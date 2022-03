Metafest 2022 riunisce investitori, tecnologi, esperti e insider per dimostrazioni, discorsi e workshop su NFT e Metaverse

Ascolta qui download

Metafest 2022 è un summit inedito e all’avanguardia che riunisce i mondi emergenti di NFT e Metaverse con investitori, tecnologi, aziende di criptovalute e membri del pubblico tra il 6 e il 10 aprile 2022.

Cryptonomist è tra i media partner di questo incredibile evento.

L’evento Metafest 2022

Sarà un evento di networking unico con conferenze, workshop, demo, incontri stellari, premi, aste e un sacco di socializzazione negli after-party. Inoltre, precede il Caprices Festival di quest’anno in cima alla montagna Cry D’er a Crans-Montana, Svizzera. I biglietti per questa imperdibile conferenza sono disponibili su www.metafest.ch e il programma completo sarà annunciato presto.

Caprices Festival è un premiato festival di musica invernale che si svolge nelle Alpi svizzere dal 2004. È noto per i suoi headliner di fama internazionale come Bjork, Portishead, Iggy Pop, Cypress Hill e Nas, ed è sempre stato un passo avanti nel mondo dell’arte e della tecnologia. Ciò viene ora confermato da questa nuova innovativa conferenza internazionale di NFT e Metaverse, che è organizzata da SwissBorg, il posto numero 1 per comprare, vendere e HODLare crypto.

Durante il Metafest 2022, è previsto un mix accuratamente assemblato di specialisti, artisti e celebrità internazionali che offriranno contenuti originali e vari, conferenze e workshop che coprono una vasta gamma di argomenti del mondo NFT e Metaverse. Il summit è stato progettato sia con esperti che neofiti in mente, quindi offrirà in modo sano la conoscenza per coloro che hanno un qualsiasi livello di interesse in questa nuova industria.

Nuova piattaforma NFT

Al Metafest ci sarà una presentazione di diverse piattaforme NFT attive e in via di sviluppo, un focus sulla musica attraverso gli NFT da parte del partner Pianity così come diversi artisti di fama internazionale. Il famoso esploratore Mike Horn parlerà delle sue prossime avventure e delle sue ambizioni di condividere le sue imprese con il mondo attraverso il metaverso e gli eccitanti progetti NFT, e si parlerà anche della sicurezza e della gestione dei diritti di proprietà intellettuale nel mondo degli NFT e del Metaverse.

Una presentazione di diverse piattaforme Metaverse relative ai settori del gaming, dello shopping e dell’arte offrirà una visione reale, e l’organizzatore del summit Swissborg fornirà un’immersione profonda nelle criptovalute e negli NFT. Altri argomenti includeranno il settore immobiliare nel Metaverso, l’acquisto speculativo e il progetto di sviluppo e verranno esplorate le prospettive per gli eventi attraverso la Blockchain.

Workshop, aste e party

Oltre a conoscere questo nuovo mondo tecnologico in rapida evoluzione, ci sarà molto divertimento con vari workshop e cacce al tesoro, nonché una cerimonia di premiazione per la migliore presentazione da parte del pubblico in categorie come Musica, Play to Earn, Metaverse Land, Arti Visive, Umanità, Metafi, Adozione di massa e Early Stage. Prendere parte agli award non è solo una possibilità di vincere preziosi NFT all’avanguardia, ma anche un’occasione unica per portare il vostro progetto sotto i riflettori e incontrare i migliori specialisti per aiutarvi a crescere.

Ci sarà anche un’asta per l’arte sia fisica che NFT, tra cui pezzi unici come un mix live del DJ Luciano di fama mondiale, Mining Sculpture, l’arte di Banksy, l’esplorazione NFT di Mike Horn, la Dream Machine di DJ Dan Ghenacia e molto altro.

Per concludere il summit, il party inizia con i set di livello mondiale degli headliner del Caprices Festival di quest’anno, tra cui Tale Of Us, Dixon e Jamie Jones.

SU SWISSBORG

SwissBorg sta democratizzando la gestione patrimoniale rendendola divertente, equa e incentrata sulla comunità. Con sede a Losanna, Svizzera, SwissBorg ha un team internazionale di oltre 200 persone e detiene due licenze per fornire exchange e wallet di valute virtuali a livello internazionale. Crediamo che la tecnologia blockchain possa permettere a tutti di gestire la propria ricchezza e che questo sia il prossimo passo verso un mondo di nazioni decentralizzate, dove ogni individuo è il benvenuto e viene ricompensato equamente per il suo contributo.