Andrea Bonaceto: AB INFINITE 1

DART | Dynamic Art Museum presenta, nell’ambito della mostra “DART 2121 2ND EDITION. NFT ART OF THE FUTURE”, la nuova installazione interattiva di Andrea Bonaceto, uno degli artisti NFT più famosi al mondo. L’opera, intitolata AB Infinite 1, rappresenta un’istantanea interattiva della vita dell’artista nel ciclo eterno che va da “ab infinito” (dal latino “dall’infinito”) all’origine, simboleggiata dal numero “1”.

Membri del pubblico possono entrare a fare parte del processo artistico, diventando loro stessi artisti, interagendo con l’opera e alterandola attraverso un meccanismo di intelligenza artificiale creato dall’artista. L’intelligenza artificiale appositamente costruita da Andrea raccoglie le interazioni degli spettatori online attraverso i canali dei social media e trasforma queste reazioni o suggerimenti in risposte visive che poi appaiono come parte di AB Infinite 1.

AB Infinite 1 rappresenta un passo in avanti nel campo dell’arte NFT programmabile. Questo approccio innovativo è reso possibile grazie all’efficienza della blockchain Algorand, su cui si basa il progetto.

AB Infinite 1 sarà esposta in alcuni dei maggiori musei al mondo dando la possibilità a chiunque di interagire con l’opera.

Per rendere il processo ancora più accessibile, le persone possono visualizzare AB Infinite 1 sul sito web ufficiale. Una volta sul sito, basterà condividere gli username di Instagram e/o Twitter e tutti i contenuti condivisi sui social networks che utilizzano l’hashtag #abinfinite1 diventeranno parte dell’opera in chiave astratta.

L’opera sarà presentata per la prima volta a Londra il 16 maggio 2022, in un’installazione interattiva che avvolgerà interamente l‘esterno dell’edificio del flagship store di Flannels a Oxford Street.

Successivamente verrà presentata a DART Milano, in esclusiva in Italia, per poi continuare il suo tour in giro per il mondo ed infine essere battuta all’asta.

L’artista Andrea Bonaceto, commenta così in merito alla sua opera:

“AB Infinite 1 rappresenta il mio lavoro più profondo finora. Ci sono voluti anni prima che io avessi il coraggio di aprirmi agli altri e mostrare la mia arte pubblicamente. Una volta fatto ciò, ho attraversato un periodo catartico che mi ha permesso di capire meglio chi sono. Questo processo è ancora in corso, ma ora posso dire con sicurezza che non è una strada che sto percorrendo da solo. L’arte è un mezzo per sentirci più autentici e realizzare che proveniamo tutti dalla stessa fonte. Con questo spirito ho creato la prima iterazione di AB Infinite 1. Considero quest’opera d’arte, come la vita, perennemente incompiuta. Spero che ci sarà sempre qualcuno in futuro che vorrà farne parte insieme a me”.

L’opera sarà visibile anche sul sito web dal 16 maggio 2022.

Biografia

Andrea Bonaceto è un artista contemporaneo italiano. Crede che la pittura, la musica e la poesia possano fondersi in una nuova forma d’arte. Attraverso gli NFT, l’intelligenza artificiale e l’arte programmabile, sta cercando di portare il pubblico all’interno delle sue opere astratte e dei suoi ritratti iconici.

Andrea opera all’intersezione tra arte e tecnologia. Conta collaborazioni artistiche con Sophia The Robot e il Corriere Della Sera, tra gli altri. Il suo lavoro è stato presentato sulle principali riviste e mostre museali di tutto il mondo. Bonaceto fa parte del mondo blockchain e NFT fin dagli albori.

È tra i soci fondatori di Eterna Capital, società di investimento leader incentrata sulla tecnologia blockchain. Inoltre, Andrea è co-fondatore di AoRisT, un’istituzione culturale di nuova generazione che supporta un mercato NFT per artisti che creano all’intersezione di arte e della tecnologia. Andrea è Fellow della Royal Society of Arts (FRSA).