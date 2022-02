Ascolta qui download

COMUNICATO STAMPA

Il primo NFT Expoverse di quest’anno sarà ospitato al Los Angeles Convention Center il 29-31 luglio 2022. Ci si aspetta che questa conferenza attiri molta attenzione da parte della community blockchain.

The NFT Expoverse

The NFT Expoverse è un evento educativo di 3 giorni che mostra come l’inevitabile adozione su larga scala della tecnologia blockchain influenzerà il nostro mondo. Che siate un’azienda o un individuo, imparerete a conoscere il prossimo grande progresso nella nostra società e come potete applicarlo alla vostra vita quotidiana oggi. Gli appassionati del settore avranno l’opportunità di ascoltare diversi relatori esperti, visitare una serie di espositori e rivedere alcuni dei prodotti più innovativi e all’avanguardia all’interno dello spazio NFT.

The NFT Expoverse può contare su diversi partner mediatici per garantire che l’evento ottenga un’enorme copertura in tutta la più ampia comunità blockchain. Per esempio, CryptoCurrencyWire amplificherà la creazione di contenuti a più di 5.000 punti di informazione e fornirà la distribuzione sui social media tramite IBN (InvestorBrandNetwork) a vari marchi che collettivamente hanno più di 2 milioni di follower. Altri media partner includono ICOHOLDER, Rush 49, NFT News Today, Financial IT, Dtlaweekly e SmartMoneyMatch.

L’evento è impostato per soddisfare sia i nuovi arrivati nel settore NFT che i professionisti. I professionisti leader del settore si riuniscono per presentare ai partecipanti una serie di seminari educativi, discorsi chiave e workshop. I relatori dell’evento includeranno John Kraski di NFT Genius, Tejas Chopra di Netflix, Aly Madhavji di Blockchain Founders Fund e Andrew Bull di Bull Blockchain Law LLP.

Le discussioni che i partecipanti dovrebbero aspettarsi includono: “Come i creatori possono costruire e migrare il loro pubblico nel web 3.0” di Sarah Figueroa di Geojam; “Spostare un business tradizionale del Web 2.0 sulla blockchain e verso il Web 3.0” di Peg Samuel di Fierce Studios, e “Come mettersi sulla strada del successo in crypto” di Damon Zwarich di Charli3, Garizon, Cardano Defi Alliance.

Inoltre, la conferenza ospiterà centinaia di espositori provenienti da tutto l’universo NFT che metteranno in mostra migliaia di prodotti all’evento. Tokenframe, il primo display NFT con verifica della proprietà a colpire il mercato, si è unito come partner ufficiale del display NFT. Tra gli attuali espositori ci sono Charli3, Epstein Drangel, e altri in attesa di essere rilasciati. Con un numero crescente di prodotti NFT che stanno guadagnando l’attrazione del mainstream, i partecipanti avranno l’opportunità unica di vedere e provare alcuni dei più innovativi che devono ancora arrivare sul mercato, il tutto in un’unica sede.

A proposito di ZJ Events

L’obiettivo primario di ZJ Events è sempre stato quello di creare eventi di prim’ordine nella nazione, riunendo il meglio dell’industria sotto lo stesso tetto. Il team si sforza di fornire a tutti i partecipanti un’esperienza divertente ed emozionante che promuova il networking aziendale. NFT Expoverse è uno dei tanti diversi eventi specifici del settore prodotti dal team di ZJ Events.

Per maggiori informazioni, visitate il sito EventBrite qui. Approfittate del 10% di sconto sui biglietti con il codice CRYPTONOMIST.