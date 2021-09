Ascolta qui download

Qualche giorno fa The Cryptonomist ha intervistato su The Nemesis il famoso Federico Solmi, che ha lanciato anche la sua linea di NFT raggiungendo valori oltre i 50mila dollari.

The Cryptonomist e Federico Solmi su The Nemesis

Questa intervista è stata realizzata come sempre in collaborazione con The Nemesis, una piattaforma online di intrattenimento in 3D che combina la tecnologia dei mondi virtuali a quello del gaming e della gamification.

Le virtual art galleries e gli eventi live streaming rappresentano due esempi di come The Nemesis intende veicolare contenuti brandizzati attraverso la gamification.

Così The Cryptonomist ha instaurato una partnership con questo progetto per educare e far conoscere il mondo degli NFT a sempre più gente, visto che si tratta di un importante trend del 2021.

Chi è Federico Solmi

Italiano di nascita, Solmi vive da vent’anni a NYC. Le sue opere, con ironia e satira, rappresentano una versione distopica del presente usando tecniche come i video, le installazioni, la scultura e la pittura.

Un artista quindi eclettico che ha deciso da qualche mese di lanciarsi anche nel mondo NFT.

Guarda qui l’intervista con Federico Solmi:

