution Land. Il lancio della funzione di farming significa che la liquidità delle risorse crescerà, in quanto utilizza il modello Defi per fornire ricompense ai giocatori che forniscono un pool di liquidità. I giocatori che hanno bisogno di risorse possono acquistare tali risorse da un DEX.

Multi-chain e cross-chain del Web 3.0:

Crediamo che il futuro mondo della blockchain non esisterà solo come mono-catena, ma come più catene che svolgono una varietà di funzioni di valore, quindi Evolution Land incorporerà continenti su 26 catene diverse. I continenti attualmente in uso includono Atlantis su Ethereum, Byzantine su TRON, e Dawning sulla Huobi Ecological Chain. Successivamente, il continente Columbus farà avanzare la nostra visione verso la Rete del Granchio di Darwinia, e ancora un altro continente sulla Binance Smart Chain.

Questi continenti su diverse catene sono equivalenti a diversi paesi nel nostro mondo reale, e vari scambi commerciali e di beni vengono effettuati tra di loro attraverso l’importazione/esportazione, e sia le risorse che i beni NFT circolano liberamente tra le diverse catene. Immaginate il giorno in cui in futuro vedremo Cryptokitties e Polkapets da Ethereum Network circolare sulla catena Binance, e guadagnare DOT usando il token LP BNB-element sulla Huobi Ecological Chain. Tutto questo diventerà realtà nell’Evolution Land.

Modello di reddito

Il 70% delle entrate del sistema di Evolution Land sarà restituito ai giocatori in diverse forme, tra cui premi per i contributi della community, incentivi per i contenuti, pool di lotterie, ecc. L’altro 30% è costituito da pool di ricompense per gli sviluppatori, parte dei quali saranno utilizzati per riacquistare periodicamente le risorse e riempire la piscina di liquidità. Questo condividerà le entrate del gioco con i giocatori in modo da costruire un’ecologia di gioco insieme.

La forma del gioco

Axie Infinity utilizza alcune best practice del settore che hanno un discreto successo se applicate al mondo della blockchain, distaccandosi dalla tradizionale espansione dei contenuti allo scopo di aumentare le entrate. Invece, arricchisce il contenuto del gioco, e permette ai giocatori e ai produttori di condividere i frutti del miglioramento del gioco. Quando gli utenti aumentano → la domanda di Axie aumenta → la domanda di SLP come tassa di parto aumenta → i prezzi SLP aumentano → il reddito degli utenti aumenta → che attira più utenti, creando un ciclo perpetuo di crescita basato sul loro gameplay principale. In seguito alla riduzione delle alte commissioni di transazione e delle limitazioni alla partecipazione attraverso l’uso della loro sidechain Ronin e del programma Scholar, Axie ha raggiunto i loro obiettivi di scalabilità in modo elegante, il che ha portato ad un salto quantico in termini di crescita degli utenti e di popolarità.

Il successo di Axie è senza dubbio molto illuminante, ma il gioco ha ancora dei limiti fondamentali incentrati sul loro gameplay di base, quindi stanno anche espandendo i loro confini e introducendo il gameplay della proprietà della terra, simile a Evolution Land.

E mentre Evolution Land sta costantemente migliorando il proprio gameplay, sta anche innovando per quanto riguarda il gameplay del business, aggiungendo risorse più interessanti alla terra, e rendendo il gioco più inclusivo e aperto.

Una dApp in un solo posto

In Evolution Land, i giocatori possono caricare liberamente dApp, presentazioni e link da mostrare sul terreno. Nella versione V1, le immagini caricate dai giocatori apparivano sui lotti, e la versione V2 avrà in futuro anche funzioni corrispondenti che i giocatori potranno attivare e disattivare. Questo significa anche che altri progetti possono avere il loro territorio nell’Evolution Land, e gli utenti all’interno della comunità del progetto saranno in grado di posizionare punte di trapano sui lotti della community per estrarre risorse. Nella prima fase dell’asta comunitaria, Mdex, YGG, iNFT, la comunità BML e il team di spedizione Metaverse hanno tutti ottenuto terreni per le loro comunità in Evolution Land.

Evolution Land sarà impegnata nello sviluppo, nel funzionamento e nell’integrazione dei giochi blockchain, e alla fine formerà un’ecologia di gaming blockchain e una organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). DAO non è solo una decisione di design, ma anche una visione. L’Evolution Land sarà creato e continuerà ad evolversi intorno ad una serie di regole di consenso, variabili di sistema e leggi, e progettato per essere auto-evolutivo, estensibile e aperto.

Il gioco sarà inizialmente impostato con alcune regole di base, e con il progredire dello sviluppo e l’espansione dei moduli, le regole del gioco si evolveranno come determinato da tutti i membri della comunità DAO. Ogni utente è sia un giocatore che un designer del gioco, per esempio, il terzo continente di Evolution Land, Columbus, è stato nominato utilizzando il sistema di governance della community.

Regole di gioco aperte

Durante lo sviluppo dei giochi online negli ultimi dieci anni, il tipico metodo di pagamento li ha trasformati in beni di consumo, richiedendo agli sviluppatori di aumentare continuamente la quantità di contenuti per assicurarsi ulteriori entrate. L’equipaggiamento di alta qualità che avete comprato con un sacco di soldi diventerà inutile dopo diverse versioni. Quindi si cerca di costruire un mondo in cui i giocatori possano forgiare il proprio equipaggiamento, dargli un nome, deciderne l’abilità e tenerlo sempre con sé. Inoltre il sistema di architettura permetterà ai giocatori di costruire diversi tipi di edifici per creare il proprio tesoro NFT e invitare gli amici a vederlo.

In sintesi

Evolution Land ha al suo centro la simulazione di terreni virtuali, integrando e collegando idealmente gli asset multi-catena, permettendo al tempo stesso ai giocatori di divertirsi giocando per guadagnare e coinvolgendoli nel Metaverso della blockchain, che gli permetterà di crescere e prosperare man mano che i giocatori e gli sviluppatori scateneranno la loro creatività.

Eve è ancora giovane, e Evolution Land continuerà ad evolversi. Benvenuto, avventuriero! http://www.evolution.land