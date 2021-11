Binance Lab investe nel metaverso Star Sharks

Ascolta qui download

Binance Lab martedì scorso ha annunciato un investimento da 1 milione di dollari sul metaverso Gamefi, sviluppato dalla start up Star Sharks su Binance Smart Chain.

Star Sharks, Binance entra nel metaverso

“Binance è lieta di annunciare che Binance Labs, il capitale di rischio e incubatore di Binance, ha effettuato un investimento strategico in Star Sharks, un metaverso di squali guidato dalla comunità in cui giocatori, sviluppatori e investitori possono possedere, accoppiarsi, scambiare gli squali NFT sottostanti all’interno l’ecosistema”.

Questo il comunicato della società per annunciare la partnership.

Star Sharks è un progetto di GameFi sviluppato dal gruppo Timi Studio. Il gruppo è uno dei più noti sviluppatori di giochi in NFT, con milioni di utenti attivi dopo solo tre mesi di attività.

Nello specifico il gioco su cui investirà Binance adotta un modello economico a doppio token, Star Sharks Sea (SEA), e il token di governance, Star Sharks (SSS). Il token SEA viene utilizzato nel marketplace ed è utilizzato come ricompensa del gioco.

Con questo investimento il più grande exchange di criptovalute entra nel mercato dei Gamefi in NFT, mercato sempre più interessante per il protocollo BSC, come affermato dal responsabile del Binance lab, Chase Guo:

“Il team di Star Sharks ha una profonda esperienza di gioco e una vasta esperienza nella progettazione di prodotti. Dopo aver lanciato la loro piattaforma GameFi su Binance Smart Chain (BSC), crediamo che Star Sharks darà un importante contributo allo sviluppo del settore dei giochi e quindi a beneficio di tutti gli utenti nell’ecosistema BSC.”

Il nuovo gioco dovrebbe essere lanciato il 21 novembre prossimo.

Gaming e DeFi

La DeFi è sicuramente uno dei settori a maggior tasso di crescita in questi ultimi mesi nel mondo delle criptovalute. Secondo DeFi Pulse, il settore avrebbe un valore totale bloccato (TVL) di $ 92,24 miliardi ad ottobre 2021, con un aumento di circa $ 22 miliardi dal mese di Luglio.

E nel settore Defi proprio quello dei giochi sembra uno dei campi di applicazioni con le prospettive più interessanti. Secondo un recente BGA Blockchain Game Report pubblicato da DappRadar, sarebbero più di un milione gli utenti unici di giochi blockchain, con una crescita di oltre il 100% rispetto a settembre.

I giochi DeFi con la possibilità di ricompensare i giocatori per alcune operazioni che effettuano durante il gioco, sembrano essere la chiave di volta per renderli attraenti fra i tanti gamers sparsi per il mondo. Sono ormai decine le start up che creano nuovi giochi di questo tipo.

Da Axie infinity, sicuramente il gioco DeFi con il maggior numero di utenti al momento, a Decentraland fino a MOBox, il mondo dei giochi in Defi sembrano destinati a soppiantare presto quelli tradizionali, come sostiene Jeff Mei, direttore della strategia globale presso l’exchange di criptovalute Huobi.

Proprio Huobi ha un fondo di $ 10 milioni dedicato proprio ai progetti emergenti di GameFi, perché “questo sarà un settore molto caldo”.