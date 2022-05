Ascolta qui download

Monte Carlo, 27 maggio 2022. Semaforo verde per tutti gli appassionati di corse e di tecnologia. Con la società Gaudio GROUP con sede a Monte Carlo e grazie al supporto dell’art director Lele Danzi, The Nemesis lancia il suo primo metaverso dedicato al mondo delle corse di Formula 1.

La Formula 1 sbarca nel metaverso grazie a The Nemesis

I designer di The Nemesis si sono ispirati al vero circuito di Monte Carlo, con il suo tipico tracciato e il contesto cittadino mozzafiato, per realizzare l’ambientazione che ospita una una vera e propria gara di velocità a bordo di un’auto F1.

Tre giorni a tutto gas, per provare a vincere i fantastici premi messi in palio da Pullman Timi Ama Sardegna, Inmodo Aurum e XERJOFF, alcuni fra gli sponsor che hanno partecipato al progetto, insieme a Gaudio Group, come promotori dell’innovazione tecnologica e del metaverso nel mondo delle corse.

Ma il Grand Prix di Monte Carlo non è solo gare: è un insieme di eventi e manifestazioni culturali nelle location piú esclusive del Principato. Dalla Belair Fine Art di Montecarlo, la nota galleria d’arte appartenente a Gaudio GROUP, venerdì 27 maggio e sabato 28 maggio alle 20 saranno trasmessi nel metaverso due party con dj set dal mondo reale, a cura di Feev e Dj Owl, lanciato sulla scena musicale durante il King’s Fest ad Amsterdam il 26 aprile 2022 insieme a Nicky Romero e Marc Benjamin.

Sempre nel metaverso, per celebrare il connubio tra reale e virtuale, domenica 29 maggio alle ore 20 saranno trasmesse anche le finali di Challenger League e Racer League dei campionati di F1 eSports. Un contenuto esclusivo da LiveNOW, la piattaforma di intrattenimento fra le prime in Italia a promuovere la tecnologia del metaverso per offrire esperienze innovative.

L’appuntamento è dunque su The Nemesis a partire da venerdì 27 maggio per mettersi alla prova sul tracciato, partecipare agli eventi esclusivi dal Principato e godere di contenuti esclusivi nel metaverso, anche da mobile, semplicemente tramite l’app per iOS o Android.

Maggiori Informazioni

The Nemesis è la piattaforma di intrattenimento che offre esperienze innovative in realtà virtuale. Numerosi brand e influencer internazionali hanno già scelto The Nemesis per aumentare l’engagement delle proprie community con gameplay divertenti, sfide a premi ed eventi live ambientati in metaversi sempre nuovi e sorprendenti. La qualità della tecnologia e la semplicità di utilizzo sono i punti di forza della piattaforma, che è accessibile dal browser del pc o tramite app iOS e Android.

Sito https://thenemesis.io/

Download per App Android nel Play Store

Download per App iOS nell’App Store