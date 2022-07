Ascolta qui download

Milano, 8 luglio 2022 – Lenovo ha presentato in Spazio Lenovo la collaborazione esclusiva con l’artista internazionale Giuseppe Lo Schiavo, in arte Glos, in occasione dell’arrivo in Italia della settima generazione di Yoga Slim: la serie di PC notebook premium progettata per le nuove esigenze dei content creator che combina potenza e flessibilità, con prestazioni ottimizzate da Lenovo A.I Engine+, per la gestione intelligente della produttività on-the-go.

Dalla sperimentazione fra tecnologia e arte digitale e dalla combinazione delle più recenti innovazioni nel personal computing con la creatività, è nata un’opera d’arte unica e irripetibile realizzata interamente con Yoga Slim 7i Pro X.

Giuseppe Lo Schiavo ha dichiarato:

“Sono riuscito a creare l’opera Henosis grazie alle altissime prestazioni del notebook Yoga Slim 7i Pro X che mi ha permesso di lavorare lontano dallo studio, tra Londra, Milano e Atene senza compromessi in termini di batteria e prestazioni. L’opera è composta da più di 16 milioni di poligoni e 2GB di textures ad altissima risoluzione, 32 luci fotometriche e 1500 frames totali ad altissima risoluzione di 4K. Un’opera digitale, un’animazione di più di 60 secondi che solo poco tempo fa sarebbe stato impossibile da realizzare interamente con un notebook portatile”.

Henosis, il concept dell’opera

La scienza e i progressi tecnologici stanno plasmando la nostra esperienza su questo pianeta e svolgono un ruolo senza precedenti nella definizione della nostra civiltà contemporanea. Ci stiamo evolvendo accanto alla tecnologia, e il processo è mutualistico. L’opera si manifesta come viaggio metafisico tra passato e presente, un omaggio verso alcuni dei progressi tecnologici, scientifici e computazionali dell’ultima decade.

Dalla mappatura genetica, all’intelligenza artificiale fino alla ricostruzione dell’immagine di un buco nero, la tecnologia definisce il presente e ridisegna il futuro. L’uomo è tecnologia e sta co-evolvendo con essa in una sorta di simbiosi biologica, sociale e culturale. Il titolo dell’opera, Henosis, dal Greco antico, “unione”, si riferisce proprio alla “simbiosi” della nostra specie con la tecnologia.

Una special edition in 25 copie in regalo ai fan di Yoga Slim

L’opera unica sarà disponibile come NFT in limited edition per i fan di Yoga Slim che acquistano per primi la settima generazione di PC notebook in Spazio Lenovo. Solo acquistando Yoga Slim 7i Pro X, Yoga Slim 7 Pro X o Yoga Slim 7i Carbon sarà possibile ricevere gratuitamente una copia unica della speciale edizione limitata di 25 copie in formato NFT. Per accedere alla wishlist e sapere in anteprima la data di arrivo dei nuovi Yoga Slim, è necessario registrarsi sulla pagina dedicata.

La data evento sarà comunicata in anteprima ai fan di Yoga Slim in modo da poter essere tra i primi 25 potenziali possessori di Henosis. Henosis sarà certificata su blockchain Polygon.

Pietro Parodi, Communication Manager di Lenovo in Italia, ha commentato: