NFT Design Awards: in Italia aprono le candidature per NFT e Digital Art

Ascolta qui download

COMUNICATO STAMPA

A’ Design Award & Competition è il principale concorso internazionale annuale per il design.

Gli A’ Design Accolades sono organizzati in una vasta gamma di campi creativi per evidenziare i migliori designer di tutti i paesi in tutte le discipline. Le candidature al concorso sono sottoposte a revisione paritaria e giudicate in modo anonimo da un’autorevole giuria composta da accademici esperti, membri di spicco della stampa e professionisti affermati.

A’ Design Award & Competition promette fama, prestigio, pubblicità e riconoscimento internazionale a tutti i vincitori dell’A’ Design Award attraverso l’A’ Design Prize che viene dato per celebrare i progetti premiati. “A’ Design Prize” rappresenta un ambitissimo e completo insieme di vincitori di design premiati.

L’NFT Awards

“A’ Design Prize” include ma non si limita a:

Certificato di eccellenza del design internazionale in cornice metallica

Invito all’esclusiva serata di gala in Italia, mostra online + offline dei progetti premiati

Poster A2 dei progetti premiati

Pubblicazione dell’annuario dei migliori progetti con copertina rigida

Trofeo speciale in metallo stampato in 3D in scatola nera di lusso

Traduzione del progetto in 108+ lingue per raggiungere un pubblico internazionale

Un’intervista esclusiva con il vincitore, preparazione e distribuzione del comunicato stampa, licenza d’uso del logo “A’ Design Award Winner” nella vostra comunicazione

Promozione dei lavori premiati a migliaia di altre pubblicazioni

Apparizioni sui media attraverso i nostri partner di stampa

Inclusione nel World Design Rankings e accesso a ulteriori strumenti di marketing e PR.

L’A’ Design Award & Competition è stato istituito per promuovere e riconoscere le migliori opere di design in tutti i paesi e in tutte le discipline creative. L’obiettivo primario dell’A’ Design Award & Competition è quello di creare una consapevolezza globale e la comprensione per le buone pratiche e i principi del design evidenziando i migliori progetti in tutti i paesi e in tutti i campi industriali.

Il fine ultimo degli A’ Design Awards è quello di spingere i designer, le aziende e i marchi di tutto il mondo a creare prodotti e progetti di qualità che siano di beneficio per la società.

L’A’ Design Award & Competition ha l’obiettivo filantropico di far progredire la società spingendo in avanti le frontiere della scienza, del design, della creatività e della tecnologia, creando incentivi per gli innovatori a proporre idee migliori.

L’A’ Design Competition mira a creare incentivi che accendano e premino la creatività, le idee originali e la generazione di concetti in tutti i settori industriali. Il logo “A’ Design Award Winner”, dato ai progetti premiati, simboleggia progetti originali, funzionali ed efficienti che aiutano il mondo a diventare un posto migliore.

Ogni anno, i progetti che si concentrano su innovazione, tecnologia, design e creatività vengono premiati con l’A’ Design Award. Le candidature sono accettate ogni anno fino al 28 febbraio e i risultati sono annunciati ogni anno il 15 aprile.

I designer di tutto il mondo sono chiamati a partecipare ai riconoscimenti inserendo i loro migliori lavori, progetti e prodotti. Le iscrizioni sono accettate a condizione che siano state progettate negli ultimi 10 anni.