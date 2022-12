Swissquote: “presto lanceremo il nostro exchange di criptovalute SQX”

Ascolta qui download

The Cryptonomist ha intervistato Carlos Martin, Product Manager per le criptovalute di Swissquote.

Lavora nello spazio blockchain dal 2010. Nella sua carriera accademica si è concentrato sull’ingegneria e sull’economia. La sua carriera professionale si è sviluppata nella tokenizzazione, nella ricerca e negli investimenti PE (private equity). È stato uno dei primi investitori e collaboratori di molti progetti di criptovalute, con particolare attenzione alla DeFi, alle infrastrutture e alle DAO.

Qual è il vostro rapporto con le criptovalute? Come funzionano i vostri servizi nel settore?

Il nostro coinvolgimento con le criptovalute risale al 2017, quando siamo stati tra le prime banche a offrire criptovalute ai nostri clienti (la prima per quanto riguarda gli investitori retail).

Attualmente offriamo ai nostri clienti 35 criptovalute per il trading, 3 per il trasferimento fuori dalla nostra piattaforma e 4 per lo staking. Per quanto riguarda le modalità di gestione degli asset, attualmente custodiamo noi stessi la maggior parte delle criptovalute, con una parte residua sugli exchange partner, principalmente per regolare le transazioni dei nostri clienti.

Questa situazione migliorerà ulteriormente grazie al lancio del nostro exchange di criptovalute SQX, che ci permetterà di ridurre ulteriormente il rischio di controparte.

Cosa pensate del futuro delle criptovalute? E della blockchain?

L’intero settore è in continua trasformazione e si trova ancora in quella che definirei la “fase di scoperta”. L’adozione da parte delle istituzioni è ai massimi storici e numerosi istituti finanziari non solo stanno entrando nello spazio delle criptovalute, ma stanno anche esaminando il tema più ampio degli asset digitali, investendo miliardi di dollari in ricerca e sviluppo.

Presto la maggior parte delle nostre transazioni finanziarie sarà eseguita su blockchain private e pubbliche, migliorando notevolmente l’efficienza e la trasparenza del sistema. Anche i governi stanno esplorando con grande interesse questo spazio, concentrandosi sulle monete di Stato digitali (CBDC) e sulle iniziative di identità nazionale (ID NFT). Gli asset digitali cresceranno sicuramente in modo esponenziale nel prossimo decennio, con una maggiore concentrazione di capitali sulla parte infrastrutturale, mentre rimarranno volatili ma più professionalizzati nella parte delle “criptovalute”.

Cosa ne pensate del crollo di FTX?

Il crollo di FTX è avvenuto subito dopo la più grande corsa rialzista e il più grande crollo in termini di valore in USD che lo spazio degli asset digitali abbia mai vissuto. È nato a causa di un clima di compiacenza, di un aumento della propensione al rischio e di un’espansione brutale, in cui gli investitori e gli utenti si sono fatti distrarre dai miglioramenti nell’area del rischio tecnologico, ma hanno frainteso i rischi legali e di credito.

Nel caso di FTX, numerosi avvertimenti sono sempre stati visibili grazie all’analisi on-chain (relazione tra Alameda e FTX), ma sono stati giudicati “normali” a causa della fiducia cieca nei fondatori (FTX=SBF/TERRA=DO KWON).

Altre erano invisibili data l’opacità e la complessità dell’attuale mondo aziendale tradizionale, con +150 entità in +10 giurisdizioni poco trasparenti coinvolte dal fondatore di FTX SBF e dai suoi più stretti dirigenti. Di solito, questa parte viene chiarita quando investitori affidabili come Sequoia, Softbank e Tiger Global, superano i loro processi di due diligence, che ancora una volta, a causa della compiacenza e in alcuni casi di una spinta personale dei dirigenti, non sono riusciti a valutare correttamente questi fattori di rischio.

Il fallimento di FTX rappresenta ora una sfida per la crypto community e un’opportunità per gli operatori più tradizionali e regolamentati di entrare nello spazio, espandendo il caso d’uso per altre “forme” come i titoli e altri asset finanziari regolamentati, e facendo al contempo pressione sulle autorità di regolamentazione affinché rafforzino le loro iniziative.