Lightning Network raggiunge 80 milioni di persone

Negli ultimi giorni ha fatto molto scalpore un recente report di Arcane Research in cui si sostiene che nel mese di marzo più di 80 milioni di persone hanno avuto accesso a pagamenti su Lightning Network tramite app.

NEW REPORT: The State of Lightning – Vol 2

Powered by @OpenNode

Adoption is rising quickly, and the use of Lightning is growing much faster than the public numbers show.

Learn more in our new report:https://t.co/bhSGLvfz3J pic.twitter.com/hnWhPDjljH

— Arcane Research (@ArcaneResearch) April 7, 2022