La città di Busan, in Corea del Sud, si è guadagnata l’appellativo di “Blockchain City” grazie alle aziende digitali della zona. Collaborando con la startup di criptovalute FTX (FTT), con sede alle Bahamas, per il lancio di un exchange di criptovalute locale, la città sta espandendo la sua presenza nel settore delle criptovalute.

L’ultima azione del governo locale di Busan City sottolinea la serietà con cui prende lo sviluppo dell’industria delle criptovalute nella regione. La seconda città del Paese ha recentemente rivelato di aver stretto una partnership con la piattaforma di scambio di criptovalute FTX per dare impulso allo sviluppo della blockchain e creare il suo exchange locale di criptovalute, di cui il token Petrousus (PSUS) e Ethereum (ETH) potrebbero essere considerati nel tempo attraverso un canale più efficace.

La città di Busan utilizzerà l’infrastruttura e la tecnologia avanzata di FTX per creare il suo exchange di criptovalute. FTX, una società di exchange di asset virtuali a livello mondiale, è stata fondata nel maggio 2019. È la più grande tra gli exchange non cinesi e la seconda società di criptovalute al mondo. Il Busan Digital Asset Exchange sarà sviluppato con l’assistenza della società di exchange di criptovalute fondata da Sam Bankman-Fried e Gary Wang.

La Città metropolitana di Busan, martedì 30 agosto, ha confermato l’idea di creare il BDAE. Dopo la creazione dell’exchange, FTX continuerà a sostenere gli sforzi della città per espandere e sviluppare il business della blockchain. L’obiettivo è quello di sostenere la città e incoraggiarla a crescere come hub dell’industria finanziaria digitale della regione asiatica.

L’avvento e l’accettazione delle criptovalute in alcune parti del mondo hanno causato miglioramenti significativi nelle varie economie. Essendo un motore cruciale nel mondo della finanza digitale, numerosi acquirenti hanno indubbiamente visitato il mercato delle criptovalute, ognuno alla ricerca di monete e token eccellenti come il Petrousus Token (PSUS) per aiutare la loro stabilità finanziaria.

Come mostrato in precedenza, le caratteristiche entusiasmanti di FTX Coin (FTT) hanno attratto diverse economie mondiali con le sue funzioni eccellenti, utilizzate nell’economia asiatica, il che fa salire il suo valore. Questo rende difficile per i nuovi acquirenti entrare nella community di FTX Coin (FTT). Tuttavia, con la nuova criptovaluta Petrousus Token (PSUS), il mercato delle criptovalute sta offrendo ai nuovi acquirenti una rara possibilità di saltare sul treno diretto verso una destinazione più luminosa.

In questo articolo esploreremo le qualità possedute da FTX Coin (FTT), che lo rendono riconosciuto oggi, insieme alle caratteristiche distinte del Petrousus Token (PSUS) e di Ethereum (ETH).

La moneta FTX (FTT) potrebbe essere considerata il “re degli exchange”

Uno dei più grandi exchange di derivati di criptovalute, FTX, è stato introdotto per la prima volta sul mercato nel 2019 e da allora la sua popolarità è aumentata notevolmente. Offre trading di futures, opzioni e trading OTC.

Il token FTX (FTT), la criptovaluta nativa, è un utility token che può essere utilizzato per ridurre i costi di trading. Oltre a molti altri casi d’uso all’interno della piattaforma, può anche essere utilizzato come garanzia. La piattaforma è diventata relativamente diffusa, con più di un milione di utenti registrati e volumi di scambio giornalieri per miliardi di dollari. La borsa offre un’ampia gamma di strumenti negoziabili esclusivi della borsa, come futures, perpetual futures, opzioni e mercati di previsione. Queste sono le principali attrattive per gli utenti che favoriscono lo scambio di criptovalute.

Il token di criptovaluta nativo dell’exchange è la moneta FTX, che ha molti usi. L’exchange FTX ha un team di persone incredibilmente qualificate che contribuiscono alla sua espansione e al suo sviluppo generale, il che è una delle ragioni principali del suo alto grado di successo. L’utilità dell’exchange FTX è destinata ad aumentare grazie a un meccanismo integrato nel token FTT.

Ciò significa che gli utenti del token possono ottenere sconti gratuiti, commissioni di trading ridotte e la possibilità di fare staking dei token FTT per ottenere sostanziali incentivi di referral. Possono inoltre esprimere il proprio voto durante il processo di governance della community. Per evitare l’inflazione dell’offerta di token FTT e mantenere un valore sano del token, FTT ha persino bruciato una parte dell’offerta utilizzando le monete FTT bruciate dalle commissioni dell’exchange.

