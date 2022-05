Ascolta qui download

COMUNICATO STAMPA

Dopo due edizioni di successo, il Paris Blockchain Summit (PBS) torna l’8 luglio 2022 con la sua edizione Mainstream.

L’edizione Mainstream del Paris Blockchain Summit

Ogni anno, il PBS riunisce l’ecosistema internazionale in un luogo straordinario e questa terza edizione sarà un’esperienza indimenticabile: palme giganti, cascate, fontane, terrazze all’aperto e una sala cinematografica riuniranno gli appassionati in questo spazio di 2.000 m².

Combinando natura ed eleganza, distribuito su 2 piani in diverse piattaforme tematiche (NFT, Metaverse e Blockchain), l’Equinoxe Palmeraie Paris accoglierà più di 1200 partecipanti provenienti da oltre 20 Paesi.

Considerato dal World Economic Forum come il pilastro della quarta rivoluzione industriale, questo mercato, attualmente stimato in $5 miliardi, raggiungerà i $67 miliardi nel 2026, il 10% del PIL mondiale! Oggi più che mai è importante posizionarsi bene e il PBS è qui per aiutarvi.

Di cosa si parlerà?

Con quasi 50 relatori provenienti da multinazionali come Nestlé e L’Oréal, dal mondo dello sport, dal venture capital, dal Parlamento francese ed europeo, dal metaverso, dal crypto trading e dalla legislazione digitale, il PBS è un evento che fornirà informazioni concrete sulle sfide e i trend di domani:

Metaverse : Perché le grandi aziende e le istituzioni stanno puntando sul Metaverso? È solo un’illusione o una vera rivoluzione?

GameFi e Play-2-Earn : In che modo i giochi blockchain rappresentano una nuova economia nei Paesi emergenti? I giocatori possono essere pagati per il loro contributo all’economia virtuale?

Regolamentazione : Quali regole dovrebbero essere applicate agli NFT? La regolamentazione MICA porrà fine allo sviluppo del mercato crypto in Europa?

Sport : In che modo la Blockchain può consentire un’evoluzione del mercato delle sponsorizzazioni sportive? Con quasi il 16% della popolazione mondiale obesa, i Move-2-Earn sono una soluzione valida per l’obesità?

Proprietà intellettuale : Gli NFT permettono agli artisti di monetizzare meglio le loro creazioni? Come gestire il copyright e il diritto di sfruttamento di un’opera con un NFT?

Musica : Il futuro dell’industria musicale si basa sugli NFT? Come reagiscono le autorità di controllo come la SACEM?

Economia : Con l’esplosione dell’inflazione, il Bitcoin può essere una copertura efficace contro l’inflazione? Che impatto avranno sull’economia le valute digitali e le stablecoin delle banche centrali? Gli NFT sono un nuovo asset class per diversificare il vostro patrimonio?

I nostri esperti risponderanno a tutte queste domande e a molto altro ancora! È ora di assicurarsi i posti per partecipare all’evento più qualitativo e orientato al business dell’estate 2022, godendo di uno sconto early bird del 70% fino al 21 maggio 2022!

Se volete presentare il vostro progetto o condividere la vostra esperienza sul palco, non esitate a registrarvi sul sito ufficiale dell’evento e a contattare il team PBS.