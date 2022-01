Cardano SPO: GROW TEAM [GROW]

Ascolta qui download

L’ospite di questa settimana nella rubrica Cardano SPO è uno stake pool che è un SundaeSwap Scooper e dona il 100% dei profitti del pool (48% delle entrate totali del pool) per salvare le vite dei bambini: GROW TEAM [GROW].

Questa iniziativa è un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda Cardano e ogni settimana o due inviteremo uno Stake Pool Operator (SPO) a rispondere ad alcune domande e a darci un aggiornamento direttamente dall’interno della Cardano community.

Considerando che molti dei nostri lettori sono nuovi nello spazio crypto, avremo un mix di domande semplici e tecniche.

Cardano SPO, intervista con GROW TEAM [GROW]

Ciao, grazie per il tuo tempo. Per favore, presentati, dove risiedi e qual è il tuo background?

Sono Raymond Mata, SPO di GROW. Vivo nell’Oregon, negli Stati Uniti, e sono spesso alle Hawaii.

Il mio background è quello di papà di un’incredibile ragazza, due cani pazzi e chiunque altro ami e di cui mi importi così tanto. 22 anni come sistemista e proprietario di un piccolo MSP alle Hawaii che serve piccole e medie imprese con un track record di zero perdite di dati. Certificato in permacultura e agricoltura sostenibile e formato in un antico lignaggio di tantra chiamato Sri Vidya, da cui proviene il logo dello stake pool.

Sono meglio descritto come un amante con un cuore enorme per l’umanità e per servire un bene più grande.

Qual è il percorso che ti ha portato a Cardano e a diventare uno Stake Pool Operator (SPO)?

Il percorso che mi ha condotto a Cardano è un cammino di una vita, ripensandoci. Molto di questo sembra destino. Negli ultimi due anni i presagi e i segni di ciò sono diventati più frequenti ed evidenti. Ho fatto il salto il 5 maggio 2020. È quando ho comprato i miei primi ADA. Ero su un sentiero di ricerca profonda, cercando di rispondere alle domande su chi sta spendendo più soldi durante una pandemia e cosa è ancora in rialzo.

Ho scoperto che tutto ciò che supporta l’industria dell’IA è bullish. Questo mi ha portato naturalmente alla blockchain, un substrato ideale per far nascere l’Intelligenza Artificiale Generale (AGI). Non è passato molto tempo prima che mi imbattessi in Charles Hoskinson in un articolo di giornale. Una community guidata dalla ricerca con un enorme cuore per l’umanità era una calamita naturale per me.

Ho iniziato il mio viaggio come SPO verso la fine dell’ITN con il mio primo pool in assoluto, DREAM. Dopo di che è stata una corsa non-stop verso il mio meglio, mentre aiutavo il maggior numero di persone intorno a me ad essere il loro meglio, anzi, a superarmi. Oggi sono circondato da una community globale appassionata e visionaria, impegnata a portare identità economica alle 3 miliardi di persone che ne sono prive. Nel processo capovolgeremo le narrative sulla povertà e ci porteremo un passo più vicini alla vera pace nel mondo. Molto ambizioso. Cardano sta scalando quella montagna e lo sto facendo anche io. Oggi sosteniamo 28 bambini nel loro viaggio fuori dalla povertà, gli effetti si stanno già facendo sentire.

Sei uno Scooper di SundaeSwap. Cos’è SundaeSwap e qual è il tuo ruolo?

Sì, sono uno Scooper! SundaeSwap è il principale DEX di Cardano, che offre un’interfaccia utente facile da usare e fluida agli affamati della DeFi. Con SundaeSwap è possibile scambiare token, creare pool di liquidità, fare yield farming e molto altro ancora in arrivo. Molti DEX costruiranno e rilasceranno quest’anno. Questi sono dolori di crescita anche per noi. Stiamo chiedendo alla rete più di quanto sia pronta a fornire in termini di latenza delle transazioni.

Come Scooper il mio lavoro è quello di sincronizzare la catena, leggere ogni TX contenente un escrow per Sundae, determinare quali escrow devono essere firmati e inviati e cercare di farlo il più velocemente possibile. Gli Scooper sono quelli che prendono tutti i nostri ordini di Sundae e li inviano alla catena attraverso lo smart contract.

In questo momento con la dimensione del blocco e il recente miglioramento della memoria dello script Plutus, possiamo avere fino a 6 escrows in un singolo scoop. C’è una commissione per ogni escrow. Questo si aggiunge dopo un po’ e rappresenta un enorme incentivo finanziario per noi a fare sempre del nostro meglio e a lavorare bene come una squadra. Finora GROW è tra i primi 5 Scooper in termini di numero di scoop/ordini.

Questa è anche un’incredibile opportunità per noi di spingere i nodi, capire le impostazioni ottimali per mempool, p2p, ecc e rendere questa rete il meglio che può essere. Siamo davvero fortunati ad avere gli SPO che abbiamo, sembra un’accademia di Top Gun LOL.

Fai anche parte dell’Ardana Stake Pool Alliance (ASPA). Puoi dirci di più su questo?

L’ASPA è il riconoscimento da parte di Ardana di quanto sia importante per l’ecosistema una comunità decentralizzata di stake pool. Stanno costruendo un DEX con stablecoin e hanno già il loro token $DANA sui mercati che sta facendo molto bene.

Come stake pool in alleanza con Ardana, aiutiamo a promuovere ed educare l’ecosistema sul progetto. In cambio, Ardana metterà in staking tutto o una parte del loro tesoro ai pool dell’alleanza. Attualmente 50 pool, molti dei quali sono piccoli pool singoli.

Qualche parola finale? Dove è possibile contattarti?

Parole finali a tutte voi, anime fantastiche. Siamo arrivati fin qui e c’è ancora molta strada da fare. Non sentitevi frustrati e non bruciatevi prima di raggiungere i nostri obiettivi, io sto imparando a darmi il ritmo. Come SPO sto imparando che il gioco si sta spostando da come mi pubblicizzo a chi sono i miei partner.

L’esperienza di staking sta diventando un gioco attraverso nuove applicazioni di gaming come Mandala Metaverse. Questo sarà un elemento di svolta per gli SPO che cercano di ottenere più delega e lealtà. La lealtà è, accanto al funzionamento regolare del pool e al servire gli enti di beneficenza, la priorità NUMERO UNO per me. I nostri deleganti sono il vero potere di Cardano. È il loro investimento in queste visioni e tecnologie che dobbiamo servire con tutto ciò che abbiamo.

Teniamoci in contatto su Telegram, Twitter e GrowPools.io.

Disclaimer: The opinions and views of the SPOs are their own and do not necessarily reflect those of the Cardano Foundation or IOHK.