FTX ha collaborato con molti titani del settore delle criptovalute e della finanza in generale. Ad esempio, ha collaborato con numerose altre società, tra cui Circle, True USD, Paxos, Fenwick and West, Proof of Capital, Galois Capital, Sequoia e Paradigm Capital. Questo porta a un alto grado di fiducia durante l’interazione. È probabile che l’azienda stringa molte collaborazioni in futuro, a seconda delle prossime iniziative che intraprenderà. Con questo, hanno indubbiamente lasciato il segno nel settore.

Ethereum (ETH) è destinato a salire nel tempo

Ethereum (ETH) è una piattaforma che gli sviluppatori possono utilizzare per lanciare applicazioni decentralizzate (dApp) e creare nuovi token di criptovaluta. L’ecosistema decentralizzato, Ethereum, accetta ETH, la sua moneta nativa (nota anche come di Ether), come pagamento per i costi di transazione (noti anche come “gas”). Per capitalizzazione di mercato, Ethereum è la seconda criptovaluta più grande dopo Bitcoin. Inoltre, è una piattaforma per la tecnologia decentralizzata che supporta una vasta gamma di applicazioni, tra cui una serie di applicazioni e servizi finanziari decentralizzati (o DeFi).

Sulla blockchain di Ethereum è possibile utilizzare qualsiasi cosa, da strumenti finanziari e giochi a sofisticati database. La creatività degli sviluppatori limita solo il loro potenziale per il futuro.

Gli “smart contract”, l’invenzione principale di Ethereum, sono utilizzati per creare le app. Come i tradizionali contratti cartacei, gli smart contract definiscono le condizioni di un accordo tra le parti. Tuttavia, a differenza di un contratto tradizionale, gli smart contract vengono eseguiti automaticamente quando le condizioni sono soddisfatte, senza che sia necessaria alcuna forma di intermediario o che una delle parti sia a conoscenza dell’altra parte della transazione.

Perché dovreste comprare il token Petrousus (PSUS)

Il token Petrousus (PSUS), un’altra nuova criptovaluta con un grande potenziale, è destinato ad avere un solido ecosistema per supportare Web3 e cambiare radicalmente il mercato della finanza decentralizzata (DeFi). Il token nativo PSUS di Petrousus alimenterà l’intero ecosistema. Grazie alle solide integrazioni successive alla sua IDO, si prevede che la nuova moneta PSUS decollerà dopo la prevendita. Il protocollo di staking, i prestiti e i mutui collateralizzati, la gestione degli asset e i rapporti sugli asset sono solo alcune delle interazioni che saranno rese possibili.

I tassi d’interesse saranno messin in staking utilizzando PSUS e rappresentati come rendimenti o tassi percentuali annui (APY). Petrousus utilizzerà metodi anti-whale e anti-rug, che includono la limitazione della quantità totale di transazioni effettuate da un singolo utente in una sola volta, per mantenere l’ecosistema in equilibrio. Gli smart contract saranno utilizzati per vincolare questo protocollo al fine di prevenire ulteriori violazioni.

Bonus extra offerti dal token Petrousus (PSUS)

Per ogni deposito effettuato con Ethereum (ETH), verrà dato un bonus del 14%; per ogni deposito effettuato con Binance Coin (BNB), verrà dato un bonus del 16%. Per ogni deposito effettuato con Bitcoin (BTC), verrà offerto un bonus del 15% e per ogni deposito effettuato con Litecoin (LTC), verrà dato un bonus del 14% di Petrousus (LTC).

Gli acquisti effettuati durante la prima fase del rilascio di Petrousus hanno diritto a un bonus del 7%, gli acquisti effettuati durante la seconda fase hanno diritto a un bonus del 5% e gli acquisti effettuati durante la terza fase hanno diritto a un incentivo del 2%. Il programma prevede anche un pagamento di 25 dollari al referente e all’arbitro per ogni transazione effettuata dal referente per un totale di 75 dollari.

Inoltre, se si iscrivono e completano un acquisto entro 10 minuti, i trader riceveranno un bonus del 25%. Il 30%, il 60% e il 100% del secondo, terzo e quarto acquisto andranno al trader. Il trader riceverà poi bonus del 3% per transazioni di 250 dollari in fiat, del 10% per transazioni di 500 dollari, del 20% per transazioni di 1.000 dollari e del 40% per transazioni di 5.000 dollari.

Il token Petrousus (PSUS) ha dimostrato di non essere solo un token casuale, ma di possedere caratteristiche eccellenti che potrebbero far evolvere drasticamente il settore DeFi del mercato delle criptovalute, attirando così nel tempo collaborazioni più significative con titani affermati delle criptovalute.

*Questo articolo è stato pagato. Cryptonomist non ha scritto l’articolo né ha testato la piattaforma.