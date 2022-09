Ascolta qui download

COMUNICATO STAMPA

Il Digital Innovation Days, che avrà luogo dal 26 al 28 ottobre 2022 al Talent Garden di Milano, in via Calabiana 6, si presenterà in una versione ricca ed articolata. Si comincia l’11 ottobre con una conferenza stampa presso il Made Competence Center, una cena di gala il 25 ottobre, ed infine due giornate dense di contenuti, il 26 e 27 ottobre, oltre ad un’ultima giornata online il 28 ottobre.

Dal vivo e in live streaming sulla piattaforma dedicata, sarà possibile seguire gli interventi dei relatori che saliranno sul palco nella Sala Principale e nelle Sale Tematiche, che quest’anno sono: sala E-COMMERCE moderata da Paolo Giacalone West EU E-commerce Director di Reckitt Europe; sala INFLUENCER MARKETING con i moderatori Chiara Dal Ben, Marketing & Innovation Director di FLU insieme a Matteo Pogliani, fondatore di ONIM; sala SOCIAL MEDIA, con Riccardo Pirrone presidente dell’Associazione Nazionale Social Media manager; sala WEB MARKETING con Gaetano Romeo Growth manager e Direttore della Pambianco Academy.

Il 28 ottobre, solo online, Francesca Petrella, responsabile comunicazione di Ipsos, modererà la sala SOSTENIBILITA’; Francesco G.Lamacchia, ceo di Dot Academy, sarà moderatore della sala IN-FORMAZIONE; per la sala INNOVATION&EMERGING TECH avremo come conduttore Fernando Piccirilli, co-founder di Kobe Partner; infine Alessandro Negri Della Torre, fondatore di LX20 Law Firm, si occuperà di condurre i lavori in sala FINTECH.

Gympass, O’Obrain, Tangible, Grifo Multimedia, Britetrend, Smartika, Francesco Suscas piloteranno interessanti workshop per concretizzare alcuni dei temi dell’evento e favorire la discussione con i partecipanti.

Le novità della nuova edizione del Digital Innovation Days

Novità principali di questa nuova edizione sono il Metaverso, NFT e Gaming, immersi nella nostra realtà sociale, economica e lavorativa, accanto a tematiche come il Gender Gap, l’inclusione, il benessere umano, la sostenibilità e la transizione ecologica. Due anime dell’evento, da un lato l’innovazione tecnologica più estrema, dall’altro l’importanza di rimettere le persone al centro, a testimonianza del fatto che a progettare la tecnologia ci sono competenze umane ed è su questo che dobbiamo investire, sulla conoscenza, sul confronto, sulla curiosità. Attraverso le numerose tavole rotonde, i moderatori faciliteranno il confronto fra aziende, media di settore e opinion leaders.

I principali speaker

Sul palco saliranno oltre 150 speaker, selezionati tra gli opinion leader più influenti dei relativi settori, tra cui: Andrew Winston, autore, insieme a Paul Polman, del best seller “Net Positive”, Vittorio Martinelli, AD di Olympus Italia ed esperto di Neuromarketing con un focus verso il coaching e la social sustainability; Ernesto Sirolli, che ha formato imprenditori in tutto il mondo; Giampaolo Grossi, Director e GM di Starbucks Italia; Nicola Neri, AD di Ipsos; Francesca De Pascale, innovation manager di Chiesi Farmaceutici; Paolo Iabichino, direttore creativo di Iabicus, Rossella Sobrero, presidente di Koinética, ed esperta delle tematiche CSR, Francesca Vecchioni, President & Founder di Fondazione Diversity, Bianca Arrighini e Livia Viganò le founder di Factanza Media, Fabio Moioli, Western Europe Partners Leader di Microsoft oltre all’apporto di Layla Pavone, Head of Innovation Technology and Digital Transformation Board, del Comune di Milano.

Scopriremo quali sono le soluzioni e gli stakeholder che supportano lo sviluppo dell’ecosistema innovativo italiano, a questo proposito Andrea Febbraio condividerà la sua prospettiva e solleverà pensieri critici, in un dialogo con Eleonora Chioda, giornalista esperta in innovazione, ideatrice e co-autrice del bestseller “Startup” e di “Silicon Valley“

I maggiori sponsor di questa nuova edizione

Together, gold sponsor dell’evento, racconterà di come i risultati nascono dalle relazioni tra le persone, come chiave per un futuro sempre più positivo e human, visto che la condivisione, il networking e la contaminazione interdisciplinare, sono anche gli obiettivi di #DID2022.

Altri sponsor che hanno creduto e sostenuto questa edizione sono: Buzztech, Mondadori Media, Ipsos, AccessiWay, Hoepli, FiloBlu, Trustpilot, OVHcloud, Chora Media, Qonto, Bebit, Labelium, Cosmic, Kiliagon, Sales Manago, 40degrees, Aryel, Telepass, oobrain.

Numerosi anche i partner istituzionali come Confindustria Lombardia, ANGI- l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, la Fondazione Giacomo Brodolini, Gammadonna, l’associazione Nazionale Social Media Manager, Confapi, Innovup.

